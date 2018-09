Dal concerto di Bungaro, alla processione nel porto della Stella Maris

Fasano: tappa del Barocco Festival

Il «Barocco Festival Leonardo Leo», rassegna internazionale di musica antica, fa tappa a Fasano venerdì 7 settembre, alle ore 21, nella Chiesa del Purgatorio. Titolo del concerto «Nordiche sonorità». Si ascolterà una rara esecuzione del mottetto leano «Nautes in navis sine remo». In scena l’«Ensemble Artemisia».

Carovigno: ultimo appuntamento con “Il gusto del cinema”

Si conclude venerdì sera 7 settembre nel centro storico di Carovigno la rassegna cinematografica Il Gusto del Cinema, organizzata dall’associazione L’Olio di Puglia Dialoghi fluidi con il patrocinio del Comune di Carovigno. Sarà Julie & Julia con Maryl Streep il film in programma per domani sera, che verrà proiettato in piazzetta Coriolano, nel centro storico di Carovigno.

Brindisi: Bungaro in concerto a piazza Duomo

La «Bella Stagione» torna a splendere sabato 8 settembre - ore 21 - con un ritorno d’eccezione, non solo artistico, perché in piazza Duomo sarà protagonista Bungaro con il suo «Maredentro Il Viaggio». Un concerto in acustico in chiave assolutamente inedita e originale in una piazza che racconta di incontri e storie personali. Special guest della serata Raffaele Casarano, uno dei più talentuosi esponenti della nuova generazione di jazzisti italiani. Il concerto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia. Ingresso gratuito.

Mesagne: “Sagra ti la fucazza chena”

È giunta alla diciassettesima edizione la “Sagra ti la Fucazza Chena”. La manifestazione si svolgerà domenica 9 settembre dalle ore 20 nel centro storico della città di Mesagne. L’iniziativa, che raccoglie il formidabile popolo delle sagre, è organizzata quest’anno dal Duc (Distretto Urbano del Commercio) Castrum Medianum in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Riuniti Mesagnesi. Due in particolare le piazze in cui verranno allestiti gli stand gastronomici per dare la possibilità a tutti di apprezzare i gusti della tradizione: Piazza Orsini del Balzo e Piazza Commestibili. I visitatori, però, saranno accolti in piazza Porta Grande da una esposizione di hobbisti che proporranno le opere dell’artigianato locale.

Mesagne: le migliori cantine del territorio a Mesagne

In contemporanea alla sagra mesagnese di domenica 9 settembre, a partire dalle 18.30 negli ambienti del Castello Comunale partirà la seconda edizione di “Vinincastello con Picasso” , organizzato dai Lions Club di Mesagne con la collaborazione di AIS puglia e istituto alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi. Una serie di pregevoli cantine del territorio offriranno ottimo vino e degustazioni raffinate ai visitatori in un percorso che si svilupperà nell’atrio e nel pergolato del Castello. È previsto un ticket di ingresso il cui ricavato sarà devoluto per il recupero di un bene monumentale del comune di Mesagne.

Mesagne: dibattito col fotografo Pio Tarantini

L’associazione “Di Vittorio” di Mesagne, in occasione della chiusura della mostra fotografica di Pio Tarantini, organizza l’incontro con l’autore dal titolo: “Il mio Salento. Luci ed ombre di un territorio in trasformazione”. L’incontro si terrà Sabato 8 settembre alle ore 18,30 presso il salone della Di Vittorio, in via Castello a Mesagne. Pio Tarantini, fotografo, pubblicista e studioso del linguaggio fotografico, ha lavorato fin dalla prima giovinezza su alcuni aspetti del territorio salentino, proprio a partire dai lavori presenti nella mostra in corso, che risalgono alla prima metà degli anni Settanta.

Brindisi: due giorni di festeggiamenti per la Stella Maris

Ritorna, sabato e domenica, la consueta Festa della Madonna dell'Ave Maria Stella, detta anche Stella Maris, titolo utilizzato per enfatizzare il ruolo di Maria come segno di speranza e come stella polare per i cristiani, nel quartiere Casale dove è parte integrante il Villaggio dei Pescatori. Processione a mare dalle 18 alle 21 di sabato nel Seno di Ponente. Ben 46 saranno le postazioni di ogni genere merceologico, come tradizione vuole: dai giocattoli, ai dolciumi, dalla frutta secca, allo street food con panini e pettole. Le bancarelle saranno posizionate lungo tutto il viale sino al Monumento al Marinaio, mentre, per l'occasione, ritorna anche il luna park che sarà posizionato nel piazzale antistante il campo Sportivo Comunale "Franco Fanuzzi".