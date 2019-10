Magia, circensi, feste per le famiglie e altro ancora nel fine settimana

Week end ricco di eventi all’insegna della magia in provincia di Brindisi. Al teatro Verdi Luca Argentero apre la stagione teatrale 2019-20. Giochi e iniziative per le famiglie domenica presso parco Di Giulio

Brindisi: Festival della magia

Il Primo Festival Terre Magiche di Magia ed Ecologia ha come prima tappa la città di Brindisi. Il 18 ottobre, alle ore 19, lo splendido Chiostro delle Ex Scuole Pie di Brindisi, con la sua corte scenografica alle spalle della Chiesa e la gallerie di botteghe artigiane, sarà scenario del Festival dedicato alla magia

Ostuni: quarta edizione della manifestazione dedicata a orti e giardini

La quarta edizione della manifestazione "Hortus Ostuni", mostra dell'orto e del giardino, si svolgerà il 19 e 20 ottobre nella Villa Comunale "Sandro Pertini".

Brindisi: Luca Argentero e il suo spettacolo teatrale

Luca Argentero con lo spettacolo «È questa la vita che sognavo da bambino?» apre la stagione 2019-20 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (domenica 20 ottobre, ore 20.30).

Argentero si cala nei panni di tre personaggi che fanno parte della vita di un’intera nazione: Malabrocca, un ciclista che taglia il traguardo per ultimo; Alberto Tomba, uno sciatore che viene giù con la potenza di una bomba; Bonatti, un alpinista che sale in vetta con la forza della determinazione. Due miti legati, in modo diverso, alla montagna, più un terzo atleta che in montagna doveva pedalare.

Cisternino in festa con “Borgo Infuocato”

Ritorna la manifestazione dedicata al fuoco con tre giorni di spettacoli. Venerdì 18 ottobre in scena Manu Circus, un artista circense che proverà ad essere amico del fuoco tra oggetti lanciati per aria e mille equilibri instabili e che si esibirà nuovamente anche nella serata di sabato. Spettacolo di Retrò circus dove Monè-Monè, personaggio nei panni di un clown scapigliato di altri tempi, si esibirà in giocoleria di fuoco, mangiafuoco, sputafuoco, ed infine l’immancabile Dely De Marzo fire show con il suo spettacolo unico, a tratti grottesco, che passa da fontane di fuoco, a pioggia di gocce infuocate da non perdere anche domenica 20 con nuove performance.

Sabato 19 ottobre sarà il turno di Menti Ardenti che intreccia mito greco e fuoco in performance singole e di gruppo; Volcanalia con il suo spettacolo di mangiafuoco, sputafuoco e il raro utilizzo dei vapori intrecciate insieme con maestria e Manu Circus con un nuovo spettacolo.

Domenica 20 ottobre sarà la volta di Sylvie fire show con il suo spettacolo di fuoco e fachirismo che lascerà tutti con il fiato sospeso, mentre Monsieur Cocò vi porterà in magiche atmosfere tra il calore del fuoco, il suono dei cocci di vetri rotti e dolci melodie. Infine un nuovo spettacolo di Dely De Marzo Fire show, per chi se lo fosse perso venerdì 18.

Mesagne: presentazione del libro “Nessuno uccide la morte”

“Nessuno uccide la morte” è il titolo del nuovo romanzo sul caso del bandito Carlo Mazzacani, firmato da Leonardo Palmisano per Fandango Libri: sarà presentato con l’autore venerdì 18 ottobre alle 18.30 a Masseria Canali, a Mesagne. L’evento organizzato dalla Cooperativa Terre di Puglia- Libera terra in collaborazione con il presidio di Libera Mesagne

