Feste, concerti e mostre nel primo fine settimana di Carnevale

Nel primo week end di carnevale fervono i preparativi per le grandi feste in maschera tra i vari eventi culturali che animeranno il fine settimana. A partire da venerdì 2 febbraio, due presentazioni di altrettanti libri di interesse collettivo: il primo è la storia di un musicista che salvò tante persone durante lo sterminio degli Ebrei, in tema con la giornata della Memoria appena passata. Il suonatore matto che salvò un paese. La storia raccontata alla Taberna Libraria di Latiano propone, a partire dalle ore 19:00 presso i propri locali di via Torre S.S., l’evento particolarmente suggestivo “Il suonatore matto”, patrocinato da Anpi.

A Ostuni c’è invece Roberta Cuttica ospite di Librinfaccia con "Le emozioni non possono essere salvate" Un libro per tutti. Dialoga con l'autrice Maricetta Pomes. Una serata da non perdere.

La serata di venerdì si conclude con il super live dei Topofunken alla Distilleria di San Pietro. In scena il gruppo musicale che lo scorso settembre aprì il concerto di Raphael Gualazzi. Alessio Colì (sax), Pasquale Paco Carrieri (piano), Valerio Combass (bass), Giulio Rocca (drums), sapranno regalarvi un'esperienza sonora indimenticabile.

Gli appassionati di elementi naturali possono ancora visitare la mostra di pietre e mosaici di Donatella Nicolardi dal titolo “Le pietre raccontano” fino al 12 febbraio presso la Galleria Casaccia di Francavilla Fontana. Storia e contemporaneità si fondono nella ricerca musiva dell’artista, che riesce ad esprimere nella dimensione tridimensionale del mosaico l’elemento materico riferibile alla pittura. Tecnica e poesia.

Ripartono a Mesagne dal 3 febbraio i nuovi corsi dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, consolidata realtà del territorio che dal 2012 accoglie aspiranti autori di tutte le età provenienti dall’intera Puglia. C’è ancora tempo per iscriversi.

Dolce appuntamento con la parrocchia San Lorenzo per la benedizione delle donne in attesa. A Brindisi nel quartiere Sant’Elia, si vivrà domenica 4 febbraio 2017, in occasione della 40^ Giornata per la vita, durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10.30, il rito della Benedizione delle mamme in attesa di un figlio.

Domenica 4 febbraio, dalle ore 16 alle ore 20, si terrà a Brindisi un workshop gratuito dal titolo “Incantesimo d’Amore – spezza i vincoli frustranti”. Per il decimo anno consecutivo, anticipando il giorno di “San Valentino”, è organizzato dalla PACommunication Brindisi “Accademia di comunicazione” del brindisino Massimo Pisani.

Lunedì 5 febbraio (ore 20.30) al Verdi di Brindisi una passeggiata affascinante nella storia di uno dei più grandi geni italiani: il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi torna a teatro dopo lo straordinario successo dello spettacolo «Caravaggio», con l’arte di Michelangelo.