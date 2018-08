Roy Paci in concerto ma anche sagre, musica in piazza e Folk Festival 

Saranno le sagre e le manifestazioni di piazza a farla da padrone in questo fine settimana con qualche variazione sui programmi per sabato 18 giornata di lutto nazionale per i fatti di Genova per cui il concerto di Roy Paci previsto in piazza Santa Teresa slitta a domenica e Brindisi si ferma per esprimere cordoglio alle vittime. A Mesagne alle 22 di sabato saranno sospese per cinque minuti tutte le manifestazioni.

Venerdì sagra “ti li puvirieddi” a Mesagne

Salento Fun Park rinnova l’invito per l’edizione 2018 della sagra “ti li puvirieddi”. La sagra che porta indietro nel tempo. L’appuntamento è in via Udine, Mesagne per venerdì 17 agosto dalle ore 21. Durante la serata, tre aree: Steet Food, Cucina & Tradizione, dove le nonne di quartiere vi delizieranno con il loro piatti di tradizione: ‘marangiani chini, riso patate e cozze, favi e cicori, pizzette e mortadella, muluni all’acqua’ e tutto un ricco menù da scoprire.

U'n area luna park con il grande palo della cuccagna e i giochi tradizionali dal Mondo, tiro alla fune, braccio di ferro, tiro al bersaglio, la stacchia, e tanti altri giochi,; il tutto accompagnato dalle sonorità e musica italiana di Ennio Ciotta ed il live di Groovy Stuff.

“La bella stagione”, rassegna di musica al porto organizzata dal Comune

«La Bella Stagione» sfoglia i suoi linguaggi e apre gli spazi della città. La rassegna, organizzata dal Comune di Brindisi con il supporto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, incontra le atmosfere elettroniche di suoni e immagini con Limo e Jacopo Aluzzi (live set) più Tony Unzip (selezione): lo spettacolo, dal titolo «Sine. Suoni Immersi nell’Estate», è in programma venerdì 17 agosto alle ore 20 in zona Sciabiche, porta Thaon De Revel.

Gran finale al Teatro del Parco Archeologico di Ostuni con la storia di Robin Hood

Si conclude con un classico la prima edizione di Teatro Madre al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano: il gran finale, venerdì 17 agosto, h 21, è affidato alle gesta di un eroe senza tempo, Robin Hood, portato in scena da Armamaxa Teatro.

Cala il sipario sulla prima edizione di Teatro Madre, il Festival di Teatro e Narrazione – per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, organizzato da Armamaxa | Pagine Bianche Teatro - Residenza Teatrale di Ceglie Messapica e promosso dal Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni con il contributo del Comune di Ostuni - che ha inondato di parole, musica, sorrisi e poesia il suggestivo Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano.

Dal Porticciolo Turistico, sabato si osservano gli astri

Tornano le stelle nella suggestiva cornice del Porticciolo Turistico di Brindisi. Sabato 18 agosto dalle ore 20.30 si svolgerà l'evento "Sotto un Mare di Stelle" promosso dal Marina di Brindisi Club in collaborazione con la Nuova Associazione Studi Astronomici di Brindisi e con SpaceLab Salento.

Con alcuni telescopi messi a disposizione dalle due associazioni, i partecipanti saranno guidati in un tour celeste che toccherà la Luna, Marte, Giove, Saturno, le costellazioni del cielo estivo ed alcune principali nebulose visibili d'estate.

Gallery