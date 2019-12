Natale 2019, tanti eventi per grandi e bambini: gli appuntamenti

Si entra nel vivo delle festività natalizie con tanti eventi in tema, mostre, presepi e concerti. Attesissimo il concerto di Brindisi con targato Locomotive Jazz Festival

Brindisi: il sax di Casarano incontra Finardi e Bungaro per il concerto No Bomb, Yes Love. A Christmas in Town

«Le Luci di Brindisi», la rassegna culturale e di spettacolo inserita dalla Regione Puglia tra le azioni di promozione del claim «Festività natalizie e Capodanni di Puglia» con il coordinamento di Pugliapromozione e la partecipazione del Comune di Brindisi, entra subito nel vivo sabato 21 dicembre con il concerto «No Bomb, Yes Love. A Christmas in Town», in programma alle ore 20.30 in largo Gianni D’Errico (ingresso libero). Una grande serata di musica davanti al Nuovo Teatro Verdi. Sul palco Raffaele Casarano, uno dei sassofonisti più in vista della scena jazz nazionale e internazionale, assieme a due protagonisti assoluti del cantautorato italiano, come Eugenio Finardi e il brindisino Bungaro. Il concerto vedrà la partecipazione al pianoforte di Mirko Signorile, un altro talento da esportazione del jazz made in Puglia. Il concerto è firmato dal Locomotive Jazz Festival, sodalizio già sperimentato la scorsa estate a Brindisi, nello splendido scenario del Villaggio Pescatori, con una straordinaria cornice di pubblico.

Ostuni: prima edizione di “Babbo Natale vien dal mare”

Nello splendido scenario del Porto di Villanova Babbo Natale arriverà dal mare, domenica 22 dicembre, per la gioia dei più piccoli e non solo. Si tratta della raffigurazione del famoso Babbo Natale che a bordo di una barca addobbata ed illuminata attraccherà presso la banchina della sede della Lega Navale di Ostuni. Allo sbarco assisteranno bambini ed adulti che accoglieranno Babbo Natale con suoni e canti natalizi. Babbo Natale distribuirà ai presenti caramelle e si renderà disponibile a farsi fotografare insieme ai bambini che gli consegneranno le letterine. L'iniziativa è una proposta del presidente dell Pro Loco di Ostuni Marina, Domenico Greco e di Agostino Carparelli presidente della Lega Navale Italiana sezione di Ostuni

Mesagne: un programma ricco di iniziative

Dal 21 dicembre per le vie cittadine - a cura delle 'Note del pentagramma' - e il concerto del “Duo Maraguà” nell’Auditorium del Castello alle 19.30, allieteranno le rispettive serate. Il 22 dicembre, in piazza Commestibili Babbo Natale consegnerà i regali ai bambini che avranno imbucato la loro letterina nei giorni del 14 e 15 dicembre nell’apposita cassetta al Frantoio ipogeo. “Suoni e melodie del borgo” risuoneranno festose domenica 29 dicembre; il concerto di Capodanno del coro “Parsifal” si terrà nella Chiesa Matrice alle ore 20.30.

La programmazione coordinata dal direttore artistico Maurizio Piro si integra con il ricco programma curato dal consulente politico alle Politiche culturali e scolastiche, Marco Calò. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Sum, dal 6 al 28 dicembre sono previsti concerti e spettacoli musicali nella Basilica del Carmine e nella Chiesa di Sant’Anna. Il programma “Scuole in festa”, dal 13 dicembre al 6 gennaio, occuperà le stanze del torrione e il caffè letterario del Castello: è prevista l’esposizione dei lavori dei ragazzi sul tema “Natale del futuro”. Spettacoli di magia, teatro dei burattini, un appuntamento teatrale e un film per bambini accompagneranno il cartellone didattico. Il programma “Natale a Teatro”, fino al 4 gennaio, accoglie le iniziative a cura di associazioni culturali e compagnie teatrali.

Presepi viventi a San Donaci e San Pietro

Torna a San Donaci la tradizione del presepe vivente, una rappresentazione che ha l’intento di emozionare e riproporre quanto conosciamo sul luogo dove è nato Gesù. Saranno sei le date: dal 25 dicembre al 6 gennaio. Il luogo in cui è ambientato è poco distante dal centro abitato, nell’antica Masseria Palazzo situata sulla strada provinciale San Donaci-Mesagne km 2. Anche questa è stata una scelta pensata e decisa per riqualificare il territorio. È infatti il secondo anno che la Pro Loco di San Donaci sceglie di far rivivere questa tradizione nella stessa masseria. Grazie alla collaborazione del Comune, della parrocchia e delle associazioni locali, verranno ripresentati e riprodotti gli antichi mestieri, dal fabbro al calzolaio, dalle lavandaie in azione negli antichi lavatoi ai pastori, fino al mercato popolare e tanto altro. Sei le date in programma quest'anno: 25, 26, 29 dicembre, e 1, 5 e 6 gennaio 2020, con ingresso libero.

