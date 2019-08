Brindisi, al via la festa patronale: cinque giorni di eventi e spettacoli

La festa patronale al centro degli appuntamenti del prossimo fine settimana e ancora tanti eventi in giro per la provincia.

Brindisi: tantissimi eventi per la festa del santo patrono

Da venerdì 30 agosto a martedì 2 settembre tantissimi gli eventi previsti per la festa in onore del santo patrono di Brindisi, per l’occasione musei e monumenti saranno aperti e visitabili in tutta la città.

Venerdì 30 agosto, con inizio alle ore 19.30, le sale di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi si apriranno a una visita guidata alla scoperta della vita, delle gesta e della figura di San Teodoro d’Amasea, quindi a una videoproiezione a cura di Vitantonio Tasco, nella corte del Palazzo, che propone una narrazione contemporanea del santo attraverso una serie di illustrazioni e immagini iconografiche.

«Medieval Fest», una macchina del tempo per rafforzare lo spirito identitario dei ragazzi brindisini dal 30 al 31 agosto a partire dalle 19. L'edizione 2019 dell'ormai consolidata manifestazione che vuole rievocare le radici della storia brindisina, legate alla figura dell'Imperatore Federico II.

Mercatino delle diversità Slow Food domenica 1 settembre, in Piazza Cairoli, nell’ambito dei festeggiamenti patronali. I produttori buoni, puliti e giusti di Slow Food tra i protagonisti del Mercatino della Biodiversità che si terrà a Brindisi nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi. L’iniziativa, organizzata dalla Condotta del Comune capoluogo e da Campagna Amica di Coldiretti, si svolgerà domenica 1 settembre, in Piazza Cairoli, a partire dalle ore 16. La battaglia per salvare la biodiversità non è una battaglia qualsiasi, è quella per il futuro del pianeta. Tutti possiamo fare qualcosa, nei nostri territori, ogni giorno a partire dalla tavola.

A Francavilla la musica di Morricone in piazza

Venerdì 30 agosto alle 21 in Piazza Giovanni XXIII si terrà il concerto “Moment for Morricone” a cura de “La grande orchestra italiana” diretta dal maestro Simone Mezzapesa. Una serata speciale in cui le melodie più suggestive e celebri di Ennio Morricone incontreranno il fascino e la bellezza di una delle piazze più belle della Puglia, all’ombra della cupola più alta del Salento.

Calici in Festa e “acini ti ua” a San Pancrazio Salentino

Venerdì 30 e sabato 31 agosto presso piazza Umberto I a San Pancrazio Salentino, avrà luogo la manifestazione "Acini ti ua - Calici in Festa". L'evento organizzato da Arci Brindisi in collaborazione con il comune di San Pancrazio Salentino, promuove e riunisce, i prodotti enogastronomici delle aziende del territorio, per far vivere una esperienza sensoriale, tra profumi, sapori e musica.

San Vito dei Normanni: la Notte della Cultura Mediterranea Eventi a Brindisi

Sabato 31 agosto dalla storia ai rapporti tra i Paesi uniti dal “mare tra le terre”, fino ai cambiamenti climatici e alle storiche abitudini alimentari che ne raccontano usi e costumi: di questo diranno gli ospiti della nuova edizione, dedicata al prof. Lorenzo Caiolo, scomparso lo scorso anno, che aveva co-organizzato con entusiasmo la prima edizione nel 2017 e che ha speso buona parte della sua opera culturale alla valorizzazione del Mediterraneo di Pace, intendendolo come necessario ponte tra culture.

Ostuni: vino spumante eccellenze italiane

Sarà un appassionante viaggio tra le eccellenze gastronomiche dell’Alto Salento della provincia di Brindisi ed il meglio degli spumanti italiani, quello che si terrà nell’ultimo week end di agosto nella Città bianca. Ogni dettaglio è stato definito per dare il via a uno degli eventi più esclusivi del calendario estivo ostunese, che si chiude in grande stile con Ostuni Sparkling Wine. Organizzato dalla Delegazione di Brindisi dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia, con la collaborazione e il supporto del Comune di Ostuni, l’evento intende celebrare il perfetto connubio tra la qualità e l’eleganza dei vini spumante italiani e l’alta gastronomia brindisina

