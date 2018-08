Medioevo, tour sotto le stelle, concerti, artisti di strada: ecco dove andare

Un fine settimana sotto le stelle in provincia di Brindisi, con i tanti appuntamenti: non mancheranno feste patronali, artisti di strada, e manifestazioni storiche, concerti e tracking nelle riserve naturali.

Venerdì, sabato e domenica/ A Oria il Torneo dei Rioni

Torna l’appuntamento a Oria con la grande rievocazione medievale: il Corteo Storico di Federico II – Torneo dei Rioni con la partecipazione di circa mille figuranti in costume, tra nobili, dame, armigeri, cavalieri, giullari e sbandieratori rappresenta una tappa fissa e imperdibile del turismo pugliese. Il programma degli eventi prende il via venerdì 10 con la Benedizione del Palio nella Basilica Cattedrale.

Sabato 11 agosto, con accesso libero, l'imponente Corteo dell'Imperatore, partendo alle ore 18:00 dall'Istituto dei Padri Rogazionisti, si snoderà lungo alcune delle principali strade cittadine, per concludersi in piazza Lorch dove si svolgerà la suggestiva presentazione del Palio, con posti a sedere al costo di cinque euro.

Domenica 12 agosto alle ore 17:30, presso il campo del Torneo, con ingresso e botteghini in via Senatore Martini, sarà la volta del “Torneamento” tra i quattro rioni della Città: Castello, Judea, Lama e Santo Basilio. L’ingresso prevede un costo di quindici euro.

Venerdì sabato e domenica/ Tre notti con le stelle a Torre Guaceto

Tre notti in compagnia degli animatori della Cooperativa Thalassia e con un astofilo sotto il cielo di Torre Guaceto. 10 Agosto: Stelle! La notte di San Lorenzo a Torre Guaceto - Un viaggio intenso nel tempo e nello spazio pur rimanendo fermi ad osservare il cielo nella magica atmosfera della Riserva di Torre Guaceto. Incontro nella suggestiva cornice del lido Boa Gialla di Apani (Evento Facebook https://goo.gl/tGwTbk).

11 Agosto: Stelle! Miti e leggende del cielo a Torre Guaceto - Incontro presso Porto Guaceto Agri - Beach e da lì, con una suggestiva passeggiata, si raggiungerà un luogo magico dove ammirare al meglio il cielo stellato (Evento Facebook https://goo.gl/ncx5fU).

12 Agosto: Stelle! Le Valigie dei fili invisibili – Special Night - Fili invisibili tra gli astri ed il mare. Un percorso fatto di racconto, poesia, magia. (Evento Facebook https://goo.gl/Nt33m2).

Il costo per ognuna delle attività è di 15 euro per gli adulti e di 12 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per ognuna delle serate il numero di posti è limitato e su prenotazione obbligatoria (Tel: +39 331 92 77 579 Mail: info@cooperativathalassia.it Facebook: https://www.facebook.com/ThalassiaCoop/)

Venerdì/ Gli Avion Travel a Masseria S.Lorenzo

Chiude oggi la festa di San Lorenzo nell’omonima masseria a Fasano in contrada San Pietro. Il programma prevede alle 19,30 la Santa Messa celebrata dal priore di Fasano don Sandro Ramirez nel piazzale antistante la masseria. Alle 22 il concerto degli Avion Travel. Non mancheranno animazione, musica e degustazioni per tutta la notte.

La Festa di San Lorenzo è organizzata dall’Associazione culturale e ricreativa “La casa rossa”, in collaborazione con la confraternita SS. Sacramento e con il supporto di numerose associazioni locali e volontari. Da due anni si svolge anche il Palio di San Lorenzo, con la suddivisione del territorio in quartieri rappresentati da capitani e da cavalli e fantini.

Venerdì/ Concerto di Eleonora Magnifico alla Selva di Fasano

Continua il "Sono venuta pure in tour " il nuovo live music show di Eleonora Magnifico, l'eclettica artista pugliese che questo venerdì 10 agosto dalle 21,30 in occasione della Notte di San Lorenzo, torna a Selva di Fasano, in piazzetta Don Vito, per "Una Notte Speciale"

Venerdì, sabato e domenica/ Festa della birra a Campo di Mare

Si terrà sul piazzale panoramico di Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico) dal 10 al 12 agosto, dalle 20, la prima edizione Campo di Mare...in fermento, tre serate animate da tanta musica, sorprese, buon cibo e fiumi di birra artigianale.

Sabato e domenica/ Festa del santo patrono a San Michele Salentino

Saranno due giorni all’insegna della fede e della tradizione, ma anche della musica e divertimento, quelli che San Michele Salentino si appresta a vivere sabato 11 e domenica 12 agosto. Tra gli appuntamenti tanta musica classica e il concerto di Matthew Lee, il fenomeno italiano del rock’n’roll.

Sabato e domenica/ Artisti di strada nel centro storico di Mesagne

Le spettacolari arti della strada tornano protagoniste a Mesagne nel prossimo weekend con Street Art – Artisti di Strada, evento in programma sabato 11 e domenica 12 agosto a partire dalle ore 21, organizzato dal Lab Communications Eventi di Concetta Renna con la collaborazione del Comune di Mesagne. Via Castello, Piazza 4 Novembre, Piazza Criscuolo, Piazza Commestibili e tutte le vie del centro storico per due giorni si trasformeranno in un unico grande palcoscenico, il cui sipario si alzerà sulle affascinanti esibizioni di artisti d’ogni genere. Giocolieri, clown e trampolieri intratterranno con performance divertenti, uniche ed affascinanti, tra cui spiccheranno le prove di equilibrismo ed acrobatica aerea.

Lunedì/ Concerto di Enza Pagliara a Lendinuso

Evento imperdibile per chi ama la musica popolare salentina, e in genere la musica popolare, il 13 agosto a Lendinuso, una delle marine di Torchiarolo con “Marea” di Enza Pagliara e Dario Muci, e con Angelo e Leonardo Cordella, Antonio Calsolaro, Michele Bianco, Umberto Panico, Francesco “Puddhascia” De Donatis. Il concerto, patrocinato dall’amministrazione comunale, si terrà nel piazzale della località costiera al confine con la provincia di Lecce. Si esibisce dunque in casa, Enza Pagliara, voce solista dell’orchestra della Notte della Taranta: una delle più richieste interpreti a livello internazionale della musica popolare del Sud Italia, è originaria di Torchiarolo.

Lunedì/ Ostuni ospita il Premio Tito Schipa

Lunedì 13 agosto, nel Chiostro San Francesco di Ostuni, il Premio Internazionale Tito Schipa verrà consegnato a Marcello Guagliardo, in arte Marcello Giordani, uno dei più grandi tenori contemporanei, gloria dell'Italia nel mondo.