Carnevale 2020: tante feste in piazza. Anche con maschere d'epoca

Ultime sfilate, veglioni e feste di carnevale nel fine settimana più pazzo dell’anno. Al Verdi canta Alea con il famoso trombettista Fabrizio Bosso

Brindisi: torna Carnevale in festa

Seconda edizione del “Carnevale in festa”. L’evento, con ingresso gratuito, organizzato dall’associazione “Il Paradiso del dono” si svolgerà il prossimo 22 febbraio presso la sede di “Movimenti laboratorio urbano”, situata in via Felice Carena, al rione Sant’Elia, a partire dalle ore 18. Sono previsti una lotteria, con l’estrazione di numerosi premi, e le premiazioni di miss e mister “Carnevale in festa 2020”.

Ostuni: il carnevale per grandi e piccoli

Un programma ricco di eventi con sfilate di carri e gruppi mascherati quello allestito dall’amministrazione comunale di Ostuni in collaborazione con radio Enjoy per il “Carnevale” 2020. Gli eventi si apriranno sabato 22 febbraio in Piazza della Libertà alle ore 15.30 con “il Carnevale dei Ragazzi” con Dj set per bambini, esibizione delle Majorette del circolo didattico Giovanni XXIII e delle mascotte di Bing e Topolino e di tanti spettacoli di gruppi mascherati. L’evento è organizzato dal Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, con la supervisione dei facilitatori dell’associazione culturale ricreativa “Ragazzi al Centro“. Subito dopo, alle 18.30 saliranno sul palco di Piazza della Liberà, “Le stelle di Hokuto”, cover band di brani e colonne sonore tratte dai cartoni animati più seguiti.

Domenica 23 i festeggiamenti entreranno nel vivo con il “Corteo di Carnevale”, in collaborazione con i gruppi folkloristici della città: 3 carri allegorici e diversi gruppi mascherati partiranno alle 17 da Viale Pola in un percorso che si snoderà in Via Giovanni XXIII, Via Tommaso Nobi-le, Via Cav. Vittorio Veneto, Via Rossetti, L.go Bianchieri, Piazza Curtatone e Montanara, Via Martiri di Kindu, Via Cavour e chiudendosi in Piazza della Libertà. Il Corteo si ripeterà martedì 25 febbraio nelle stesse modalità.

A conclusione del corteo in piazza della Libertà, Show del fuoco musicale e, a seguire, “La Nuova Storia del Carnevale con il Maestro di Cuio e miss Naty Voice live". Martedì 25 grande chiusura di “Carnevale”, sul palco di Piazza della Libertà a partire dalle 18 con “Le figure del Carnevale in Arte”, a seguire “Il vulcano di Coriandoli” aprirà “I Pazzi del Carnevale” esibizione a cura di Mimì e Taranta Gipsy in ricordo di Pietro Nobile “lu scarpare”. Alle 21 lo spettacolo de “La morte di carnevale” con l’animazione a cura degli Speaker e Deejay di Radio Enjoy.

Brindisi: al teatro Verdi il concerto di Alea e Fabrizio Bosso

Le luci del Teatro Verdi si accenderanno, quando partirà la musica del Generation Reloaded per lo spettacolo di Alea, cantautrice brindisina in scena con Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale, sabato 22 febbraio, alle ore 21.

Il disco, che ha segnato l’evoluzione e il passo della maturità di Alea, è composto da nove brani e un preludio strumentale in cui si vuole tratteggiare il viaggio della “Generazione Y” (generazione di coloro che sono nati fra i primi anni ottanta e la fine degli anni novanta, ndr), alla costante ricerca di identità e di conferme, della propria realizzazione lavorativa e personale all’interno di un contesto storico dove tutto sembra essere solo “immagine”.

Cisternino Street Carnival, nuova edizione

Un carnevale di arte, intrattenimento, coriandoli e musica il "Cisternino street carnival", in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, evento organizzato dal comune di Cisternino in collaborazione con l'Associazione Smile e la direzione artistica di Manuel Manfuso. Un programma allegro, festoso e adatto a tutte le età tra fiabe sui trampoli, cinema muto, mangiafuoco, musica e sport: si parte con la stravagante regista Carlotta gambe lunghe e il suo enorme libro con lo spettacolo "favole altoparlanti"che recluterà i protagonisti della storia dal pubblico; a seguire Valentina Elia e la sua valigia con l'emozionante ed esilarante spettacolo di cinema muto " la signorina demodé"; una vampata di fuoco riscalderà il clima e gli animi con lo spettacolo "Volcanalia" dove mangiafuoco giocoleria e fachirismo saranno intrecciate con maestria e vi terranno con il fiato sospeso.

