Ostuni, Distretto del Commercio: lancio con gli artisti di strada

OSTUNI - Ostuni in festa con le iniziative organizzate dal Duc Città Bianca. Domenica, dalle ore 17 alle ore 22, nelle strade del centro arriva il Buskers Party, iniziativa organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Una festa animata dagli artisti di strada, finalizzata alla promozione del nuovo percorso del Distretto Urbano del Commercio, trait d’union fra il borgo antico “La Terra”, da sempre marchio identificativo del centro storico, e la città moderna e commerciale di Ostuni, area altrettanto ricca di beni culturali e sede del centro commerciale diffuso.

Per supportare il commercio e riqualificare i centri cittadini, la Regione Puglia ha introdotto i Distretti Urbani del Commercio e promuove iniziative che, favorendo l’integrazione e la coesione sociale, siano in grado di contrastare la marginalizzazione. Tra gli obiettivi dei Duc, la valorizzazione degli aggregati commerciali naturali, i “centri commerciali all’aperto”, in un'ottica di sistematica collaborazione fra pubblico e privato.

Nel perimetro che segna l’area del Distretto saranno posizionati i gonfaloni del Duc Città Bianca, un intervento strutturale, duraturo nel tempo, volto a segnalare in maniera chiara il percorso dello stesso Distretto. I gonfaloni sono insegne a doppia faccia che riportano indicazioni e logo del DUC Città Bianca e che fungeranno da indicatori stradali per i turisti alla ricerca di servizi e prodotti commerciali.

La mappa del Duc Città Bianca

Per promuove il Distretto anche al di fuori dei confini comunali e puntare ad un coinvolgimento più diretto degli avventori e dei commercianti, sarà realizzata una mappa del percorso del Distretto sulla quale saranno indicate, in occasione dell’evento, le postazioni che ospiteranno le compagnie degli artisti di strada.

Presso ogni postazione, i bambini con le loro famiglie, potranno farsi rilasciare un timbro sulla scheda riportata sul retro dei volantini dell’evento, scheda che sarà distribuita da un artista itinerante, per partecipare ad un simpatico gioco alla scoperta di coloro che si esibiranno lungo il percorso indicato sulla mappa. Chi avrà completato la scheda potrà ritirare un omaggio presso le attività commerciali che si trovano lungo il percorso segnato dagli artisti.

Il meeting d’inaugurazione a Viale Pola

Un confronto fra i vari soggetti, istituzionali e non, protagonisti dell’evento, inaugurerà di fatto la manifestazione. Si tratta di un incontro aperto alla cittadinanza e agli operatori commerciali, che si terrà a partire dalle ore 18 in una tendostruttura allestita in Viale Pola, dunque in luogo simbolo, per presentare finalità e progetti del Duc Città Bianca.

Il buskers party - Area del Distretto

Nell’ambito del Buskers Party, sarà possibile assistere agli spettacoli di diversi artisti di strada come il fachiro, il mimo, lo sputafuoco e i clown, che intratterranno gli avventori in undici postazioni fisse dislocate lungo il percorso e in corrispondenza delle zone a maggiore vocazione commerciale.