Teatro protagonista nel fine settimana: al Verdi "L'attimo fuggente" di Ettore Bassi

Fine settimana all’insegna del teatro d’autore a brindisi e provincia, a partire dal capolavoro “Lattimo fuggente” che andrà in scena al Verdi.

Brindisi: Carpe Diem dal cinema al teatro con Ettore Bassi

Ettore Bassi veste i panni del professor Keating nello spettacolo «L’attimo fuggente», in arrivo al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 15 novembre, con sipario alle ore 20.30. Accanto a lui un affiatatissimo gruppo di giovani attori, che saranno i ragazzi della conformista Welton Academy cui il professore insegnerà a seguire passioni e slanci, magnifici e talvolta irrazionali, per renderli consapevolmente adulti.

Cellino San Marco: “La Terza Stagione” è il terzo romanzo di Andrea Martina

Sarà presentato al pubblico per la prima volta sabato 16 novembre alle 18, presso la “Sala XXV Aprile” (p.zza A. Moro) a Cellino San Marco, il nuovo libro di Andrea Martina, il romanzo dal titolo “La Terza Stagione”, edito da Edizioni Esperidi. Interverranno il regista Angelo Cascione, la pittrice Maria Carmela Arsieni, la giornalista Cristina Pede. Sarà presente l’editore Claudio Martino. L’evento gode del patrocinio del comune di Cellino San Marco. Dopo la presentazione “in casa” il giovanissimo autore presenta un ricco calendario di date che lo vedranno protagonista in giro per l’Italia: Altamura, Trani, Salerno, Verona, Parma, Bergamo, Bari, Roma, Napoli sono solo alcune delle tante tappe in programma.

Mesagne: Il film di Siani in programmazione nel fine settimana

A Mesagne il film "Il giorno più bello del mondo, regia di Alessandro Siani con Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca e Leone Riva. Arturo Meraviglia è l'impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l'eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente.

Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l'aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo. Proiezioni venerdì 15, sabato16 e domenica 17 novembre. Orario proiezioni: 18.00 e 20.00

Francavilla Fontana: mostra al castello con le opere di Marcello Malandugno

Prosegue anche in questo week end al Castello Imperiali la mostra personale di Marcello Malandugno “Rituali/Segmento II” a cura di Paolo Marzano. La mostra si articola in un percorso che ha come punto di partenza l’arte e si completa con l’intero ambiente circostante. Rituali/segmento II è una nuova tappa del progetto culturale-espositivo di Malandugno dedicato agli spazi storici del Salento. Oracoli, menhir, reliquati fossili, composizioni, ipotesi di paesaggio/cave e figure alate sono i temi dei suoi lavori. Un ‘sensazionale’ viaggio progettuale che cerca di completarsi con l’intero ambiente circostante, registrando tutte le molteplici e sofisticate visioni in continua trasformazione.