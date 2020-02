Pentolaccia, "cene imperdibili" e teatro: gli eventi da seguire nel Brindisino

A San Vito “Le cene imperdibili” al ristorante sociale XFood

Parte venerdì 28 febbraio la rassegna gastronomica “Le cene imperdibili”, del ristorante sociale XFood, a San Vito dei Normanni. Ospite della prima serata lo chef Danilo Vita, già noto per aver “messo in riga la brasciola”, rivisitando e reinterpretando il famoso piatto tipico della tradizione pugliese.

XFood, noto esempio di imprenditoria sociale nella ristorazione, che ha consentito l’integrazione lavorativa e sociale di persone con disabilità, aprirà le porte della sua cucina, guidata dalla chef Annamaria Leozappa, a Danilo Vita, che metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi dello staff, offrendo loro un’occasione di formazione e crescita professionale.

Brindisi: secondo appuntamento con i film d’autore all’Impero

Il week-end dal 29 febbraio e 1 marzo, nella storica sala brindisina riaperta da poco dopo un lungo periodo di restyling, sarà proiettato «Judy», diretto da Rupert Goold. Nell’ultimo periodo della sua vita, Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che per il ruolo ha vinto l’Oscar alla migliore attrice protagonista, è ancora un nome che suscita ammirazione e il ricordo di un’età dell’oro del cinema americano, ma è anche sola, divorziata quattro volte, senza più la voce di una volta, senza un quattrino e un contratto, perché ritenuta inaffidabile. Per amore dei figli più piccoli, è costretta ad accettare una tournée canora a Londra, ma il ritorno sul palco risveglia anche i fantasmi che la perseguitano da sempre.

Brindisi: Un racconto di grande attualità al Verdi

Carlo Buccirosso approda per la prima volta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con una commedia tra le più divertenti del suo repertorio, degna della migliore tradizione napoletana, «La rottamazione di un italiano perbene», in arrivo martedì 3 marzo con sipario alle ore 20.30. Sullo spettacolo è attiva la promozione 2x1 che consente l’acquisto dell’ingresso abbinato a «Non è vero ma ci credo» con Enzo Decaro (12 marzo), al prezzo di un solo biglietto (posti di poltrona e galleria). La promozione è disponibile solo presso il botteghino del Teatro (T. 0831 562554).

Il testo è firmato da Carlo Buccirosso e tratto da un’altra sua commedia, «Il Miracolo di Don Ciccillo», sua anche la regia e il ruolo di protagonista. Alberto Pisapìa è un ristoratore sull’orlo del fallimento. Non passa giorno che non riceva una cartella esattoriale. A causa della crisi economica in cui versa il Paese e che si ripercuote sulla sua attività commerciale, aggiunta ad alcuni investimenti avventati consigliati dal fratello, suo avvocato e socio in affari, Alberto è ormai bersaglio sensibile di Equitalia. La pressione è insostenibile: la casa è ipotecata e non ci sono più risorse. Alberto è in preda a un esaurimento nervoso aggravato dalla freddezza arcigna della suocera, integerrimo funzionario della Agenzia delle Entrate che non ha alcuna intenzione di aiutarlo.

San Pietro, appuntamento in Piazza del Popolo con "La Pentolaccia"

Tutti in piazza domenica 1 marzo a San Pietro Vernotico dove Asd Dialetto sampietrano e Csain Regione Puglia e provinciale Brindisi proporranno l’antico gioco "La Pentolaccia". L’appuntamento è alle 16 in piazza del Popolo. “La pentolaccia non è una "Pentola in cattive condizioni". A San Pietro Vernotico, ed in molte altre località il gioco della pentolaccia o della pignata è il gioco che si fa la prima domenica o in uno dei primi giorni della quaresima, nel quale i giocatori con gli occhi bendati tentano, uno dopo l’altro, di rompere con un bastone una pentola posata in terra o sospesa in alto e piena di dolciumi o di altri regali messi in palio per il vincitore”. Si legge nella descrizione dell’evento.

Terza rassegna teatrale “Domenico Modugno” al don Bosco di San Pietro

Domenica 29 febbraio con la Compagnia teatrale "Ma che bella compagnia” di Campi Salentina (Lecce) che andrà in scena con “Mintimune d'accordo e attimune”, di G. Di Maio e con la regia di V. Jacoviello.

Ceglie Messapica: “L’Abisso”, la tragedia dei migranti al teatro comunale

Davide Enia, scrittore, attore, regista e autore di teatro vincitore, tra gli altri, del Premio UBU, Premio Tondelli, Premio ETI, riporta nello spettacolo “L’Abisso” in scena, sabato 29 febbraio, alle ore 21, per la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica, la Storia, quella storia in cui è entrato, che ha ascoltato, raccogliendo le storie dei testimoni di quel che accade alla frontiera invisibile e tragica del mar Mediterraneo.

«Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa: a guadagnare la terra erano in tantissimi, ragazzini e bambine per lo più. Stravolti, stanchissimi, confusi, erano 523 persone sottratte alla morte in mare aperto. Con me c’era mio padre quel giorno. Assistemmo insieme a qualcosa di smisurato: era la Storia ciò che stava accadendo davanti ai nostri occhi. La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole di film e documentari. La Storia che anima i dibattiti e determina il corso degli eventi. Vederla accadere mi aveva lasciato completamente senza parole».

Brindisi: Presentazione del progetto “Gli Aristogatti” con i BoomDaBash

Domenica 1 marzo, alle ore 16.00, nella chiesa della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Brindisi, sarà presentato il Progetto “Gli Aristogatti”, finanziato con fondi 8xmille della Chiesa Cattolica. La finalità del progetto è di porre l’intera comunità parrocchiale in ascolto delle risorse e dei bisogni degli adolescenti; di contrastare le povertà educative e culturali; di incoraggiare gli adolescenti a scoprire i propri talenti attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale; insegnare loro, attraverso il linguaggio musicale, la necessità di ascoltare e porsi in dialogo; di offrire alla comunità una sala attrezzata, utilizzabile da chiunque volesse far pratica musicale.

Mesagne: "Inno a Beethoven, buon 250esimo compleanno"

Martedì 3 Marzo alle ore 20:15, l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, diretta dal M° Deborah Tarantini, si esibirà nel concerto dal titolo "Inno a Beethoven, buon 250° compleanno!". Nel ruolo di solista ci sarà il violinista Alessandro Perpich.

L'evento è il primo dei quattro appuntamenti della stagione concertistica "Il teatro e i concerti al chiaro di luna", organizzata dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte, dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Mesagne. I concerti si terranno al Teatro Comunale di Mesagne.

San Michele Salentino: omaggio a Lucio Dalla

“Lucio dove vai?” spettacolo che si terrà mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 20 presso la Pinacoteca Comunale di San Michele Salentino. Lo spettacolo racconta gli esordi di Lucio Dalla attraverso un percorso narrativo con video, fotografie, musica, testi recitati e racconti inediti direttamente dalla voce di Bruno Cabassi (detto "Kabur" dallo stesso Lucio Dalla), tastierista della band "Gli Idoli" che accompagnava Lucio ai suoi esordi tra gli anni '60 e inizi '70.

Un viaggio alla scoperta di uno dei più interessanti artisti italiani, mettendone in luce gli aspetti più inediti e sconosciuti, voluto dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura diretto da Rosalia Fumarola.