Fasano: carnevale d’epoca in centro con maschere, musica e intrattenimento

Anche quest'anno Fasano a Carnevale diventa un sestriere (distaccato) di Venezia grazie al carnevale d'epoca la manifestazione promossa dall'Associazione Fasanofotografica di Mauro Martellotta. Domenica prossima, 23 febbraio, ultima di carnevale, il centro cittadino sarà Infatti animato da bellissime maschere e costumi in stile veneziano che faranno respirare anche tra le stradine lastricate di chianche di Fasano la magica atmosfera sofisticata è un po’ ruffiana che si vive tra le calli e campielli della Venezia carnevalesca. “Fasano carnevale d'epoca” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 23 febbraio a partire dalle ore 18:30 articolate in tanti momenti di musica, spettacolo e sfilate.

Tuturano: Carnival Party

Domenica 23 febbraio presso la palestra della scuola elementare di Tuturano, dalle 19, andrà in scena "Carnival Party". Animazione con giochi per bambini, concorso di maschere, degustazioni e dj-set. Divertimento per grandi e piccini. L'evento è organizzato dall'associazione "Fr/azione Tuturano".

Brindisi: Firmacopie con Diodato alla Feltrinelli

Il vincitore del Festival di Sanremo autografa le copie del cd “Che vita meravigliosa”. Sabato 22 febbraio, alle ore 18, presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I, 113 il cantautore Diodato firmerà le copie del suo ultimo cd contenente il brano vincitore della 70a edizione del Festival di Sanremo “Fai rumore” (info 0831.525451)

Fasano: Pink Floyd – The Later Year 1987 – 2019: presentazione del nuovo cofanetto al Teatro Sociale

Venerdì 21 febbraio, al Teatro Sociale di Fasano si svolgerà l’evento esclusivo legato al nuovo cofanetto di una delle più grandi rock band del mondo, i Pink Floyd. L’evento è ideato da The Lunatics, collettivo presieduto dal concittadino Nino Gatti, che comprende cinque stimati collezionisti di livello globale e che ha all’attivo alcuni libri, mostre e iniziative a tema Pink Floyd, in collaborazione con la Warner Music Italy, che ha autorizzato la proiezione di parte del ricco materiale audiovisivo contenuto nel box “The Later Years 1987-2019”.

Torna il "Carnevale di Torre Santa Susanna", settima edizione

L'associazione " Ebalon" in collaborazione con le associazioni e i gruppi del territorio e con il Patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna presenta nei giorni 16, 23 e 25 febbraio la sfilata dei carri allegorici de: "IL Carnevale di Torre Santa Susanna" 2020. L'evento giunto alla sua settima edizione ha saputo imporsi come realtà importante negli eventi della provincia di Brindisi.

A Fasano il più bel Veglione di Carnevale in Italia

Si parte Sabato 22 febbraio alle ore 21,00 con uno dei gruppi più conosciuti di pizzica, taranta e folk: i Terraross di Dominique Antonaci. I menestrelli pugliesi sono addirittura i preferiti dalla cantante Madonna che li vuole in tutti i suoi eventi speciali, spesso svoltisi proprio a Borgo Egnazia a Fasano. I Terraross, rigorosamente dal vivo suoneranno, canteranno, balleranno con tutto il pubblico, per tutta la serata, nel più divertente veglione che si possa aspettare. Il costo del biglietto è di 15,00.

La magia dei Brutti Anatroccoli a teatro

Domenica 23 febbraio, alle 17.30, al teatro comunale di Ceglie Messapica per il Posto delle Favole tutta la magia di uno spettacolo delicato e poetico: in scena i Brutti Anatroccoli della Compagnia Stilema Teatro

Gabriele Cirilli a Mesagne con lo spettacolo teatrale “Mi piace…di più”

“Mi piace … di più” è lo spettacolo di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzelli e Gianluca Gugliarelli – “Magamat” produzioni – che andrà in scena il prossimo sabato 22 febbraio al Teatro comunale di Mesagne, inizio alle ore 21. Quarto appuntamento della stagione teatrale promossa dal Comune, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.