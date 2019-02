Carneval street, le note di De André e Nanni Moretti: gli eventi nel Brindisino

Ancora un fine settimana di grande musica per tutti i gusti ma entra nel vivo il carnevale e tutti gli eventi dedicati al periodo più pazzo dell’anno. Domenica Nanni Moretti a Brindisi per presentare “Santiago, Italia”.

Cisternino: il carnevale è street

Se non ci saranno condizioni metereologiche avverse, il prossimo sabato e domenica sarà dedicato al Cisternino Street Carnival – Clown Edition, la grande festa all’insegna della musica e dell’arte circense che invaderà la suggestiva cittadina della Valle d’Itria. Quattro postazioni, dislocate in punti diversi del centro storico, diventeranno angoli di palcoscenico a cielo aperto che lasceranno spazio ad artisti dal talento straordinario.

Palline, clave, sciabole e cappelli volteggeranno per aria nello spettacolo del Circo Dis-tratto, in cui numeri di equilibrismo e giocoleria s ialterneranno a gag esilaranti. Sulla stessa linea d’onda sarà lo show Quasimusicale offerto da Stefano Bitetto, alias Mr. Santini: un’autentica e armoniosa miscela di musica, sketch e giochi circensi riuscirà a tenere alta l’attenzione del pubblico. Non sarà da meno Yari Croce, artista a tutto tondo che gioca sempre le carte giusto per coinvolgere la gente, in un concentrato di magia, mimo e giocoleria ad alti livelli.

Mesagne ricorda De Andrè e la sua musica

Venerdì 22 febbraio alle ore 18, nel salone dell'associazione Di Vittorio, in via Castello, 20 a Mesagne, a 20 anni dalla scomparsa del grande artista genovese, nell'ambito della rassegna “poeticando”, i presìdi del libro di Mesagne e l’associazione “G.Di Vittorio” presentano l’appuntamento Poeta Faber. Poesia e musica in Fabrizio De Andrè.

Nel corso della serata si metterà in evidenza l’aspetto poetico della produzione di De Andrè, con particolare riferimento all'album del 1971 “Non al denaro. Non all'amore, né al cielo", in cui Faber si ispirò ai versi dell’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, uscita in Italia grazie a Cesare Pavese per la traduzione di Fernanda Pivano.

A condurre il pubblico in questo viaggio tra versi e musica vi saranno: Maria Rosaria Coppola (letture e riproduzione scenica), Antonio Schiavone e Roberto Bascià (entrambi al mandolino), Fulvio S. DAbramo(mandola), Vito Mannarini (chitarra) ed il cantastorie Gianni Vico.

Brindisi: al comune la presentazione del libro su Pinuccio Tatarella

Il Movimento +39 presenta venerdì 22 febbraio alle ore 17,30, presso la Sala Mario Marino Guadalupi del Municipio di Brindisi, il libro “Pinuccio Tatarella: passione e intelligenza al servizio dell'Italia”.

"Il Movimento +39 è orgoglioso di presentare alla cittadinanza questo evento dal momento che vede in Pinuccio Tatarella una figura fondamentale della politica italiana, riconoscendo in lui il padre della destra moderna e di governo".



Francavilla Fontana: musica live al circo della Farfalla

A partire dalle 22,30 di sabato 23 febbraio, Emil Moonstone cantante, compositore italiano and the Anomalies si esibiranno al circolo Arci. Moonstone Inizia la sua attività come membro e fondatore di band punk come i Burp, Nevrotic Heads, DDT, Flying chips. Dopo una parentesi di qualche anno come voce dei “Pastonudo”, band new wave, forma i “South Breed Out“. Dopo anni di inattività decide di ritornare in scena formando, con Joshep Rips Asanda, i Two Moons, band che ha 1 EP e 3 album all’attivo. Two Moons è un progetto musicale nato nel 2009. Due anime in una band: quella cupa, introspettiva legata a sonorità tipiche della wave e quella magnetica e solare dell’elettronica moderna.

Oria apre agli eventi enogastronomici

"Di genio e di gusto", la prima rassegna in Italia dedicata a Vincenzo Corrado, apre i battenti. Il 22 febbraio, alle ore 19, presso la splendida cornice del Posto 55, verrà analizzato l'aspetto poetico, conviviale e goliardico del Corrado: alcuni versi, tratti dall'introvabile raccolta "Poesie baccanali per commensali", verranno declamati da Luca Carbone, (Vice Presidente dell'Associazione Il pozzo e l'arancio nonché nostro associato). Importanti cantine pugliesi e prodotti tipici locali, saranno associati alla parte culturale, creando così un percorso enogastronomico che viaggia parallelamente alla parte storico/culturale dell'evento.

Mesagne trasmette “Un’avventura” la storia di due grandi protagonisti della musica italiana

Un’avventura, il film che racconta gli artisti Battisti e Mogol sarà trasmesso il prossimo sabato 23 e domenica 24 febbraio al teatro comunale di Mesagne. Il film Un'avventura si propone di raccontare una storia usando come colori su una tela le canzoni di Lucio Battisti (1943-1998), l'uomo che disse: "Un artista non può camminare dietro il suo pubblico, un artista deve camminare

davanti.

Brindisi: allo 0831Space arriva la Milonga “La Morocha”

Atteso appuntamento con La Morocha, il terzo organizzato nello 0831 Space di Brindisi, è per sabato 23 febbraio, alle ore 21.30.

E questa volta il ConnectionTangoProject porterà addirittura oltre i confini nazionali, fino a Zurigo, alla milonga La Gauchita di Ariel Andres Gutierrez e Elisa Aziza Niederer Gutierrez !!!

Brindisi: al Break24 le canzoni di Renato Zero

La musica del grande Renato Zero allieterà a serata al Break24 venerdì 22 febbraio dalle 21. Un evento organizzato per chi ha voglia di trascorrere una serata diversa, assaporando le specialità del Break24, ascoltando le bellissime canzoni di Renato Zero

Brindisi: Nanni Moretti al teatro Impero presenta il suo ultimo film

Nanni Moretti arriva a Brindisi per presentare il suo ultimo film, il documentario «Santiago, Italia». Appuntamento con il regista e il suo film domenica 24 febbraio, alle ore 18, al Cinema Teatro Impero. Biglietto d’ingresso euro 5,00. Moretti introdurrà il film e saluterà il pubblico al termine.

Il film, uscito al cinema lo scorso 6 dicembre, e presentato in chiusura del Torino Film Festival, narra attraverso l’utilizzo anche di filmati d’archivio e interviste i mesi successivi al colpo di Stato di Pinochet - che aveva spezzato il sogno e la vita di Salvador Allende - in Cile nel 1973. Soprattutto, Moretti pone l’accento sul ruolo dell’ambasciata italiana in Cile a Santiago che diede rifugio a moltissimi oppositori del regime instauratosi consentendo loro di trasferirsi poi nel nostro paese.