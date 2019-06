Musica, giochi e feste a tema; entrano nel vivo gli eventi estivi nelle piazze

Brindisi: festa d’estate al castello normanno svevo

L’associazione culturale Cabiria di Mesagne organizza per venerdì 28 giugno alle ore 20:00, presso il giardino del Circolo ufficiali della Marina Militare, sito all'interno del Castello Svevo di Brindidi e oggi sede del Comando della Brigata Marina San Marco, la festa “Benvenuta Estate”, aperta a tutti previa prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno. La serata prevede una selezione musicale dagli anni '70 ad oggi curata dal DJ Dario Esse ma anche la partecipazione straordinaria della cantante Claudia Ribezzi. Durante la serata è prevista una cena a buffet

Ceglie Messapica: festival dei giochi di strada

Il grande spettacolo dei giochi torna a invadere le strade di Ceglie Messapica, per il quindicesimo anno consecutivo. Tiro alla Fune, Cuccagna, Carrettoni, Botti Rotolanti, Biliardone Umano, Palla Avvelenata, Campana, Briscola, Scopa e tanti altri giochi saranno gli indiscussi protagonisti del Festival più giocherellone del mondo.

Si terrà a Ceglie Messapica (Br) da Giovedì 27 a domenica 30 giugno la quindicesima edizione del Festival dei giochi organizzato dall’Associazione Casarmonica in collaborazione con l’Associazione culturale "La Ghironda" e Idea Show, e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Ceglie.

Brindisi: Inaugurazione dlla mostra personale di Franco Farina a Palazzo Nervegna

Ha per titolo «Crono, maschere del tempo presente» ed è la mostra personale dell’artista Franco Farina, in programma a Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi dal 28 giugno fino al 21 luglio, a cura di Elisabetta Sbiroli. L’allestimento sarà inaugurato venerdì 28 e sabato 29 giugno alle ore 19.30 con «Cronomaschere», un percorso poetico e musicale negli spazi dell’esposizione, con lettura di testi di poeti contemporanei proposta da Elisabetta Sbiroli, accompagnata dalle musiche originali di Walter Di Serio.

Ostuni: omaggio a Giorgio Gaber per “Un’emozione chiamata Libro”

Con una serata omaggio a Giorgio Gaber prende il via la 23esima edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro 2019” realizzata dal Comune di Ostuni (Settori Turismo e Cultura) con il patrocinio della Regione Puglia e l’Università del Salento.

Si comincia sabato 29 giugno alle 20:30 nel Chiostro di Palazzo San Francesco con la chitarra e la voce di Giulia Casale che proporrà uno spettacolo dedicato al grande Giorgio Gaber dal titolo “Casale canta Gaber”.

San Pietro Vernotico: i Chispay Los Cómplices direttamente da Cuba per l’unica tappa in Italia al Fico Ricco cuban club

Venerdì 28 gran serata Live Ballabile di musica cubana; direttamente da Cuba la Band Chispay Los Complices, unica tappa in Italia al Fico Ricco Cuban Club.

Dal vivo si potranno ascoltare, cantare e ballare tutti i grandi successi dell’orchestra storica della música bailable contemporánea di Cuba diretta da Ignacio Cervantes “Chispa y Los Cómplice”.

Carovigno: Giochi della bandiera e agre di sbandieratori dal 28 al 30 giugno

Prenderà il via venerdì 28 giugno la XXII edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, che si svolgeranno a Carovigno nei giorni 28/29/30 giugno 2019. Più di 1500 persone, tra ospiti ed atleti, raggiungeranno la Città della Nzegna per questo importante evento legato alla bandiera. Alla presentazione nei giorni scorsi, hanno partecipato il presidente dell’ente culturale Nzegna Giovanni Buongiorno, la presidente della Federazione Italiana Sbandieratori Antonella Palumbo, il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti ed il presidente del consiglio comunale Francesco Leoci. L’evento gode dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno e della Federazione Italiana Sbandieratori.

Il campionato si svolgerà su due location di Carovigno, la centralissima Piazza Nzegna e Piazza della Libertà. Si parte il 28 giugno 2019 con la parata degli atleti dei gruppi da Largo Castello a Piazza Nzegna dove ci sarà la cerimonia di apertura affidata alla regia di Giulio Caforio di Oria.

Il 29 giugno nelle due piazze dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 si svolgeranno le gare, alle 21.00 in piazza Nzegna si terrà il XIV Edizione del Torneo Nazionale Federale di singolo e coppia tradizionale “Cristian Casula”, giovane sbandieratore carovignese prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale. Il 30 giugno dopo le ultime sfide che si svolgeranno nelle due piazze al mattino, alle 13.00 ci sarà la premiazione e la conclusione del campionato.

San Vito: Danza scozzese all’ex Fadda

La Società di Danza - Circolo Pugliese, diretta da Assunta Fanuli, realizzerà in collaborazione con l'ex Fadda una serata danzante tutta dedicata alla Scozia. Momenti di spettacolo realizzati dai danzatori della Società di Danza si alterneranno a momenti di coinvolgimento del pubblico. Per gli amanti della birra, ci sarà la possibilità di degustarne varie tipologie scozzesi.

San Pietro: il programma della festa patronale

Venerdì 28 giugno: ore 19, S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Michele Secci; ore 20, processione del santo patrono per le vie cittadine: piazza San Pietro, via Gianturco, Via G. Melli, Via Leopardi, Via L. Da Vinci, Via Fermi, Via Mesagne, Via Adige, Via M. di Belfiore, Via Brindisi, Piazza del Popolo, Chiesa Madre

Sabato 29 giugno: ore 8, S. Messa presieduta da Don Benedetto Strumiello: ore 9.30, S. Messa solenne presso la Chiesa di San Pietro, presieduta dal Padre spirituale Don Benedetto Strumiello; ore 19 S. Messa solenne presieduta da don Benedetto Strumiello.

Dal 26 giugno al 30 giugno: mostra artigianale “Terra Mia”, a cura dell’associazione culturale Domenico Modugno. In programma anche uno spettacolo musicale. La manifestazione è finalizzata alla valorizzazione del centro storico. Saggio di danza della scuola Cuori Danzanti di Simona De Giuseppe.

Dal 28 al 30 giugno: mostra d’arte presso Auditorium “Don Vincenzo Marzo”, Chiesa Santi Angeli Custodi. Opere di: Carmelo Bonetti, Gina Cosi, Mario D’Aversa, Umberto Giancane, Matilde Marangio, Gabriella Mello, Anna Pellegrino, Gianni Rizzo, Maria Teresa Spedicati.

Venerdì 28 giugno. ore 18.30, Gran Concerto Bandistico Città di Lecce "Schipa-D'Ascoli", M° Direttore Concertatore Professore e Cavaliere Paolo Addesso.

Sabato 29 giugno: ore 7 tradizionale fiera Mercato. Ore 18.30, Concerti Bandistici:: Concerto Bandistico Città di Lecce "Schipa-D'Ascoli", M° Direttore Concertatore Professore e Cavaliere Paolo Addeso, Concerto Bandistico Città di Rutigliano, M° Gaetano Cellamara, una delle bacchette pugliesi più note. A mezzanotte gran spettacolo pirotecnico.

Domenica 30 giugno: ore 21 Giovane Orchestra Jonica Goj. L’Orchestra riunisce i migliori giovani musicisti delle provincie di Taranto, Lecce, Brindisi, Bari e Matera, che studiano nei Conservatori, nei Licei Musicali nonché negli Istituti Musicali Pareggiati della Puglia e del Sud Italia. M° Fabio Orlando.