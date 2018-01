Concerti, teatro, cabaret ma anche manifestazioni in ricordo della Shoah

Il prossimo fine settimana coincide con i giorni della memoria e tra i vari eventi culturali, teatrali e musicali, molte iniziative saranno organizzate sulla storia dell’Olocausto per non dimenticare.

Presentazione di libri, racconti, discussioni sulla Shoah e tanto altro per le scuole di Brindisi tra venerdì e sabato organizzati dalla prefettura, dagli istituti scolastici, dalla Cgil e dai comuni.

Per Teatri a Vapore, il dramma della Shoah attraverso il calcio con Corrado La Grasta si svolgerà domenica 28 gennaio alle ore 20. La rassegna a cura di Meridiani Perduti Teatro e Binario23 onora uno dei momenti più tragici della storia dell’umanità, la Shoah, attraverso le parole dell’attore molfettese Corrado La Grasta, semifinalista al Premio Scenario Ustica 2007.

Marco Bardoscia in concerto venerdì 26 gennaio alle 22 al Circolo Arci La Manovella di Mesagne in Piazza Criscuolo, 18, nuovo appuntamento musicale con il concerto dell’artista, contrabbassista e compositore salentino, nato e cresciuto circondato dagli alberi di ulivo e dalla musica.

Le "Ciciri e Tria" per la festa di San Giovanni Bosco a San Pietro Vernotico. In occasione della festa in suo onore, l'omonima parocchia ha organizzato una serie di eventi per sabato 27 gennaio. Il trio comico delle Ciciri e Tria allieterà la serata intorn al falò che sarà acceso el tardo pomeriggio. Alle 20,30 ci sarà l'esibizione del noto trio salentino tutto in via San Giovanni Bosco.

La scuola di musica “Girolamo Frescobaldi” presenta: “Black Harp(y)s in concerto”, sabato 27 gennaio alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Benedetto a Brindisi si terrà l’evento musicale “Black Harp(y)s in concerto" organizzato e promosso dalla Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi”. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno strumento tanto magico quanto poco conosciuto. Di sicuro, una forte attrattiva per cultori e profani che riesce ad incantare al primo ascolto.

Saintapollinare, trio jazz al Binario 23: sabato 27 gennaio dalle ore 21 toccherà al jazz con Sainapollinaire Live uno spettacolo eseguito da un trio pugliese di spessore artistico e ricorda il famoso lido di Sant'Apollinare di Brindisi, luogo di svago e bei ricordi di tanti brindisini.

“Pani, amori e…tradimeni” commedia in vernacolo a Latiano domenica 28 gennaio per il secondo appuntamento con la XXX edizione della Rassegna teatrale in Vernacolo organizzata dalla Pro Loco di Latiano col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e Le terre di La.Er.Te. Dopo il successo della prima serata, ad animare la seconda vi sarà la compagnia Misciagni Nuestru con Pani, amori e..tradimenti, commedia in due atti di Guido Giampietro, tratta dalla commedia di Pierino Monaco A ci capesci capesci.