Dalla Notte dell'Imperatore, alle cantine aperte, a Dante alle Colonne romane

Oria: la Notte dell’Imperatore

Tutto pronto per la "Notte dell'Imperatore": un grande contenitore di eventi - tra spettacoli ed enogastronomia - nel nome di Federico II di Svevia, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Compagnia d'arme "Milites Friderici II" e patrocinato da regione Puglia e comune di Oria. La manifestazione avrà luogo per le caratteristiche stradine del borgo antico a partire dalle 18 di sabato 25 maggio e fino a tarda sera. In particolare, alle 18 apriranno le danze in piazza Manfredi i bambini della scuola primaria "Edmondo De Amicis" e, a seguire: 18,30, piazza Manfredi: apertura ufficiale de "La Notte dell'Imperatore" con la presentazione e i saluti istituzionali; Dalle 19,00: apertura di spettacoli ed eventi; esibizione dei bimbi delle scuole in piazzale Cattedrale; presentazione del libro di Christian Guzzao "Federico II di Svevia: l'uomo oltre il mito, il mito oltre l'uomo"; spettacoli dei gruppi sbandieratori e musici Rione Lama, Città di Oria, San Basilio; 20,30: spettacolo teatrale "Si muore soli ovvero la resa dei conti di ognuno" - adattamento del morality play "The Summoning of Everyman" di Anna Maria Andriani a cura del liceo scientifico e delle scienze applicate di Oria; 21,00: danze medievali a cura della scuola di danza "Arte in movimento"; esibizioni musicali a cura dei "Calenda Maia" e dei "Musices Friderici II"; spettacoli di giocoleria di Tiziano, il giullare senza radici; combattimenti ed esibizioni della Compagnia d'arma "Milites Friderici II"; spettacoli delle odalische. Ristorazione ed enogastronomia saranno a cura di Pro Loco, Rione Lama, Rione Judea, Rione San Basilio, Sbandieratori Città di Oria, Sbandieratori Rione Lama, Sbandieratori San Basilio; Spina Sapori di Puglia, Birrificio Federico II; Passiante confetti ricci. Parteciperanno inoltre: Arcieri di San Sebastiano; Cavalieri Teutonici; Gruppo danzatrici del ventre e odalische.

Ceglie Messapica: l’architettura incontra l’artigianato

Venerdì 24 maggio dalle 17 alle 21 al mercato coperto di Ceglie Messapica, presso la Capocolleria Suma, due architette, amiche, colleghe e artigiane di Isa presentano L’architettura su misura. L’appuntamento, organizzato in occasione di Open! Studi aperti, evento nazionale dell’ ordine degli architetti, mira a raccontare il ruolo dell’architetto all’interno di un progetto d’architettura. Una chance per incontrare due giovani rappresentanti di una professionalità spesso sconosciuta, o sottovalutata, che per formazione ha la capacità di coordinare e gestire tutti gli aspetti progettuali di un’opera architettonica. Si potrà scoprire cosa delle architette e artigiane possono fare per il progetto di casa, beb o attività commerciale. Sarà occasione per conoscere anche il lavoro di artigianato che fanno con la bottega di Isa che va a completare e coadiuvare il lavoro di architette.

Brindisi: Dante sulla scalinata virgiliana con le letture di Franco Nembrini

Il professor Franco Nembrini scrittore, insegnante, pedagogista ed esperto internazionale di Dante Alighieri, sarà ospite il 25 Maggio a Brindisi alla Scalinata Virgiliana sul porto a partire dalle 19,30. L'incontro, con partecipazione gratuita, si rivolge a tutti, in particolar modo ai ragazzi degli istituti superiori. L'obiettivo è quello di avvicinarci alla Divina Commedia con la guida del prof. Franco Nembrini, per scoprirne tratti di bellezza che ancora ci sfuggono ed imparare, con le parole di Dante, a "Riveder le stelle" per affrontare il cammino della vita con uno sguardo rinnovato come quello del poeta fiorentino dopo il suo viaggio lungo 100 canti.

Cellino San Marco: due aziende partecipano a Cantine Aperte

Sabato 25 e domenica 26 maggio grande festa nelle cantine del Movimento Turismo del Vino Puglia con la 27esima edizione di Cantine Aperte, il grande appuntamento del Mtv in tutta Italia, storicamente in calendario l'ultimo weekend del mese. Cinquanta le aziende vitivinicole di Puglia dove scoprire quello c'è dietro ogni calice di vino, passando una giornata di festa all'insegna di degustazioni delle etichette di produzione e attività culturali e di intrattenimento a tema, per un vero e proprio viaggio alla ricerca delle radici storiche del nostro territorio, in collaborazione con l’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia. In tutta la provincia di Brindisi, sabato 25 saranno due le cantine aperte: Due Palme e Li Veli di Cellino San Marco

Ceglie Messapica: prosegue la mostra d’arte personale di Rosangela Chirico al Maac

Il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica inaugura la nuova stagione primaverile e festeggia i tre anni dall’apertura con la mostra personale d’arte di Rosangela Chirico, le cui opere a partire dalla scorsa domenica 19 maggio, saranno esposte fino al prossimo 9 giugno.