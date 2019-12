Aspettando il Natale tra mercatini, concerti, teatro, feste e artisti di strada

Si susseguono gli appuntamenti in vista del Santo Natale: concerti e manifestazioni ma anche mercatini e teatro

Brindisi: concerto di Natale “Pacem in Terris”

Sabato 14 dicembre, alle ore 19.30, presso la parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, il coro polifonico “Mater Misericordie” terrà il concerto di Natale “Pacem in Terris”. Protagonisti dell’evento, oltre al coro polifonico e all’orchestra da camera “Mater Misericordie”, saranno il coro delle voci bianche dell’Istituto Comprensivo Casale, il soprano Marcella Diviggiano e il mezzo soprano Giuliana Devicienti, diretti dal maestro Anna Maria Sabino Pasquale. L'Istituto Comprensivo Casale con la Dirigente, professoressa Claudia Cantatore e la professoressa Maria Antonietta Punzi che ha preparato il coro di voci bianche.

Cellino San Marco: con il Black music party tornano gli appuntamenti di Roots Industry

Venerdì 13 dicembre, dopo un lungo stop, inaugurazione del nuovo Roots Ind. (Ex Arci di Cellino San Marco). “Ritorniamo più forti di prima, con uno stile tutto nuovo e super pronti per la Winter Season 2019/2020. Roots Ind. vi aspetta il 13 dicembre per festeggiare insieme l'inizio di una nuova super stagione”. Scrivono gli organizzatori. “Si ricomincia con un Black music party: le migliori sonorità dancehall, trap e reggaeton in linea con la tendenza del momento, selezionate dai dj più bad della zona pieni di good vibes per il posto”. Start ore 23.30, ingresso libero. Via Massimo d'Azeglio, 16.

Brindisi: partono gli eventi natalizi allo 0831 Space

Sta per avere inizio la nuova stagione dello 0831 Teatro di Brindisi. Il direttore artistico Antonio Rollo ha allestito – con la collaborazione del Comune di Brindisi, del Teatro Pubblico Pugliese e della Pro Loco di Brindisi – un cartellone di eventi estremamente ricco e qualificato. Ben cinque spettacoli sono stati previsti nel periodo natalizio, a conferma di una precisa volontà dello 0831 di contribuire a rendere più bella ed accogliente la città di Brindisi durante il periodo festivo. Spettacolo inaugurale venerdì 13 dicembre con Enrico Lo Verso (accompagnamento musicale al pianoforte di Francesco Mancarella) che ci farà rivivere le storie d’amore della classicità fra miti ed eroi, dei e leggende.

Brindisi: “Appunti di viaggio” personale di pittura di Giuseppe D’Elia

Inaugurazione a Palazzo “Granafei–Nervegna” sabato 14 dicembre 2019, ore 18 a cura di Luigi D’Elia. Giuseppe D’Elia torna ad esporre a Brindisi ad un anno di distanza dall’ultima mostra in Città. “Appunti di viaggio”, questo il titolo che racchiude oltre 30 opere dell’ultima produzione artistica del pittore brindisino. La personale sarà ospitata nelle sale espositive del secondo piano di Palazzo “Granafei-Nervegna” di Brindisi dal 14 al 31 dicembre 2019 (festivi compresi) ed è realizzata con il patrocinio del comune di Brindisi e in collaborazione con l’Associazione Porta d’Oriente.

Brindisi: presentazione del libro “Verificare di essere umani” di Selenia Anastasi

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso le sale di Caffetteria letteraria Nervegna sarà ospite la scrittrice siciliana Selenia Anastasi per presentare il suo libro "Verificare di essere umani" edito Lekton. A dialogare con l'autrice Simone Belvedere.

Ostuni: i prodotti agroalimentari ogni sabato al Parco delle Dune costiere

Ad Ostuni l’attività proposta è “Tutti i gusti del Parco”: ogni sabato, alle ore 11, presentazione e degustazione dei prodotti agroalimentari del Parco delle Dune costiere. È gratuita su prenotazione. Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato, coinvolgendo diversi operatori con azioni di co-marketing e mettendo in risalto le peculiarità di ogni luogo e le tipicità e tradizioni del territorio. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini, in uno dei periodi più magici dell’anno, il periodo delle festività natalizie.

Latiano: ritorna “La strada dei sapori” dopo il successo della prima edizione

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Latiano “La strada dei sapori” seconda edizione, domenica 15 dicembre a partire dalle 9 in via Francavilla a Latiano. Per tutta la giornata, fino a sera, si terranno laboratori artigianali con aziende del territorio e si potranno degustare dolci tradizionali natalizi per deliziare grandi e piccini; e poi ancora stand eno – gastronomici, food and beverage. Ampio spazio dedicato anche allo sport con il torneo di mini basket; mentre l’animazione sarà a cura di spettacolari artisti di strada. Un invito particolare è da fare a tutti i bimbi perché, per la prima volta, arriverà a Latiano, la casa di Babbo Natale.

Mesagne: dischi in vinile e festival degli artisti di strada

Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 15 dicembre ritorna la Fiera del disco e del vinile (Vendi - Compra - Scambia) di Mesagne nelle vesti di "Christmas Edition". Organizzata grazie all'impegno in collaborazione tra l’associazione culturale Breaking Sound, Salento Fun Park e Discordia, la fiera avrà luogo nella struttura coperta del Salento Fun Park, rinomato spazio sociale e sportivo underground sito a Mesagne in Via Udine.

