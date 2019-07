Omaggio a Gianni D’Errico e tanti appuntamenti per l'ultimo weekend di luglio

Feste di piazza e musica live per tutti i gusti nel prossimo week end estivo. Domenica a Brindisi omaggio a Gianni D’Errico

A San Pancrazio torna la leggenda dei Fab Four con "Revolution, the Beatles"

Un viaggio emozionale ed emozionante tra le note dei Beatles, una full immersion negli anni ’60 attraverso canzoni, documenti rari, testimonianze e curiosità sul leggendario gruppo inglese considerato una pietra miliare della musica internazionale. Questo e molto altro è “Revolution, The Beatles | Il Musical”, la storia dei Fab Four che hanno rivoluzionato un’epoca, portata in scena dalla tribute band più famosa d’Europa, “The Beatbox”, in occasione del cinquantenario dall’uscita di Abbey Road, sul palco del Forum Eventi di San Pancrazio venerdì 26 luglio alle 21.

Ostuni: spettacolo teatrale al parco archeologico Santa Maria di Agnano

In scena, venerdì 26 luglio, alle ore 21.15, presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni) lo spettacolo Schiaccianoci Swing, concerto teatrale per bambini e famiglie liberamente ispirato a Hoffmann e a Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”.

Teatro Madre è organizzato da Armamaxa|PagineBiancheTeatro con il sostegno del Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni e il comune di Ostuni, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta.

Brindisi: commedia francese “Un Cappello di paglia di Firenze”

«La Bella Stagione» è ancora all’insegna del teatro venerdì 26 luglio. In scena nel giardino dell’ex Convento Santa Chiara, con inizio alle ore 21 (ingresso libero), lo spettacolo teatrale «Un cappello di paglia di Firenze», in una versione riletta rispetto al recente debutto nel Teatro Verdi: la messa in scena è realizzata al momento con un gioco di improvvisazione in cui il regista, Maurizio Ciccolella, “chiama” i personaggi a costruire la situazione scenica richiesta. L’allestimento è un libero adattamento, curato dalla «Scuola Talìa», della farsa in cinque atti scritta da Eugène Labiche e Marc-Michel nel 1851.

Mesagne: "Tender Chords” da Giudamino per venerdì in jazz

Da Giudamino Cantina ancora una serata in jazz, venerdì 26 luglio, per “Jazz & Wine”, nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta: Tender Chords con: Cristina Lacirignola vocalist, Alessandro Marseglia al pianoforte, Gianluca Uva al contrabbasso. Start ore 21.00, info e prenotazioni

Brindisi: donazioni tra degustazioni e musica con Tarantavis

Si rinnova l’appuntamento con «La notte della TarantAvis», in programma sabato 27 luglio (a partire dalle ore 18) in piazza Vittoria: il Gruppo Giovani dell’Avis Comunale di Brindisi presenta la sua più importante donazione serale, giunta alla X edizione, che anche quest’anno sarà animata dal gruppo di musica popolare salentina «Ritmo Binario». Piazza Vittoria ospiterà dunque lo spazio per la donazione di sangue in autoemoteca, a partire dalle ore 18; seguirà quindi la degustazione gratuita di tarallini e di vino, fino al concerto finale dei «Ritmo Binario», gruppo che movimenterà la piazza allietando donatori e cittadini

San Donaci: prima sagra delle cozze a cura di Unitalsi

L'Unitalsi di San Donaci, in collaborazione con l'associazione di volontariato "Piccola Bernadette onlus" organizza per sabato 27 luglio alle ore 20,30 la prima sagra delle cozze nere presso il Centro Polivalente "Piccola Bernadette" in via Machiavelli a San Donaci.

Brindisi: concerto in memoria di Gianni D'Errico

Un grande evento in arrivo a Brindisi: una conversazione e anche un concerto per celebrare Gianni D’Errico, il cantautore brindisino scomparso 44 anni fa in circostanze tragiche. Nell’occasione sarà inaugurata la piazzetta antistante il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare alla sua figura. Largo Gianni D’Errico entra ufficialmente nel paesaggio e nella toponomastica della città domenica 28 luglio, a partire dalle ore 20.30, con una conversazione sull’artista dal titolo «Ho camminato solo nel vento», con interventi di Amerigo Verardi

Campo di Mare: The BlackPool, la cover band dei Beatles al Cimalu

A spasso nel tempo nella Liverpool degli anni ‘60 con The BlackPool, per una serata live al Cimalu di Campo di Mare. La Tribute Band dei Beatles si esibisce in lingua originale con le canzoni del noto gruppo e con abiti di scena e strumenti che riconducono agli spettacoli dei quattro baronetti inglesi che hanno fatto la storia della musica inglese degli anni ’60. Uno show da non perdere, domenica 28 luglio dalle 21 presso il Cimalu di Campo di Mare

Festa della bruschetta sul piazzale panoramico di Campo di Mare

Prima edizione della Festa della Bruschetta organizzata dall'Associazione Sampietrana, presidente Pierluigi Galati, con il patrocinio e il contributo economico del comune di San Pietro. Evento inserito nel cartellone estivo dell'Estate Sanpietrana che anima la marina di Campo di Mare. Ad allietare la serata, domenica 28 luglio, ci sarà la musica dal vivo della cover band Fronte del Blasco - Vasco Rossi Tribute. Start ore 21.