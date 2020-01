Lo Shakespeare di Stornaiolo e le melodie dei Queen: gli eventi da seguire

A Ceglie Messapica sold out per l’opera dedicata a Freddy Mercury

Venerdì 31 gennaio sarà in replica al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, alle 20:30, in scena un omaggio all’affascinante mondo del teatro d'opera musicale in tutte le sue declinazioni. L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio con la direzione del Maestro Giovanni Pellegrini e la partecipazione del soprano Fernanda Costa proporrà infatti tre arie di Giuseppe Verdi e Georges Bizet che hanno ispirato la musica di Freddie Mercury e dei Queen. Sette celebri brani della storica band britannica, in occasione dei 50 anni della sua formazione, saranno riproposti dall’Orchestra con arrangiamenti di Daniele Vitali, docente di composizione pop-rock, con le voci di Michele Cortese e del Coro del Conservatorio coordinato da Carolina Bubbico e Veronica Farnararo. Lo spettacolo sarà condotto dalla giornalista Chiara Chiriatti con la partecipazione di Andy Luotto, attore, cantante, cuoco, protagonista di tante trasmissioni televisive di successo

Brindisi: al Verdi lo spettacolo con Stornaiolo e Signorile

Ha per titolo #PiùShakespearePerTutti lo spettacolo in arrivo al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi lunedì 3 febbraio (sipario ore 20.30), con protagonisti Antonio Stornaiolo e Vito Signorile. Il più grande e prolifico autore di storie per il teatro, il Bardo dell’Avon, si riaffaccia così nella stagione del politeama brindisino e lo fa in una maniera insolita, affidando la rilettura delle sue opere alla interpretazione del pubblico in sala. #PiùShakespearePerTutti è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con la partecipazione di Vito Signorile. Uno spettacolo leggero ma mai superfi­ciale che, con ironia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta la ­figura del maggior drammaturgo occidentale.

Mesagne: La storia dei giovani che sfidarono Mussolini in un libro

“Gli irriducibili, giovani ribelli che sfidarono Mussolini” della scrittrice Mirella Serri. Sarà presentato venerdì 31 gennaio alle ore 18 alla sede dell’associazione “Di Vittorio” in collaborazione con Anpi sezione “E. Santacesaria”. Dialoga con l’autore Fernando Orsini. Presiede Cosimo Zullo, presidente ANPI Mesagne.

Mesagne: “Otto donne e un mistero”, secondo appuntamento a Teatro

È previsto per venerdì 31 gennaio alle 20,30 lo spettacolo “Otto donne e un mistero”, la seconda proposta della Stagione di Prosa promossa dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’apertura del sipario alle ore 21 offrirà la scena alle interpretazioni di Debora Caprioglio, Anna Galiena, Caterina Murino e Paola Gassman nella commedia gialla a tinte rosa di Robert Thomas. In questa edizione, il quartetto di grandi protagoniste è diretto da Guglielmo Ferro, le musiche sono di Massimiliano Pace, le scene di Fabiana Di Marco, i costumi di Francoise Raybaud, il disegno luci di Aliberto Sagretti, in una produzione “La Pirandelliana srl” e “Compagnia Molière” con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri

Brindisi: Benedizione delle mamme in dolce attesa

Buonasera ragazzi. Martedì prossimo, alle 17, nella zona ristoro del centro commerciale Le Colonne, verrà consegnato ll ricavato dei fondi del tuffo di Capodanno e per l'occasione verranno consegnate delle targhe anche alle associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa. E' previsto un riconoscimento anche per Milan Club e Inter Club. Quindi vediamo di esserci con due delegazioni dei due club