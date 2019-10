Un weekend tra feste all'aperto, cultura, mostre e tradizioni

Tanta cultura ed escursioni all’aperto nel secondo week end di ottobre.

Brindisi: visita guidata alla scoperta della Brindisi romana

Venerdì 11 ottobre - ore 18 - visita guidata alla Brindisi romana con un percorso nel centro storico tra siti che ne conservano la memoria e lettura di testi che ne testimoniano l’antico splendore. Partecipazione gratuita con prenotazione al numero 0831 229 784 - 342 1013 149

Giornate Fai a Brindisi e Ostuni sabato 12 e domenica 13 ottobre

Il Santuario Madonna della Nova di Ostuni e la sala di Rappresentanza di Palazzo Montenegro,a Brindisi, aperti al pubblico in occasione dell’appuntamento autunnale con le giornate autunnali Fai (Fondo Ambiente Itaiano), in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre. I protagonisti, anche in questa nuova edizione delle iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano, saranno i giovani.

Brindisi, cibo, musica e giochi: tutto pronto per la festa di San Giustino

Celebrazioni liturgiche, lotteria, giochi e una sagra accompagneranno la festa di San Giustino de Jacobis che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre al rione Bozzano, a Brindisi. Gli eventi religiosi inizieranno alle ore 18.30 di sabato, con la santa messa seguita dalla processione per le vie del quartiere. Sia sabato che domenica verrà allestita un’area gonfiabili curata da World Diego Eventi

Ostuni: visita al museo archeologico per le famiglie

Domenica 13 ottobre in tutta Italia sarà la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo" (F@Mu), un evento giunto alla settima edizione e promosso dal portale KidsArtTourism allo scopo di avvicinare le famiglie alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei grandi e piccoli Musei Italiani. Il filo conduttore scelto per questa edizione è "C'era una volta al museo". Un tema che intende mettere in evidenza l'arte dello "Storytelling" per farla conoscere al pubblico partecipante ed ai musei che aderiscono all'iniziativa

Torchiarolo: mostra esposizione di Rosario Francesco Spagnolo

Nel proporre il suo 52° anno di attività, l'artista Rosario Francesco Spagnolo sabato 12 ottobre alle 17 in via Umberto I, 86 a Torchiarolo, inaugura la mostra dove illustrerà ai presenti cosa rappresenta per lui la tecnica, l'interpretazione, i temi, lo stato d'animo che un pittore espone attraverso l'opera. La mostra sarà inaugurata dal sindaco Flavio Caretto, presenzieranno all’evento Carmen De Stasio e Salvatore Trifone Colonna

Brindisi: da Picasso agli artisti contemporanei, opere su carta

Da giovedi 10 ottobre alle ore 18 vernissage della Mostra “Da Picasso agli artisti contemporanei. Opere su carta” allestita nel Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi e presentata dal curatore Paolo Levi, critico d’arte, e dall’arch. Emilia Mannozzi, direttrice del Polo Biblio-museale di Brindisi

Fasano: giornata per le famiglie al museo

Domenica 13 ottobre 2019 il Polo Museale della Puglia aderisce alla consueta edizione della Giornata delle Famiglie al Museo, coinvolgendo nella manifestazione l’intera rete museale e proponendo un ricco calendario di attività destinate a tutti i tipi di pubblico. Non mancano ricchi programmi e attività per bambini al Museo Nazionale Archeologico di Egnazia (Fasano); qui il gioco – quiz Parola di Reperto condurrà le famiglie in un’insolita visita guidata all’interno del parco e del museo.

Brindisi: parco del Cillarese in festa

Domenica 13 ottobre, a partire dalle 10 e fino al tardo pomeriggio, al parco XIX Maggio (Cillarese) si svolgerà un’iniziativa pubblica organizzata dall’amministrazione comunale di Brindisi in collaborazione con Associazione 13 Cuori e Angelo Events.

Sarà una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie con animazione, gonfiabili, dj-set e stand gastronomici con tante iniziative per tutte le fasce d’età.

San Pietro Vernotico: al via la festa dedicata alla Madonna di Sanarica

Domenica 13 ottobre si rinnova l'appuntamento con la festa della Madonna di Sanarica in via Mare, traversa di via Brindisi. In mattinata si svolgerà la fiera-mercato, nel pomeriggio degustazione delle tradizionali “Pucce cu le ulie” accompagnate buon vino offerto dal comitato organizzatore. Dopo i festeggiamenti religiosi la festa continuerà con uno spettacolo musicale della pop-band Blu 70.