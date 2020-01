Appuntamento con libri, spettacoli teatrali e musicali. Anche mostra sulla Shoah

Cultura teatrale e cultura letteraria tra i maggiori eventi del prossimo fine settimana, con un’attenzione particolare alla Memoria delle persecuzioni razziali.

A Mesagne sarà presentato il libro “L’estate di Garlasco” di Francesco Caringella

Venerdì 24 gennaio ore 18 presso al sede dell’associazione “Di Vittorio” sarà presentato il libro: “L’estate di Garlasco” di Francesco Caringella. L’autore del libro, magistrato e scrittore, è anche presidente di sezione del Consiglio di Stato. Interverranno: l'avvocato Silvio Molfetta, presidente dell'Aiga di Brindisi, il dottor Giovanni Galeone, presidente dell'associazione Di Vittorio, il dottor Antonio De Donno, procuratore capo della Procura di Brindisi. Modererà la dottoressa Roberta Grassi, giornalista Ansa e del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Fasano: “Sfumature di donne di scienza” spettacolo teatrale in onore di donne che hanno fatto la storia

Un viaggio nel tempo, dal tono leggero e divertente, in compagnia di venti scienziate che hanno rivoluzionato il mondo della matematica, della fisica, dell’astronomia, della chimica, della filosofia, dell’informatica. È Sfumature di donne di scienza, lo spettacolo di e con Sara d’Amario che andrà in scena mercoledì 22 gennaio ai Cantieri Teatrali Koreja per la stagione di prosa del Comune di Lecce in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese (ore 21) e venerdì 24 gennaio al teatro Kennedy per la stagione teatrale del Comune di Fasano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Latiano: “L’ultimo Craxi. Diari da Hammamet” presentazione alla Taberna Libraria

Sarà l’ospite d’onore Andrea Spiri, con la presentazione in anteprima nazionale del suo ultimo libro dal titolo “L'ultimo Craxi. Diari da Hammamet" (Editore Baldini+Castoldi), a caratterizzare la serata di presentazione dell'edizione 2020 della rassegna culturale “Cultura, Spettacolo e ...” organizzata dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo Home Design ed il patrocinio dall’Amministrazione Comunale di Latiano in programma presso i locali della sede del contenitore culturale di Via Torre Santa Susanna nella serata di sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 20.

Il pensiero filosofico di Evola nel libro di Mario De Marco: presentazione a San Pietro

L’organizzazione è a cura della sezione giovani “Lega-Salvini Premier” di San Pietro, tra gli ospiti – oltre ad esponenti locali - anche il senatore Roberto Marti per la presentazione del libro sulla figura del filosofo tradizionalista Julius Evola intitolato appunto “Per Julius Evola” del professor Mario De Marco edito da Inlab, sabato 25 gennaio alle 18 presso l’associazione “Combattenti e Reduci in via Brindisi, 2. Un’opera descrittiva di fondamentale importanza per gli appassionati del filosofo.

Introdurrà il giornalista Flavio De Marco, interverranno: Roberto Marti responsabile politico per la Lega dell’area Grande Salento, Raffaele Martina consigliere comunale e Vittorio Verardi delegato Lega Giovani. Modererà l’incontro e dialogherà con l’autore l’avvocato Domenico Valletta.

Francavilla Fontana: Musica con i talenti locali al Circo della Farfalla

Sabato 25 gennaio riprende la stagione di musica live al Circo della Farfalla. Sul palco saliranno gli Smellinote e Koleyra, due band della scena Post Punk e New Wave di Francavilla Fontana. Tra gli artisti che influenzano fortemente le due formazioni ci sono sicuramente i New Order, The Sound, Diaframma e tanti altri pilastri della musica alternativa italiana e non degli anni ’80. Appuntamento per le ore 22:00 nella sede di via Giancola, 4 a Francavilla Fontana. Ingresso libero

Brindisi: La Shoah nelle carte della Biblioteca Arcivescovile "De Leo"

In occasione della commemorazione del "Giorno della Memoria", la Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", partecipa alla ricorrenza offrendo alla città un ricordo della Shoah attraverso l’esposizione di preziose carte del proprio "Archivio/Biblioteca”. La mostra, dal titolo: "La Shoah nelle carte" sarà allestita nella sala studio della biblioteca, in piazza Duomo 11, e sarà visitabile da lunedì 27 a giovedì 30 gennaio, con accesso libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca (8-13 e 15-18), con una visita guidata lunedì 27 gennaio alle ore 18.30

A Fasano “Leonardo. Il genio dell’imperfezione” con Vittorio Sgarbi

Si svolgerà domenica 26 gennaio, alle ore 18.30 presso il Teatro Sociale di Fasano, l’evento culturale che vedrà protagonista il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi e la sua ultima produzione letteraria: “Leonardo. Il genio dell’imperfezione” (edito La Nave di Teseo, dicembre 2019). A dialogare con l’autore, in quello che si preannuncia essere un vero e proprio spettacolo d’arte, ci saranno il capo redattore per la Gazzetta del Mezzogiorno, Vincenzo Sparviero, e l’editrice della testata giornalistica GoFasano, Laura De Mola.

Il critico d’arte, nel cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, compone un ritratto inedito del genio italiano per eccellenza, raccontandone le imprese e le opere, il contesto artistico in cui è cresciuto e la straordinaria risonanza che ha avuto nei secoli, passando attraverso Duchamp e Dalì, così da giungere fino ai nostri giorni.

Cisternino: “Mr Drago Show” con Marco Bonini per il giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio per la Giornata della Memoria, sarà l’artista romano Marco Bonini, oramai da anni presente sul grande e piccolo schermo con pellicole di successo come “Smetto Quando Voglio – Masterclass”, “Smetto Quando Voglio – Ad Honorem”, “Diciotto anni dopo” e tanti altri successi di cinema, ad interpretare

Mr Drago Show: la storia di un italiano-ebreo cabarettista di avanspettacolo, che in seguito alla proclamazione delle leggi razziali del 1938 perde la sua famiglia in un agguato fascista. Decide così di scappare dall’Italia verso il sogno americano di libertà e uguaglianza per scoprire che anche in America c'è da lottare per la democrazia. Mr Dago nasce come vero e proprio musical di cui qui presentiamo una riduzione in forma di concerto recitato e cantato per pianoforte e voce. Come nei racconti orali dei cantastorie, l'autore e attore Marco Bonini racconterà questa vicenda unica, in una lettura a due voci. Affiancato da un'attrice intervalleranno recitativi e canzoni interpretando tutti i personaggi della commedia con l'accompagnamento al pianoforte del compositore stesso, Roberto Colavalle. Mr. Dago è un viaggio attraverso l’Italia fascista vista da lontano, vista da un’America diversa. Un’America che disprezza i dagos (gli italiani), li emargina, li discrimina, ma anche un’America che premia il talento ed esalta l’iniziativa. È un viaggio dentro la comunità italiana, analfabeta, sottosviluppata, mafiosa, dal coltello facile, ma anche capace di mostrare carattere e dignità democratica nel momento di difficoltà.