Dalle ore 10 alle ore 21, gli appassionati del fantastico mondo del collezionismo potranno immergersi tra le migliaia di proposte degli espositori provenienti da tutta la Puglia, per dei regali natalizi in musica. Disponibili tutti i più disparati generi musicali: dal pop al rock, dal punk al metal, dal reggae al jazz, passando per elettronica, disco funk soul e black musica...ma anche classica ed italiana.

Il festival degli artisti di strada animerà il borgo dei presepi – che si snoderà tra le vie Santacesaria, Profilo e Geofilo fino a via Martiri della Libertà. La casa di Babbo Natale, tra i mercatini di Natale, accoglierà invece i bambini e i visitatori in Villa comunale nella settimana dal 15 al 23 dicembre

Il Natale a San Michele: eventi dedicati a tutta la famiglia

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, nelle vie del centro ed in Piazza Marconi si vivranno magiche atmosfere grazie all’organizzazione dell’associazione Esercenti San Michele che offrirà ai cittadini e turisti momenti suggestivi con mercatini di artigianato, stand gastronomici e musica. A partire dalle 18,30, venerdì 13 dicembre, la comunità si ritroverà nella chiesa di San Michele Arcangelo per onorare Santa Lucia e la tradizionale benedizione delle lampade. Dopo la processione del simulacro, alle ore 19 in Oratorio, è prevista la pettolata per festeggiare il decennale di apertura dello stesso.

San Pietro Vernotico: "Noi con voi Christmas shopping"

Shopping sotto le stelle a San Pietro Vernotico domenica 15 dicembre a partire dalle ore 16. In via Brindisi in scena mercatino dell'artigianato, mercatino dell'usato, degustazione di prodotti locali, musica e balli popolari. Inoltre spettacoli di magia con maghi, fatine e artisti di strada. A cura di A.Art.Com

Il Natale a Tuturano tra mercatini e spettacoli

Domenica 15 dicembre dalle 18 torna la “Chiazza del Natale” con Natività nella Torre, mercatini artigianali, angolo di Babbo Natale e Flashmob di Silvia Bevilacqua. Potranno essere consegnate le letterine a Babbo Natale.

Mercatino, concerti e racconti per bambini: il Natale a Francavilla

Domenica 15 dicembre dalle 10.30 doppio concerto itinerante della Banda Giuseppe Verdi che si sdoppierà in due ensamble che percorreranno Corso Umberto I e via Roma per incontrarsi in Piazza Umberto I. Nel pomeriggio su Viale Lilla si svolgerà il Mercatino dell’antiquariato. Alle 17 a Castello Imperiali si terrà il concerto di Natale del II Istituto Comprensivo e, dalle 18, nel Centro Storico “Open Street” con performance artistiche itineranti dell’Associazione Imperiali di Puglia. Si proseguirà su Corso Umberto I con gli artisti di strada del Circo Tabarin, mentre, su via Roma e via Regina Elena sono attesi gli artisti del Circo Laboratorio Nomade. In piazza Dante tornerà la Pro Loco con “Pettole e piatti della tradizione di Natale” con possibilità di visite guidate tematiche nel centro cittadino.

Per due domeniche il 15 e 22 dicembre, al mattino, si terrà un mercato straordinario nel rione Peschiera.

A Carovigno arriva Babbo Natale

In piazza Nzegna arriva Babbo Natale con la slitta. Mercatini, cori natalizi e visita alla Casa di Babbo Natale. Alle 16 presso l'Albelghiero "Un Natale in dolce compagnia.

Natale a Fasano: mercato e degustazioni

Domenica 15 dicembre dalle nove mercato di Natale in via San Francesco a cura dei commercianti. Alle 16 “Babbo Natale vien dal mare” a Torre Canne spettacolo musicale dal vivo, stand enogastronomici tipici natalizi.

A Ostuni Tibet, oltre le nuvole: mostra fotografica di Salvatore Valente

Tra cieli e terra senza confini, natura e spiritualità. In una parola Tibet. Tra il 15 e il 30 dicembre, Palazzo Rodio, dimora di chàrme nel centro di Ostuni, ospita la mostra fotografica del famoso fotografo ostunese, Salvatore Valente dal titolo: “Tibet: oltre le nuvole”. Scatti che catturano l’anima e l’essenza dei luoghi immortalati dal fotografo.

Ostuni/Ceglie: escursione in bici per ammirare il foliage e gustare la ricotta nella Murgia dei trulli

In bici per scoprire i segreti degli allevamenti ovini a Masseria Guappi dove è prevista la degustazione di ricotte e formaggi che qui si producono con sapiente tecnica artigianale. Sarà la imponente e bellissima Masseria San Paolo Grande (Ostuni) con il suo bosco didattico e i suoi fragni secolari a immergere i cicloecologisti nel foliage (https://www.masseriasanpaologrande.com). Partenze e rientro: ritrovo mattiniero ad Ceglie Messapica piazza stazione ore 8:00 e a Ostuni in Piazza della Libertà ore 9:15. Possibilità di raggiungere Ostuni da Bari con i treni FS. Rientro a Ostuni per le 15 e a Ceglie per le 16. Chilometri 45 circa per chi parte da Ostuni e 60 per chi parte da Ceglie.