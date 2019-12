Festività con "Il lago dei cigni", concerti ed eventi per adulti e bambini

Brindisi: "Il lago dei cigni" al Verdi

Il Čajkovskij più toccante, il balletto più amato. Quello che andrà in scena domenica 29 dicembre (ore 18.30) al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con il balletto simbolo del XIX secolo, ultimo appuntamento dell’anno solare 2019. Biglietti disponibili da lunedì 4 novembre presso la biglietteria del Teatro e online sul circuito Vivaticket. Prezzi: 20 euro (primo settore), 15 euro (secondo settore), 10 euro (galleria); 10 euro (associazioni con minimo 15 partecipanti, in tutti i settori); 6 euro (studenti fino a 25 anni, in tutti i settori). Info T. 0831 562 554. «Il lago dei cigni», in due atti, in una rivisitazione del coreografo salentino Fredy Franzutti, sarà portato in scena dal «Balletto del Sud»

Cisternino: La Notte bianca dei Bambini – Edizione Winter

Ritorna nel centro storico di Cisternino “La Notte bianca dei Bambini”, che si terrà venerdì 27 dicembre in piazza e nel centro storico cittadino a partire dalle ore 19. Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Cisternino, l’evento rientra nel calendario degli appuntamenti natalizi e si sviluppa lungo una ricca scaletta di spettacoli e attività dedicate ai bambini. Il colorato esercito di giocolieri, maghi, clown, mascotte e Principesse Disney è pronto a invadere Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Pellegrino Rossi e Corso Umberto, durante una manifestazione pensata per la gioia dei piccoli, una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento. Dalle ore 19 fino a tarda serata, il centro storico di Cisternino accoglierà divertenti spettacoli di giocoleria con un mix di acrobatica, fuoco e clave; il divertentissimo spettacolo del Clown; il colorato ed affascinante teatrino di burattini; il meraviglioso mondo delle bolle di sapone giganti; l’esilarante spettacolo di magia ed illusionismo. A queste attrazioni si aggiungono le mascotte e principesse Disney, pronte a mettersi in posa per una foto ricordo, l’animazione per bambini e ragazzi e il mega gonfiabile di Cars .

San Pietro e San Donaci: visita al presepe vivente

Saranno visitabili anche per domenica 29 dicembre i presepi di San Pietro e San Donaci. Il primo presso la grotta della Madonna di Lourdes in via Lecce, organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco e da tanti volontari, il secondo addobbato nell’antica Masseria Palazzo situata sulla strada provinciale San Donaci-Mesagne km 2 ad opera della Pro loco.

Brindisi: visite guidate per adulti e bambini

Continuano gli appuntamenti alla scoperta di Palazzo Granafei-Nervegna con un programma di visite guidate e performative promosso dalla Regione Puglia nell’obiettivo di potenziare l’attività e i servizi degli Infopoint regionali. Di seguito i prossimi incontri indirizzati al pubblico dei bambini e dei grandi con focus sulla storia della città, dei suoi simboli, delle sue bellezze da riscoprire, e la cornice di performance artistiche con protagonisti gli interpreti del territorio. La partecipazione a tutti gli appuntamenti della rassegna è gratuita, con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149. Sabato 28 dicembre ore 18. Pubblico: grandi. Appuntamento in piazza Duomo e termine a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi, un gioiello di più di tremila anni di storia. Una visita guidata conduce alla scoperta degli oggetti più preziosi della città: gli oggetti d’oro e d’argento del Museo archeologico, l’Arca d’argento di San Teodoro d’Amasea, custodita nel Museo Diocesano “Giovanni Tarantini”, il crocifisso eburneo inviato da san Lorenzo alla chiesa degli Angeli nel 1615, opera della scuola di tornitura eburnea di Monaco di Baviera, il capitello della Colonna romana conservato presso Palazzo Granafei-Nervegna. Gioielli più o meno conosciuti, più o meno visibili, espressione di arte, cultura e tradizione proprie della terra di Brindisi. Prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149. "Camilla clorofilla e il bosco che brilla" - Lunedì 30 dicembre ore 17. Pubblico: bambini dai 4 ai 10 anni. Appuntamento presso Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna. Nello spettacolo l’autore Gianluigi Cosi canta e suona le filastrocche del libro da cui è tratto, insieme a Paola Giglio che con i suoi burattini e la sua voce anima i personaggi.

Mesagne: il concerto di Capodanno

“Suoni e melodie del borgo” risuoneranno festose domenica 29 dicembre; il concerto di Capodanno del coro “Parsifal” si terrà nella Chiesa Matrice alle ore 20.30.

San Michele Salentino: eventi dedicati a tutta la famiglia

Il calendario si conclude venerdì 27 dicembre con la serata di beneficenza “Donare è creare”, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo, la Caritas parrocchiale e l’Amministrazione Comunale. A partire dalle 19,30 in Oratorio si potrà assistere alla performance teatrale “Quattro chiacchiere su Napoli”, uno spettacolo in vernacolo della Compagnia “Bottega del Teatro”. Al termine della manifestazione si brinderà insieme al nuovo anno che sta per arrivare. Il ricavato della serata sarà destinato a progetti di solidarietà a cura della Caritas parrocchiale.

Brindisi: allo 0831 Space omaggio a Lucio Dalla

Sabato 28 dicembre lo 0831 Teatro proporrà un omaggio a Lucio Dalla, con Raffaele Casarano al sax e Renzo Rubino a piano e voce. Rubino è un giovane cantautore di Martina Franca, mentre Casarano è un bravissimo sassofonista leccese.

Francavilla Fontana: atteso concerto per l’ultimo dell’anno

L’ultima notte del 2019 sarà all’insegna della musica internazionale di Cecilia Gayle, special guest del Capodanno in Piazza Umberto I. Il menu artistico della serata, a partire dalle ore 21, realizzata dall'amministrazione comunale con il contributo di Giba Cafè e Nuovarredo, prevede la partecipazione di Dj Santibyron di RadioNorba e di Natalia Dolgova alla consolle. A completate il cast ci saranno la conduttrice radiofonica Rosaria Rollo con le Radioline e il Carlo Maretti Show. Cecilia Gayle è conosciuta dal pubblico italiano sin dal 1997 quando ottenne il successo grazie al brano El Talisman, cui sono seguite le hit El Pam Pam, El Tipitipitero, Jinga Jinga, Aquì e tante altre canzoni che hanno scandito il ritmo dell'estate negli ultimi 20 anni. Una notte da trascorrere in musica per salutare in festa il 2019 e dare il benvenuto al 2020.