Campo di Mare: Amata terra mia, spettacolo su Domenico Modugno “prima del mito”

Una serata all’insegna della musica e della prosa per uno spettacolo teatrale entusiasmante che ripercorrerà le tappe della vita artistica di Domenico Modugno "prima del mito". Sabato 31 agosto a Campo di Mare marina di San Pietro Vernotico, a partire dalle 21, le canzoni degli esordi di Domenico Modugno, saranno interpretate da Giuseppe Fiorante (voce e chitarra) e il viaggio narrativo sarà interpretato da Andrea Martina nei ricordi dell’artista pugliese che lo porteranno da un piccolo paese della Puglia a diventare il cantante italiano più famoso del mondo. Lo spettacolo è a cura del gruppo artistico Tramoontana e Dimore Dimar

Francavilla in jazz per una settimana e la notte delle meraviglie con gli Oasis

La sesta edizione, realizzata dall’associazione Francavilla è Jazz e dal Comune di Francavilla Fontana con la direzione artistica di Alfredo Iaia, si svolgerà dall’1 all’8 settembre dando vita ad una vera e propria settimana del jazz. Otto giorni di grande musica che, grazie alla collaborazione degli esercenti, farà tappa anche su Corso Umberto I che ospiterà sei degli otto concerti in programma.

Sabato 31 agosto alle 22.30 in Corso Umberto I a Francavilla Fontana i Wonderwall Oasis Tribute Band porteranno in scena il meglio di 15 anni di Brit rock targato fratelli Gallagher, i bizzosi Noel e Liam, che hanno segnato per sempre la storia della musica con canzoni memorabili e litigi d’autore. Ingresso libero

Artisti di strada, musica, balli e degustazioni per la "Notte Bianca" a Villa Castelli

"Sei di Villa Castelli se..." organizza la prima edizione della "Notte bianca a Villa Castelli”, sabato 31 agosto. Sarà una festa ricca di tradizioni culinarie e musicali che si svolgerà nel centro storico, nel corso, in piazza Municipio, sul ponte della suggestiva Gravina e nella piazza della Madonnina

Latiano: festa della vendemmia con musica e sapori e il concerto dei Calanti

Al via la 17esima edizione della festa sociale "Profumi di Vendemmia" organizzata dalla cooperativa L'Agricola Latianese con il patrocinio della Città di Latiano, che quest'anno prevede un concerto di musica popolare a cura de “I Calanti”.

I cancelli della coop. “L’Agricola Latianese” si aprono domenica 1 settembre alle ore 21 per accogliere i visitatori in una serata di allegria e divertimento, ma anche per dare il benvenuto alla vendemmia

Francavilla Fontana: notte delle meraviglie con musica, danza, tradizioni e gastronomia

Sabato 31 agosto il centro storico di Francavilla Fontana vivrà la sua Notte delle meraviglie offrendo a residenti e turisti una imperdibile serata di cultura, musica, danza, tradizioni, gastronomia, spettacolo e sano divertimento.

Si comincerà alle 18.30 a Castello Imperiali con un laboratorio didattico sulle orecchiette a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana. A seguire, sempre dal Castello, partirà la parata di figurati e tamburellisti che attraverseranno l’intero centro cittadino al ritmo dei suoni della tradizione.

I malfattori con lo spettacolo di cabaret a Torre San Gennaro

Il gruppo comico che infiamma le piazze del Salento arriva a Torre San Gennaro domenica 1 settembre alle 21 per una serata all'insegna dell'allegria offerta dal comitato organizzatore che gestisce il piazzale panoramico della marina e dai commercianti limitrofi

Mesagne: il concerto di Rosapaeda per l’ultimo appuntamento del Cabiria Art Fest

Domenica 1 settembre alle ore 21, nel chiostro del Castello Normanno Svevo di Mesagne, gran chiusura per la terza edizione del Cabiria Art Fest che per tre giorni ha ospitato spettatori provenienti dalle diverse province pugliesi per assistere a spettacoli di qualità e di ottimo intrattenimento. La manifestazione dedicata alle diverse forme d’Arte organizzata dall’associazione Cabiria e patrocinata dal Comune di Mesagne e Arci Brindisi è affidata alla direzione artistica di Anna Rita Pinto, che decide di chiudere la kermesse con una serata interamente dedicata alla musica.