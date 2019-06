Da Ridge di Beautiful in concerto alla regata Brindisi-Corfù: tanti gli appuntamenti

Nuovi appuntamenti con la cultura e la musica per il prossimo fine settimana; grande attesa per la partenza della Regata Brindisi – Corfù

Brindisi, presentazione del libro di Valeria Tonini e concerto

Sarà presentato a Palazzo Nervegna venerdì 14 giugno alle 18,30, il romanzo di Valeria Tonini “L’Iphone di Amèlie”. Thomas Legrand, noto architetto francese e Amélie Leroy, prorettore appena eletto all’Università Sainte-Chapelle di Parigi, sono i protagonisti di un’intensa storia d’amore che li vede combattere fianco a fianco contro la potente lobby dei baroni universitari. L’oggetto del contendere è la costruzione di una nuova aula magna, simbolo di quel cambiamento che Amélie ha promesso ai suoi elettori. Nei violenti scontri che si susseguono, vengono messi a nudo gli occulti meccanismi del potere universitario, facendo emergere la mediocrità di un sistema che trova la propria sopravvivenza nella stanchezza di una società decadente.

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, presenta per venerdì 14 giugno alle ore 20.30, presso la Chiesa “S. Paolo Eremita” di Brindisi , a conclusione delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della fondazione del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, il concerto per soli, coro ed orchestra dal titolo, «Resta con Noi, Signore», diretto dal M° Mons. Marco Frisin

Mesagne: immancabile la serata in jazz da Giudamino

Da Giudamino Cantina terza serata "Venerdì Jazz & Wine". Venerdi 14 giugno nella magica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta: Jazzmania; Pasquale Suma alla Chitarra; Fabrizio Scarafile al Sax; Giuseppe Bassi al Basso e Enzo Lanzo alla Batteria. Mainpartner della serata la "Cantina Duca Carlo Guarini" di Scorrano.

A Ostuni: Totò e Trilussa spettacolo teatrale presso il parco archeologico

Una serata all’insegna della benedicenza sabato 15 giugno dalle ore18 con lo spettacolo teatrale Totò e Trilussa. Nella cornice del Parco Archeologico di Santa Maria D'Agnano di Ostuni la Pro Loco Ostuni Marina , Espressione d'Arte , il Museo delle civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale , Tenuta Greco, il Gruppo Folk la Stella, Dal Vecchio Forno in Pietra, il Nostro Sponsor Prete Auto ( esperto per la Vendita di auto per Disabili) offriranno agli ospiti un raffinato percorso fra i sapori e Arte e Cultura.

Il clou della serata alle ore 21.00 con lo Spettacolo Teatrale Totò e Trilussa dove il professor Mimmo Tardio e Mario Cutrì si esibiranno nello scenario, unico , dell'anfiteatro del Parco.

Ostuni: Librinfaccia ospita autori eccellenti

Per il sesto anno consecutivo ritorna a Ostuni: Librinfaccia – Culture condivise, format che da sei anni seleziona libri e apre ad importati tematiche, dalla narrativa alla saggistica. Tutto a consumo zero di carta e di denaro pubblico. Una manifestazione che si regge esclusivamente sulla sussidiarietà tra privati. Sabato 15 giugno è la volta di Annalena Benini "I racconti delle donne"

Francavilla Fontana – Mesagne: al via le giornate dell’archeologia per sensibilizzare all’arte e alla storia

Si svolgeranno tra Francavilla Fontana e Mesagne le Giornate Europee per la riscoperta della ricerca e del patrimonio culturale, con tanti eventi e laboratori per tutti. Un ricco programma per grandi e piccoli consultabile anche sul sito web www.coopimpact.it

San Vito dei Normanni: Torna World music academy

Dopo la brillante prima edizione dello scorso anno, ritorna alla World Music Academy, il centro di formazione produzione che ha sede nel Laboratorio Urbano ExFadda, il seminario dedicato alla musica d’insieme per chitarre del chitarrista e compositore pugliese Vito Nicola Paradiso, autore del celebre metodo "La chitarra volante" e tra le figure di riferimento nell'ambito della didattica chitarristica.

Una giornata di laboratori dedicati alle sue composizioni scritte per questa formazione a sei corde che si concluderà, alle 19.30 presso il Chiostro dei Domenicani, con il concerto finale dell'ensemble composto da tutti gli allievi partecipanti. A condividere il palco saranno trenta giovani musicisti provenienti della World Music Academy, dal corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado “P. Virgilio Marone” di Francavilla Fontana, dal Centro Studi Musica di Puglia di Taranto e dal Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni.

