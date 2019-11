Il cioccolato protagonista dell'ultimo fine settimana di novembre

Prime iniziative in vista delle festività natalizie: iniziative culturali e appuntamenti di ogni genere; a Mesagne si accendono le luci con la festa del cioccolato.

Gran Festival del Cioccolato e tante iniziative natalizie a Mesagne

Comune, Duc e Sum insieme per promuovere la città. Domenica 1 dicembre Mesagne si illumina per le feste: l’appuntamento è alle 17.45 al Castello per l’accensione delle luminarie. A seguire, la “Street Band” eseguirà brani natalizi in Villa e per le vie del Centro storico. Nella stessa giornata è previsto lo svolgimento dell’ottava edizione del “Gran Festival Lindor”, l’appuntamento della “Cioccolateria Carone 1951" che si terrà in via Nino Bixio a partire dal tardo pomeriggio. Sempre da via Nino Bixio, già alle 9.30 della mattina di domenica, ci sarà il raduno per la ciclopasseggiata promossa dall’associazione “Cicloamici”, nell’ambito del festival del cioccolato. La meta sarà l’area archeologica di Muro Tenente dove i ciclisti si rifocilleranno con le dolci degustazioni offerte dalla Cioccolateria nel corso della visita guidata a cura della cooperativa “Impact”.

San Vito dei Normanni - Performance di danza e musica al Laboratorio Urbano

Laboratorio Urbano Exfadda, Teatro Menzatì e World Music Academy - Scuola di Pizzica di San Vito insieme per la prima volta per la produzione L'8° passo, performance partecipativa con il sostegno della Regione Puglia. Sabato 30 novembre, alle ore 20.30 presso il laboratorio Urbano ExFadda a San Vito dei Normanni avrà luogo lo spettacolo, frutto di questa collaborazione, che ha coinvolto danzatori e musicisti di fama nazionale del territorio pugliese.

Carovigno: spettacolo omaggio a Gigi Riva di Alessandro Pilloni

Lo spettacolo " Nel segno di Giggiriva" con Alessandro Pilloni presso il Teatro Italia di Carovigno venerdì 29 novembre alle ore 20:30, racconta la storia sportiva e umana del grande Gigi Riva che rifiutò' offerte miliardarie pur di non tradire la gente della Sardegna. L'incasso della serata sarà devoluto ad una causa ambientale con l'acquisto di 1500 borracce in alluminio per gli studenti di Carovigno. Ospite della serata il "Campione del mondo 82 Franco Selvaggi " lanciato nel grande calcio dal suo mentore Gigi Riva

Ostuni: Galà Ferrari, lo spumante protagonista della serata

Cantine Ferrari protagoniste ad Ostuni di un evento di gala. Sabato 30 novembre, nella Città Bianca, a Masseria Montalbano, giungerà da Trento direttamente Franco Lunelli, membro della storica famiglia che da anni è impegnata nel produrre un’eccellenza della spumantistica italiana. Il marchio Cantine Ferrari è ormai riconosciuto in tutto il mondo come uno delle migliori produzioni di Metodo Classico. Sabato sera, alle 20, nell’affascinante ed autentica atmosfera di Masseria Montalbano, ci sarà una degustazione tecnica e cena con la prestigiosissima casa vinicola. L’iniziativa è promossa dalla delegazione di Brindisi dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier).

Mesagne: Alveare organizza Queer Party in collaborazione con Salento Pride

L’Alveare Mesagne Bene Comune, in collaborazione con Salento Pride, presenta il Queer Party, sabato 30 novembre a partire dalle 21. Una serata dedicata alla musica e alla comunicazione, alla socialità e alla “trasgressione”.

Ad inizio serata sarà presentato il progetto Salento Pride 2020 e un aperitivo, a seguire DJset con selezioni musicali controcorrente e provocatorie. Salento Pride è un progetto indipendente nato con lo scopo di creare visibilità e consapevolezza della comunità arcobaleno salentina, e nel 2020 si svolgerà a Brindisi. L’Alveare MBC partecipa e sostiene Salento Pride 2020 non solo come festa di persone e di colori, ma anche e soprattutto manifestazione e rivendicazione di diritti civili e sociali fondamentali per tutta la comunità.