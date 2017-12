Aspettando il 2018 tra feste in piazza, mercatini, concerti e degustazioni

Un week end lungo quello che partirà da venerdì 29 dicembre per concludersi martedì 2 gennaio e che accoglierà il nuovo anno. Concerti ed eventi per tutti e ancora suggestive manifestazioni natalizie. L'allegria dei clown e le bolle di sapone in arrivo nei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele II di Brindisi Fish and Bubbles» - 29 dicembre, ore 19: uno spettacolo capace di affascinare grandi e piccoli tra curiosità e meraviglia.

Gabriele Poso ritorna al Barcollo di Torre Santa Susanna venerdì 29 dicembre per quello che sarà l’ultimo appuntamento musicale di questo 2017 (ingresso gratuito, ore 22). “Brutal ending”, l’evento musicale di fine anno al Salento Fun Park nell’ ambientazione underground dello “Skate Park” di via Udine a Mesagne, si concluderà la stagione 2017 nei migliori dei modi con il gruppo brutal/death metal del momento nella scena underground italiana/internazionale, coadiuvati da due gruppi della scena pugliese.

Concerto-spettacolo su Mister Volare al Museo del Primitivo: voce e anima su una chitarra, per cantare storie di un’amara terra e della sua gente, fatta di volti di pietra e mani incallite. Il ritratto umano e musicale di Domenico Modugno è il tema di “Meraviglioso”, il concerto che Davide Berardi proporrà in quintetto per il terzo evento di “Acustica - musica in purezza”, la rassegna firmata dalla direzione artistica di Salvatore Moscogiuri per Artilibrio e realizzata con la partnership organizzativa di Produttori Vini Manduria.

“Il dono di Natale": a San Donaci donazione del sangue con tombolata e degustazioni. La locale Pro loco intende sia regalare alla comunità un simbolo di condivisione e sia valorizzare la tradizione festiva del territorio attraverso l’organizzazione di un evento denominato “Il dono di Natale", che si svolgerà in piazza Aldo Moro il 29 dicembre.

Ultimi giorni per visitare i mercatini di natale al "Parco città studi" di San Pancrazio Salentino. Mercatini, degustazioni di prodotti tipici, animazione e musica per grandi e bambini. "Un delitto a regola d'arte" al Binario 23 per la serie teatrale, sabato 30 dicembre. Apericena con Delitto è il nuovo lavoro della Compagnia di Sara Bevilacqua, un noir rattivo in cui il sarà il pubblico a dover risolvere, comodamente seduto ai tavoli, il giallo.

Sabato 30 dicembre appuntamento all'Ex Fadda di San Vito dei Normanni con il cantautore Matteo Passante e il trio Malorchstra. Imperdibile anche lo spettacolo al teatro Verdi di Brindisi dove si sognerà con lo Schiaccianoci, l’acclamata versione di uno dei balletti più amati dal pubblico che, con le sue calde atmosfere familiari, regala agli spettatori la magia evocativa del Natale. La musica di Čajkovskij sarà eseguita dall’Orchestra di Stato ungherese «Alba Regia Symphonic Orchestra» diretta da Árpád Nagy.

Ostuni darà il benvenuto al nuovo anno con una grande festa: dal 29 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018 andrà in scena il Winter Festival targato La Ghironda. Segmento invernale della storica manifestazione internazionale, giunto quest’anno alla XI edizione e organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Ostuni, il Winter Festival è pronto ad approdare nella Città bianca con il suo consueto carico di spettacolari meraviglie.

Concerto di Capodanno per la notte di San Silvestro a Francavilla Fontana, dj set con Veronica di Radionorba. Col via libera del commissario prefettizio Guido Aprea aperti anche mercatini, pista di pattinaggio e casa di Babbo Natale per la festa di capodanno in piazza Umberto I. Una serie di eventi e appuntamenti destinati a rendere più vivace il clima festivo nella città degli Imperiali con iniziative inedite organizzate per ogni fascia di età: dai più piccoli ai più grandi.

A Brindisi notte in festa a piazza, con i dj di Ciccio Riccio. Appuntamento in piazza Mercato nella lunga notte di San Silvestro per salutare il vecchio anno e dare finalmente il benvenuto al 2018: il «Ciccio Riccio Dance Tour» porterà in piazza un’ondata di festa e allegria per accogliere tutti coloro che vorranno divertirsi, ballare e ascoltare musica senza uscire dalla città. Si comincia alle 23.30.

San Silvestro in piazza anche a Ceglie Messapica con musica e fuochi d'artificio in un altro degli hot spot del turismo in provincia di Brindisi, Ceglie Messapica, una delle capitali gastronomiche della Puglia. Chi deciderà di cenare l'ultima sera del 2017 a Ceglie Messapica potrà poi trascorrere qualche ora in piazza Plebiscito dove la new Music Promotion ha organizzato uno spettacolo in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Nuovo appuntamento con il presepe vivente di San Pietro Vernotico presso la Grotta di via Lecce grazie alla collaborazione del comitato feste della Parrocchia San Giovanni Bosco. La manifestazione si replicherà il giorno di Capodanno dalle 18 alle 21.

Al Binario 23 di Brindisi, l’associazione il Giunco ed il wine bar organizzano la prima edizione della rassegna intitolata “Aperitivo filosofico”. Il 29 dicembre alle ore 17:30, la professoressa Teresa Nacci dialogherà con Federica Caniglia, autrice del libro, Lo sguardo del grande schermo. La filosofia sui set di Vittorio De Sica (Gruppo Albatros – Il Filo). A partire da cinque film della vasta produzione cinematografica del grande cineasta italiano esponente del neorealismo, Vittorio De Sica, ci si interrogherà su alcuni temi d’interesse della tradizione filosofica, dalla condizione esistenziale dell’essere umano al discorso di identità e giustizia, dimostrando come il cinema è filosofia.

Martedì 2 gennaio al teatro Verdi si svolgerà il tradizionale concerto di inizio anno. Protagonista l’Orchestra di Stato Ungherese, diretta dal M.O Árpád Nagy, che condurrà il pubblico al ricordo dei valzer e delle polke ottocentesche, con composizioni di Johann Strauss il giovane. Più di un’ora di musica per dare il benvenuto al 2018