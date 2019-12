Concerti e tanto teatro nel primo fine settimana di dicembre

Il primo week end di dicembre nel Brindisino si apre all’insegna della grande musica con il concerto di Fabrizio Moro al Verdi. Tantissime le iniziative nelle piazze per le festività in arrivo tra cui la Notte Bianca dei Bambini a Fasano.

Brindisi: concerto di Fabrizio Moro al teatro Verdi

Il tour sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco. Più di due ore di musica venerdì 6 dicembre dalle 21, con la travolgente energia di Fabrizio, sorprese speciali e una scaletta che spazierà dai più grandi successi del cantautore ai brani contenuti nel suo ultimo disco di inediti, Figli di Nessuno. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci saranno: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori) e Vincenzo Meloccaro (sax).

Brindisi: “Storie di Scarpe e altre migrazioni”

Il 6 dicembre, nella chiesa di San Benedetto alle 19,30, il Teatrodellepietre torna al teatro cosiddetto “sociale” con il progetto “Storie di Scarpe e altre migrazioni”. Alla luce dei continui flussi migratori e dei blocchi che le varie nazioni provano ad attuare per fermarli, le rotte da seguire per chi vuole arrivare in Europa si sono fatte via via più contorte e difficili. La strada più battuta per chi si accinge ad entrare nel nostro Paese comporta spostamenti via terra e via mare.

Mesagne: “La chitarra del ‘900” del maestro Molfetta

Concerto per chitarra classica nell’auditorium del Carmine venerdì 6 dicembre alle 20. Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Sistema Urbano Museale - del quale fanno parte il Comune di Mesagne, la Parrocchia di “Tutti i Santi”, il Museo carmelitano e la Grotta di San Michele Arcangelo della Basilica del Carmine e Federalberghi Brindisi – si esibirà il maestro Antonio Molfetta, concertista internazionale di origine mesagnese, ospite solista delle più prestigiose sale concerto europee. Molfetta eseguirà un repertorio originale per chitarra classica, sintesi perfetta della fusione tra stili e culture diverse che il musicista esalta con tecnica personale nel passaggio dal genere jazz a brani della tradizione popolare

Fasano: Notte Bianca dei Bambini

Nel periodo più magico dell’anno torna a Fasano la Notte bianca dei Bambini, con un’edizione speciale in pieno spirito natalizio. Un appuntamento atteso da grandi e piccini, che si compone di attrazioni e spettacoli in grado di stupire e divertire il pubblico di ogni età. Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Fasano, l’evento si articola lungo un ricco programma di esibizioni e attività ideate soprattutto per la gioia dei bambini. A partire dalle ore 20, musicisti, giocolieri, illusionisti, trampolieri e cantastorie si esibiranno lungo il percorso allestito tra Piazza Ciaia, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, dando vita nel centro storico di Fasano a una grande festa sotto le stelle.

Mesagne: Frozen 2 nel fine settimana con doppia proiezione

Al teatro comunale di Mesagne sarà trasmesso il film "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" Regia di Chris Buck e Jennifer Lee. La proiezione è prevista per sabato 7 e domenica 8 dicembre con una doppia proiezione alle 17 e alle 19. Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, il film d'animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, vede Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven affrontare una nuova sfida che li metterà sulle tracce di un incredibile segreto da svelare.

Ceglie Messapica: Secondo Pinocchio, della compagnia Burambò al Posto delle favole

Domenica 8 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Ceglie Messapica in scena una delle storie più conosciute e famose, riadattata da Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli: “Secondo Pinocchio”. Quarto appuntamento del Posto delle Favole, la rassegna di teatro per famiglie promossa da Armamaxa Teatro, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta: domenica 8 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Ceglie Messapica va in scena lo spettacolo di figura (per tutti, dai 4 anni), Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò.

Brindisi: Groppi d’amore nella scuraglia, commedia al teatro Kopò

Il Teatro Kopó presenta, in prima assoluta a Brindisi, Groppi d’amore nella scuraglia, per la regia di Tiziano Scarpa, con Silvio Barbiero, una produzione di Carichi Sospesi, in scena sabato 7 dicembre alle 21, domenica 8 alle ore 18. Il testo di Tiziano Scarpa è un racconto in versi che, attraverso una lingua inventata che richiama i dialetti del centro-sud, descrive un percorso di rinascita e, in qualche modo, di redenzione. Il linguaggio poetico di Scarpa deforma il nostro immaginario e i corpi dei protagonisti divengono archetipi grotteschi di un mondo in sfacelo; immagini che richiamano l'immaginario di Bosch raccontando la storia di Scatorchio e del suo amore per Sirocchia in un paese sommerso dai rifiuti.

Brindisi: La Filarmonica Valente in concerto nella Cattedrale

Concerto dell'orchestra Filarmonica Valente sabato 7 dicembre nella Basilica Cattedrale a Brindisi. Iniziano così gli eventi natalizi nella Basilica Cattedrale di Brindisi. L'orchestra nasce a Casarano nel 2007, grazie all'impegno e alla determinazione del prof. Salvatore Valente, con l'intento di coinvolgere bambini e ragazzi sin dall'età più tenera e di qualunque ceto sociale. L'orchestra, composta da circa 50 elementi, eseguirà un repertorio misto che spazia dal classico al moderno, da Bach ad Adriano Celentano, il tutto contornato dalla splendida atmosfera della Cattedrale. L'appuntamento è per domani, sabato 7 dicembre, alle ore 20,30 con ingresso libero.