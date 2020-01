Appuntamenti con la "focara" e il teatro d'autore: gli eventi del fine settimana

Appuntamenti con il fuoco nei giorni dedicati ai falò in onore di San Antonio Abate e il teatro d’autore ancora protagonista del fine settimana.

Brindisi/ Sant’Elia: Giorni del fuoco con l'accensione della focara

Sabato 18 e domenica 19 gennaio si svolgerà l’evento “Sera della focara” in viale Caravaggio, vicino alla chiesa San Lorenzo da Brindisi. La manifestazione, organizzata da Angelo Event e dall’associazione “13 cuori” insieme all’amministrazione comunale, si sviluppa in due serate: sabato 18 con musica dal vivo a partire dalle ore 19.30 e domenica 19 con l’accensione della focara e la benedizione degli animali a partire dalle ore 19.30. Non mancheranno i momenti di animazione, attrazioni e show dance.

“Ostuni insolita” alla ricerca dei quartieri meno noti

Domenica 19 gennaio 2020, come scoprire una Ostuni diversa, luoghi poco noti per chi vi abita: Ostuni insolita – oltre il bianco della città alla scoperta dei quartieri meno noti. La cooperativa Gaia insieme ad appassionati storici del luogo, propone un’originale passeggiata nei quartieri meno conosciuti della città bianca. Il viaggio oltre il bianco, che attraverserà i rioni come "Cienze", "San Domenico", "Barche", "Foggia", "Chianca d l’ora", ed anche diverse epoche e periodi, che vedevano quei luoghi centro di qualche attività significativa ed importante per la città. Il raduno dei partecipanti in Piazza Libertà, a Ostuni alle ore 9,45 Itinerario cittadino, con diverse pause in punti strategici, durata circa 2 ore. Costi 7euro a persona over 65 e ragazzi 6-12 anni ticket ridotto 4 euro.

A Brindisi presentazione di “Sport Digital Marketing”

Saranno Frank Vitucci e Nando Marino, rispettivamente allenatore e presidente della Happy Casa New Basket Brindisi, a presentare il libro di Arianna Ioli “Sport Digital Marketing” pubblicato da Dario Flaccovio Editore. L’appuntamento è per sabato 18 gennaio alle ore 18.30 presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I n. 113.

Terza rassegna teatrale “Domenico Modugno” al don Bosco di San Pietro

Avviata a San Pietro Vernotico si terrà la terza rassegna di teatro amatoriale "Domenico Modugno" Città di San Pietro Vernotico organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Bosco con il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico. Secondo appuntamento della rassegna domenica 19 gennaio con la Compagnia Teatrale "Lu Ntartieni" di Cellino San Marco che metterà in scena “Come si rapina una banca”, 3 atti di Samy Fayad e con la regia Roberto Francone.

“Club 27” a San Pancrazio Salentino Ippolito Chiarello in scena

Prosegue la rassegna teatrale “Storie di uomini, di musica e di vento”, a cura di Meridiani Perduti Teatro, presso le Poli Officine Culturali di San Pancrazio Salentino, realtà nata nel dicembre 2019 come Community Library e punto di riferimento e di ritrovo per la promozione della cultura e dell'informazione sul territorio.

Domenica 19 gennaio, alle ore 18.00, in scena “Club 27”, spettacolo nato da un progetto di Ippolito Chiarello, attore, agitatore culturale, provocatore sociale ed esponente del barbonaggio teatrale.

Nei panni di un dj notturno, Chiarello riporta in vita i miti del Club 27, attraverso la loro musica, le parole, le suggestioni di una notte molto rock, senza tempo e senza spazio, in cui protagonista è il teatro e il suo pubblico. Racconti, dediche, canzoni, tutto intrecciato e soprattutto intriso delle storie delle star scomparse all'età di 27 anni: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson, Amy Winehouse e molti altri saranno gli artisti protagonisti di queste storie, portate in scena con i testi di Francesco Niccolini e la regia di Michelangelo Campanale.

Costo del biglietto: 6 euro.