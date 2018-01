Focara, degustazioni, cinema e teatro d'autore: il ricco menu del fine settimana

Proseguono anche per il fine settimana i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, come da tradizione, attorno ai falò. Sarà anche un week end di cinema e teatro d’autore e non mancheranno i convegni e li incontri culturali.

"Vento di soave": storie a più voci di Brindisi, città inquinata, è un film documentario che racconta, attraverso la vita di alcuni brindisini, le contraddizioni che fanno parte del progresso. Un lavoratore del petrolchimico, due contadini che vivono con le loro mogli ai piedi della centrale termoelettrica di Cerano e un addetto alle comunicazioni di Enel sono i protagonisti di questo film, che non vuole essere un documentario di inchiesta ma ha l’intento di invitare gli spettatori a porsi delle domande. La prima del docufilm sarà trasmessa al cinema Impero venerdì 19 gennaio.

Vittorio Sgarbi sarà ospite di LibrInFabbrica. Appuntamento a venerdì 19 gennaio alle ore 18,00, a Ostuni, presso gli spazi di produzione di Scaff System - Officine Tamborrino, perché “in fabbrica non c’è solo rumore”. Introdurrà e dialogherà con l’autore il prof. Antonio Uricchio (Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”).

“Un borghese piccolo piccolo”, il romanzo straordinario di Vincenzo Cerami da cui è stato tratto il capolavoro cinematografico di Monicelli andrà in scena al teatro comunale di Mesagne con Pietro Mezzasoma e Massimo Dapporto.

Torna l'appuntamento con la focara in viale Caravaggio con la collaborazione delle due parrocchie di San Lorenzo da Brindisi e di Cristo Salvatore, del Quartiere Sant’Elia di Brindisi, anche quest’anno unite nell’accensione dell’unica focara in onore di Sant’Antonio abate. L’evento era stato rimandato a sabato 20 gennaio per via del maltempo di mercoledì scorso.

Focara ma con degustazione a Serranova: ottimo cibo e artisti di strada per la terza edizione, sabato 20 gennaio dalle ore 19 nella piccola borgata si potrà gustare ottimo cibo di strada come orecchiette con la passata di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto dall'azienda Calemone e caciocavallo impiccato dalla Basilicata e tanto altro ancora.

"Olio in Jazz" con la partecipazione di Cantine Due Palme per l’evento che si svolgerà sabato 20 gennaio 2018 nell'elegante cornice di Masseria La Cornula a Nardò, in collaborazione con Cantine due Palme,“Olio in Jazz”. La rassegna, aperta al pubblico e giunta alla sua quarta edizione, ha l'obiettivo di coinvolgere appassionati di cucina, musica e arte in una serata dal sapore autentico in cui vengono stimolati tutti i sensi, e dove protagonista assoluto è il nuovo olio extravergine d'oliva di eccellenza prodotto dall’azienda agricola “La Cornula” dei fratelli Sabato e Gabriele Cappello.

“Il vento ha scritto la mia storia” il libro scritto da un migrante che sarà presentato In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, a Ostuni, sabato 20 gennaio alle 18,30

Esposizione di dipinti e acquerelli dell’artista Solferino a Francavilla, dedicata a Francesco Fumagalli, scrittore e poeta recentemente scomparso. Nel corso dell’esposizione sarà presentato il libro "Una vita per la letteratura" del critico d'arte, Gaetano Scatigna Minghetti ed edito da Montanaro Editore, opera che ripercorre la vita di Francesco Fumagalli, scrittore e poeta di profonda cultura, sensibilità e generosa umanità.

Sabato 20 gennaio, alle ore 19.00, presso la libreria Feltrinelli Point Brindisi in corso Umberto I, 113 Noemi Cagnazzo presenta il libro “Mamma, raccontami una storia!” della Gagliano Edizioni. A dialogare con l’autrice la pedagogista clinica Elvira D’Alò.

Parte la prima rassegna del teatro amatoriale a San Pietro con la compagnia Nuovo Teatro di Mesagne che sarà ospite domenica 21 gennaio presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico per aprire la rassegna teatrale “Domenico Modugno” del teatro amatoriale di San Pietro Vernotico.

Puglia Expo: Open day a Mesagne per discutere delle eccellenze del territorio: cuochi, produttori, giornalisti, blogger, comunicatori, addetti ai lavori si incontreranno per ragionare insieme e in modo trasversale sulla promozione delle eccellenze del territorio. Domenica 21 (dalle 17) e lunedì 22 gennaio (dalle 10), Tenuta Moreno a Mesagne.

Lunedì 22 gennaio si terrà un incontro per discutere di "Stop al bullismo e cyberbullismo". Momento che interesserà gli studenti della scuola media inferiore dell'Istituto Comprensivo "A.Manzoni-D.Alighieri" di Cellino San Marco