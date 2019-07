Battiti live e tanto altro ancora: week end all'insegna di concerti e spettacoli

Con Battiti Live si apre ufficialmente l’estate Brindisina che continuerà con eventi culturali e di promozione del territorio.

Brindisi: attesissima la tappa di Battiti Live per domenica 7 luglio

Da Achille Lauro ad Alberto Urso, vincitore di Amici, passando per J-Ax, Anna Tatangelo, i Tiromancino, Luca Carboni, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra e tanti altri ancora. Questi gli artisti che domenica 7 luglio infiam-meranno la tappa brindisina di Battiti Live, grande evento musicale tar-gato Radionorba che quest’anno ha debuttato a Vieste. Lo spettacolo, condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci, comincerà alle 21 presso il piazzale Lenio Flacco. (In basso, una foto della tappa ostunese di Battiti Live)

Si comincia da una delle grandi rivelazioni del 2019, Achille Lauro: era conosciuto principalmente come artista trap, ma quest’anno c’è stata la svolta dopo “Rolls Royce”, un grandissimo successo che ha conquistato tutti, critica e pubblico, e a cui è seguito, “1969”, il suo quinta album di inediti, ma il primo della nuova vita artistica del cantautore romano, per-sonaggio in grado di introdurre uno stile quasi inedito nella musica italia-na. Il nuovo singolo con cui Achille Lauro sta scalando le classifiche è “C’est la vie”, già 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tantissimi altri artisti faranno vibrare l’estate Brindisina in una serata che si annun-cia molto partecipata.

San Pietro Vernotico: i Pink Floyd tribute band al Cimalu di Campo di Mare

Un nuovo appuntamento con la musica d’autore per la tappa presso Ci-malu, la rinnovata sede di Campo di Mare in località Tre Fontane, della tribute band dei Pink Floyd. Domenica 7 luglio a partire dalle 21 si potrà godere dello spettacolo con le due formule: ingresso-cena-spettacolo a 13 euro o ingresso-drink a 7 euro. Per info 330 702854 / 348 991528.

A Ostuni: “Terramare” Marcantonio Gallo & Fabrizio Cito al Picco-lo Anfiteatro

Al Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni di Contrada Galante/San Salvato-re a Ostuni il 7 luglio alle ore 21 andrà in scena Terramare, una produ-zione TeatroDellePietre, ingresso libero. "Fu un amore, amici, vestito d’altro, e che a causa delle sua natura, doveva finire; avevamo creduto che gli uomini e le donne potessero amarsi, o che fossero santi, o eroi, o più semplicemente dentro spirali di affetto giusto.

I più cattivi allontanati da noi; avevamo creduto potesse diventare tutto festa e perdono, e che la morte fosse lontana, solo un premio che ci spetta alla fine degli anni, di tutti gli anni, una medaglia sul petto. Ma è tutto molto più oscuro di ciò che avevamo pensato, l amore non sempre può avere luogo". In scena: Antonella Colucci, Antonio D’Andria, Giampiera Dimonte, Marcantonio Gallo, Giuseppe Nacci e Luciano Gennari (chitar-ra/armonica)

San Vito dei Normanni: serata in ricordo di Marco Marraffa

L’ Associazione “Attiva San Vito” invita la cittadinanza partecipare, do-menica 7 luglio alle ore 19,30 presso il Chiostro dei Domenicani, ad una serata ricordo del compianto ricercatore storico locale Marco Marraffa, di cui il prossimo 10 luglio ricorrerà l’11° anniversario della sua prematura scomparsa.

Giuseppe Morelli modererà una chiacchierata sulla figura di Marraffa e del suo ben noto archivio privato con gli interventi del prof. Giuseppe Cecere Jr e di Vincenzo Amati, autore del volume “Quello che oggi è cronaca, domani sarà storia” edito per la Edizioni Arcobaleno nel 2013.

A Brindisi un viaggio mistico nella tradizione ebraica con il libro sul-la Cabala

"La via per la Cabala … la via del Cuore" di Grazia Piscopo (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) sarà presentato venerdì 5 luglio 2019 alle ore 19,00 presso la Caffetteria Letteraria Nervegna a Brindisi in via Duomo 20. Interverranno Gabriella Gravili, Francesca Romana Inti-glietta e l’editore Stefano Donno

Mesagne: nuova serata in jazz da Giudamino

Da Giudamino Cantina quarta serata "Venerdì Jazz & Wine". Venerdi 05 luglio nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne Giudamino cantina presenta “Le voci di Genova”. Un progetto originale di Serena Spedicato, cantante eclettica, poliedrica e ricca di pathos, dal timbro originale e affascinante, esprime la sua creatività in percorsi musicali variegati, ma raffinati ed eleganti, con particolare predilezione nell’esplorazione del jazz dal sapo-re cameristico.

Ostuni: doppio appuntamento di Librinfaccia

Con Rocca e Veltroni il mondo è al centro del villaggio: venerdì 5 luglio ore 20 – Largo Stella “Chiudete internet – una modesta proposta” (Marsi-lio editori) di Christian Rocca; domenica 7 luglio ore 20 – Chiostro San Francesco “Roma – Storie per ritrovare la mia città” (Rizzoli) di Walter Veltroni

Francavilla Fontana: al via l’estate in musica

Sarà un’estate all’insegna della grande musica a Francavilla Fontana, con artisti e sonorità di tutti i generi che saranno capaci di coinvolgere anche i palati più esigenti.

Si comincerà sabato 6 luglio dalle 18.00 con l’atteso ritorno di "Franca-villa Classica Lab", che trasformerà l’intero centro cittadino in un sugge-stivo palcoscenico di suoni e note che coloreranno monumenti, piazze e palazzi storici.

Saranno sei le postazioni musicali sparse e nello specifico in prossimità di Castello Imperiali, Corso Umberto I, Via Roma, Piazza Dante, Largo San Marco e Piazzetta San Giovanni.

Domenica 7 Luglio alle 20.00 a Castello Imperiali si terrà il concerto “Voci nei Castelli” promosso dal Coro Parsifal.

Sarà eseguito un repertorio polifonico che traccerà un ponte tra l'epoca antica e contemporanea creando uno spazio culturale senza tempo.

Al termine dell’esibizione seguirà una degustazione di vini della Cantina De Mitri di San Donaci.

Mesagne: tour turistici alla scoperta dei tesori della città

In occasione della stagione estiva, l’associazione promoCultura riparte con una serie di visite guidate alla scoperta dei principali monumenti di Mesagne con tour organizzati che permetteranno ai partecipanti di sco-prire le bellezze della città messapica.

Si parte domenica 7 luglio alle ore 18.30 con “I racconti del Castello”, appuntamento che in pochissime ore è stato già prenotato in tutti i posti disponibili e che risulta essere già sold out. Si proseguirà poi domenica 14 luglio con una visita guidata serale al Centro Storico per poi continua-re con altri appuntamenti nel mese di agosto.

Ostuni: il libro dei Beatles a Un’emozione chiamata libro

Dopo la serata d’esordio dedicata a Giorgio Gaber, i protagonisti della scena nel Chiostro San Francesco saranno i Beatles.

Sabato 6 luglio, infatti, sarà lo scrittore Massimo Donà il protagonista del secondo appuntamento della 23esima edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro 2019” realizzata dal Comune di Ostuni (Settori Turismo e Cultura) con il patrocinio della Regione Puglia e l’Università del Salento. Donà presenterà ad Ostuni il libro “La filosofia dei Beatles”. A dialogare con Massimo Donà sarà il giornalista Ferdinan-do Sallustio.