A San Pietro si svolgerà presso la Grotta di Lourdes di via Lecce visitabile fino al 6 gennaio prossimo. Organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Bosco, in collaborazione con le altre parrocchie, le associazioni e con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico. Il programma sarà il seguente: domenica 22 dicembre sarà possibile visitarlo dalle 18 alle 21 e ci sarà l'animazione del Caffè letterario; giovedì 26 Dicembre sarà aperto dalle 18 alle 21; domenica 29 Dicembre sarà aperto dalle 18 alle 21 con l'animazione di Avis, Unitalsi e Caffè letterario; mercoledì 1 gennaio il Presepe sarà aperto al pubblico dalle 18 alle 21; domenica 5 gennaio sarà possibile visitarlo dalle 18 alle 21 e ci sarà l'animazione del Dialetto Sampietrano.

Brindisi: omaggio a Gabriella Ferri allo 0831 Space tra gli natalizi

Per gli eventi natalizi organizzati dallo 0831 Space, venerdì 20 dicembre sarà la volta dell’omaggio a Gabriella Ferri (di Emanuela Gabrieli). Una serata “magica”, con la musica di una donna che è sempre stata “controcorrente” nel suo modo di fare, di vestire, di esprimersi.

Montalbano di Fasano: una parata “Street Magic Fantasy” per i più piccoli

Saranno Circa 25 i personaggi più amati ed acclamati dai bambini che domenica 22 dicembre animeranno il centro di Montalbano. Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Olaf di Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Peter Pan e Trilly, e tanti altri, tutti in versione natalizia, sfileranno e balleranno con una street band christmas al seguito, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione. Grandi e bambini saranno conquistati da un clima festoso e allegro, mentre i Personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera per far assaporare la gioia e l’incanto del Natale. Partenza da Piazza della Libertà itinerante per via Calatafimi, via duca degli Abruzzi, via V. Carparelli, via La Masa, via Calatafimi, via Maroncelli, via Rosati, via Teano e ritorno in Piazza della Libertà. L’evento è organizzato da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con il Comune di Fasano

Oria: il vero Santa Claus aspetta i bimbi in piazza

Dal mattino del 23 dicembre, Babbo Natale sarà a Oria e resterà per tutto il giorno nella sua casa che sarà allestita da Carlo Patisso, uno dei migliori allestitore di eventi in Puglia, in Piazza Lorch

Francavilla Fontana: il calendario degli eventi natalizi a Francavilla

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre su viale Vincenzo Lilla appuntamento con i mercatini di “Natale in Lilla” a cura dell’Associazione Baden. Per tre giorni lo storico viale del passeggio cittadino ospiterà il villaggio di Babbo Natale con Elfi e Zampognari, grande spazio inoltre allo street food, alle produzioni locali e artigianali e alla musica. Sempre nella giornata di venerdì 20 dicembre alle 17.00 a Castello Imperiali si terrà il concerto di Natale del I Istituto Comprensivo.

Domenica 22 dicembre alle 10.30 su viale Lilla “Racconti di Natale – Letture ad alta voce per bambine e bambini” a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali. Dalle 18 le strade del centro saranno invase dalla magia e dai colori degli artisti di strada del Circo Laboratorio nomade e dallo spettacolo di luci “Future Light”. In piazza Umberto I spettacolo acrobatico su due ruote a cura del Team Fuori Soglia. In piazza Dante proseguirà l’iniziativa “Pettole e piatti della tradizione di Natale” a cura la Pro Loco. Spazio anche alla musica con il concerto itinerante “Christmas Song” che partirà da piazza Umberto I. Su via Roma grande attesa per la II edizione di Presepi on the road a cura dell’Auto Moto Club Città degli Imperiali che fonde la bellezza delle auto d’epoca con la tradizione dei presepi. In serata, in piazza Umberto I, di scena lo spettacolo sportivo “Monday Nights”.

Il Natale a San Michele: eventi dedicati a tutta la famiglia

Venerdì 20 dicembre, Santa Claus distribuirà le classiche caramelle della Vigilia a tutti i bambini delle Scuole del Paese ed in serata, nella scenografica cornice della Chiesa di San Michele Arcangelo, alle ore 19,30, l’Orchestra giovanile del Comprensivo “Giovanni XXIII”, allieterà i presenti con il Concerto di Natale “Auguri in Musica”. Domenica 22 dicembre, la danza sarà la protagonista della 5^ edizione del Galà “San Michele in Danza” organizzato dalla Body&Soul Silfide con la direzione artistica di Vittoria Prete e Nick Simonetti.

Lunedì 23 dicembre, il Paese si stringerà attorno agli abitanti dell’Albania colpiti dal devastante terremoto in una serata all’insegna della solidarietà, organizzata dal Comitato Festa Patronale, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Infatti, dalle 18 per le vie del centro ed in Piazza Marconi saranno distribuiti, a fronte di un obolo volontario, caldarroste e vino, ed il ricavato servirà come piccolo aiuto ai cittadini albanesi. La serata sarà allietata dalle Zampogne dell’Associazione “Soffio dell’Otre” e da Babbo Natale che dispenserà sorrisi ai più piccoli.