Brindisi: visita sulla figura femminile nell'arte

Una visita sulla presenza della donna nella storia dell’arte a Brindisi: ha per titolo «Dulcissima et radiosa. Narrazioni e rappresentazioni femminili nella città» il quindicesimo appuntamento della rassegna di visite guidate con focus su Palazzo Granafei-Nervegna: venerdì 18 ottobre, con inizio alle ore 18, la visita sarà “outdoor” e partirà dall’Infopoint del Palazzo per proseguire sulle tracce che testimoniano la presenza delle donne nelle iscrizioni e nei monumenti di Brindisi. La partecipazione è gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 - 342 1013 149

Picasso e gli artisti contemporanei con le opere di carta

Prosegue la mostra che è stata inaugurata lo scorso 10 ottobre “Opere su carta” allestita nel Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi. La prima sezione del percorso espositivo è dedicata in modo essenziale e mirato a lavori dei Maestri Storici del Novecento e guarda – non casualmente – alle ricerche su carta di Artisti Storici. Il primo fra tutti è Pablo Picasso: le sue composizioni qui presentate sono grafiche seriali nate da matrici dei suoi disegni. Di altri Maestri del secolo scorso, come Guttuso, Migneco, Sassu e Fiume, sono esposti soprattutto disegni, quindi pezzi unici.

A San Michele in scena il Festival “Terre Magiche”

Con il Primo Festival “Terre Magiche” di Magia ed Ecologia, dopo Brindisi, toccherà anche San Michele Salentino. Sabato 19 ottobre, il Festival coinvolgerà gli alunni e le alunne della Scuola Media “Giovanni XXIII” in una serie di laboratori didattici, organizzati e tenuti da Artisti provenienti da tutta Italia, a tema Riciclo Magico

A Fasano il Festival della Scienza

Torna a Fasano il Festival della Scienza. “Un momento in cui si combatte per restituire il trono al buon senso e il prestigio alla prova. Un evento per restituire ossequio al sapere e ai maestri che lo danno, com’è scritto nella lettera che tutti i padri hanno l’ideale di scopiazzare da Edmondo De Amicis e mandare ai figli col libro del loro Cuore: “E pronuncia sempre con riverenza questo nome – maestro – che dopo quello di padre è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altr’uomo” – afferma il Consigliere Regionale Fabiano Amati, che introdurrà e coordinerà l’evento inaugurale del Festival, sabato 19 ottobre alle ore 18.00, al Teatro Sociale: si tratta dell’incontro “Elogio del Maestro: per una democrazia della conoscenza” con la senatrice e scienziata Elena Cattaneo e il giurista Gustavo Zagrebelsky. Il festival proseguirà fino al prossimo 27 ottobre.

Sesto centenario dalla morte del compatrono: festeggiamenti a San Vito

Dal 17 al 20 ottobre avranno luogo a San Vito dei Normanni i festeggiamenti di chiusura delle celebrazioni avviate nel 2018 per il sesto centenario della morte san Vincenzo Ferreri, compatrono della città

Brindisi: iniziative per i bambini al parco Di Giulio

Sarà una giornata, come quella della scorsa domenica al Cillarese, domenica 20 ottobre a partire dalle 10, dedicata ai bambini e alle famiglie con animazione, gonfiabili, dj-set e stand gastronomici con tante iniziative per tutte le fasce d’età.

“My name is Aisha” mostra a Fasano

Sarà inaugurata a Palazzo Pezzola domenica 20 ottobre alle ore 10:00 la mostra “My name is Aisha”, un’installazione artistica multimediale e recitata che sarà visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Un progetto ideato dalla compagnia teatrale “Piccola Fanteria Carillon” con Sergio Fantoni e Laura Carioni che racconta storie di migrazioni attraverso i cellulari. Aisha vuol dire “vita”. Un cellulare può contenerne una fetta. Lo stesso telefono che permette di mantenere i contatti con la propria comunità, la propria famiglia, i propri amici.

Per chi attraversa deserti, viaggia nascosto tra le merci di un camion, sopporta le onde del Mediterraneo, lo smartphone o un semplice cellulare è un’opportunità di sopravvivenza. È il modo per orientarsi e mettersi in contatto con chi può salvarli.