Brindisi: tanta attesa per la partenza della Regata Brindisi Corfù giunta alla 34esima edizione

Fine settimana in attesa della partenza per la 34esima edizione della Regata Brindisi – Corfù.

Sabato 15 dalle 17:45 sul piazzale Lenio Flacco si svolgerà la cerimonia di presentazione della Regata Brindisi - Corfù giunta alla 34esima edizione. Alle 19 Sfilata della banda dei carabinieri (Partenza da Piazza della Vittoria – Corso Garibaldi – Lungomare Regina Margherita). Alle 20:30 Esibizione della banda dei carabinieri sul piazzale Lenio Flacco

Alle 20:30 – Solidarietà e sapori a cura di Ail Brindisi – Degustazione di vini abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con Ais Puglia e chef del territorio. Alle 23 – Dj Set a cura di Ciccio Riccio – Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita).

Domenica 16, giorno della partenza tutti pronti alle 10 per la Partenza della Regata dalla Diga di Punta Riso (Start ore 11:30). Intrattenimento musicale a cura di Ciccio Riccio. Alle 11:45 Sorvolo delle Frecce Tricoloria cura dell’Ail Brindisi

È stata inaugurata l’11 e durerà fino al 16 giugno – “Brindisi ed il mare”: Mostra documentaria e fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale Italiana (sezione di Brindisi) – Archivio di Stato di Brindisi (Piazza Santa Teresa)

Oria: tributo agli Oasis con i Wonderwall

Grande serata Brit rock a Oria domenica 16 giugno: i Wonderwall, Oasis tribute band salentina, porteranno in scena il meglio di quindici anni di rock britannico targato fratelli Gallagher nella splendida cornice di Piazza Manfredi. L’evento è organizzato da Bar Kenya, Caffè Manfredi e Lo Strillone News (quotidiano).

Brindisi: Appia day, le iniziative dal 14 al 16 giugno

Il 14-15-16 giugno torna l’Appia day Brindisi, un evento nazionale giunto alla sua terza edizione voluto dall’Associazione Brindisi e le Antiche strade, presieduta da Rosy Barretta, con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi, presieduta da Alfredo Malcarne, di Madera Bike Tour, di Daniele Pomes e dell’Associazione Le Colonne coordinato da Anna Cinti. L’iniziativa è finalizzata a rievocare i gli antichi fasti di Brindisi per rinnovare nei cittadini, specie nei più giovani, un sano orgoglio di appartenenza con l’auspicio che si possa concorrere tutti assieme a costruire un futuro altrettanto illustre.

A Fasano arriva il Ridge Forrester di Beautiful per un concerto in piazza

Conto alla rovescia per l’evento che renderà indimenticabile l’estate fasanese, per il quale tutta la Puglia è già in subbuglio. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e Maria SS. Di Pozzo Faceto, patroni di Fasano, domenica 16 giugno – ore 22 - Piazza Ciaia ospiterà il concerto di Ronn Moss. Il popolare attore ha conquistato il mondo tenendo incollati alla tv ben 500 milioni di spettatori in 100 paesi, con la soap opera più seguita in tutto il mondo. Ronn, abbandonato il ruolo di Ridge Forrester in “ Beautiful” nel 2012, è tornato a far sognare i suoi fans con la musica

Brindisi: Romeo e Giulietta amore eterno, musical

Quando l’amore vince sull’odio e sulla morte. In occasione del suo quarantesimo anniversario nazionale Aipd Brindisi, in collaborazione con Enel spa e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, si tinge di rosso e di blu, per mettere in scena il più grande spettacolo dell’anno: Romeo e Giulietta. In una rivisitazione del musical “Ama e Cambia il Mondo” di Gérard Presgurvic. Domenica 16 giugno alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro Verdi

Cisternino: “Stupefatto”, storie di droga

Domenica 16 giugno alle ore 20 al cinema teatro Paolo Grassi di Cisternino andrà in scena “Stupefatto” uno spettacolo di Fabrizio De Giovanni a cura della Caritas Diocesana di Conversano-Monopoli in collaborazione con la Compagnia Itineraria Teatro. Avevo 14 anni, la droga molti più di me" è la storia di un ragazzo come tanti, Enrico Comi, e del suo percorso nella droga dai 14 ai 21 anni. Uno spettacolo per parlare apertamente degli stupefacenti e dell'apparente normalità con cui si insinuano nella nostra esistenza