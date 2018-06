Fabrizio Moro, Ermal Meta, Emma e tanti altri per Battiti Live a Ostuni

OSTUNI - Da venerdì a domenica tantissimi gli eventi in programma: il più atteso è Battiti Live con la sua prima tappa ad Ostuni. Sono 12 gli artisti della prima tappa del Radionorba Battiti Live, in programma domenica 1 luglio, alle 21, nella centralissima piazza Libertà ad Ostuni. Sul palco della Città Bianca, presentati da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, si alterneranno: Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Betta Lemme, Ultimo, Michele Bravi, Elodie, Gue’ Pequeno, Giusy Ferreri, Emma, Irama, Takagi e Ketra ed Ermal Meta. Uno spettacolo mozzafiato in una delle città più belle del sud. E' Tim il partner della della sedicesima edizione del tour musicale che porterà la grande musica nelle piazze più belle della Puglia: Ostuni (1° luglio), Lecce (8 luglio), Andria (15 luglio), Melfi (22 luglio) e Bari (29 luglio).

Gli altri appuntamenti del weekend

Venerdì 29 Roberto Olivi apre la quinta edizione estiva di Librinfaccia. Alle 19, presso l’Ostuni Palace, primo appuntamento della quinta edizione estiva di Librinfaccia con “La comunicazione è un posto dove ci piove dentro” di Roberto Olivi.

Arci Lecce e Arci Brindisi, in collaborazione con il Comune di San Pietro Vernotico, presentano la “Giornata mondiale del Rifugiato”, per ribadire i valori della solidarietà verso chi fugge da guerre, fame e persecuzioni, nell'ambito delle celebrazioni promosse. Una vera e propria festa dell'integrazione per abbattere confini e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.

Prima d’estate: Blu 70 Band in concerto al Giugrà di Ostuni venerdi 29. Etichetta “Village Records”, è una band molto attiva e conosciuta nel panorama musicale pugliese, formata da professionisti di notevole esperienza maturata in tour con artisti del calibro di Anna Oxa, Zucchero Fornaciari, Cristiano Malgioglio, Lighea.

Avvolti nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne Giudamino cantina presenta: Il Mag Trio. Il Mag Trio nasce dall’esigenza artistica del pianista salentino Giuseppe Magagnino di misurarsi con il progetto dei pianisti jazz per eccellenza.

Venerdì 29 e sabato 30 giugno, nella residenza moresca del Minareto di Fasano, il polistrumentista pugliese Giovannangelo de Gennaro e la cantante e compositrice tunisina, un’icona della Primavera Araba, Emel Mathlouthi saranno i protagonisti degli appuntamenti finali di Voci dal Mondo.

Termina sabato 30 giugno la mostra “Brindisi Porto d’Oriente” nell’ambito del progetto Sac “La Via Traiana”, presso Palazzo Granafei – Nervegna. La mostra, organizzata dal Cetma in collaborazione con Sistema Museo, rientra nell’azione del Sac “La Via Traiana” (promossa dai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni, insieme al Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto) e punta ad approfondire lo stretto rapporto tra Brindisi e il mare attraverso l’esposizione dell’opera pittorica del vedutista prussiano Jakob Philipp Hackert, custodita nella Pinacoteca della Reggia di Caserta.

Sabato 30 giugno si esibiranno al Giugrà di Ostuni i "Rockstar", con la migliore musica rock di sempre. Nata il 5 novembre del 2015 da un'idea di Marco Leva, la band si pone l'obbiettivo di far divertire un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo possibile con le più grandi e famose hit del rock mondiale di sempre.

Aperiyoga in uliveto presso Le Terrazze di Serranova sabato 30 giugno alle ore 18. Tema dell’incontro: le nostre radici, i piedi. Sostegno e direzione del corpo per trovare il proprio radicamento nella terra rossa e tra gli ulivi secolari.

Nove anni di attività da festeggiare con quelle che sono le migliori offerte del circolo: musica, sport, arti e aggregazione giovanile. Il Salento Fun Park, solida realtà di Mesagne, nata nel 2009 dalla passione per le arti urbane di un gruppo di giovani ricchi di idee innovative - spegne le sue nove candeline con un festival “Salento Fun Birthday#09 – Outdoor Festival”, in programma sabato 30 giugno dalle ore 16 nella sede del circolo, in via Udine, a Mesagne.

Inaugurazione del primo "dinner & show on the beach", l’appuntamento con la cena sul mare. La migliore musica live arriva in spiaggia con Francesco Mendolia, Francisco Sales, Francis Hylton (sezione ritmica incognito), Imaani Saleem (voce incognito) e Lex Cameron. Il Thames River Soul è stata costituita nel 2016 come un progetto discografico prodotto da Bluey. Il Thames River Soul è composto principalmente da membri dell'Incognito. Sebbene suonino regolarmente nella stessa band, il suono e lo stile di ogni artista sono distintamente unici.

Appuntamento con la legalità a Ostuni, sempre domenica 1 luglio: Sarà Federica Angeli, la giornalista e scrittrice diventata famosa per aver denunciato i misfatti del clan Spada, a chiudere il ciclo degli incontri inseriti nel calendario di quest’anno della rassegna "Un'emozione chiamata libro".