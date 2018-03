L'omaggio a Dalla, teatro d'autore e classici italiani nel fine settimana

Buona musica e teatro d’autore per il primo week end di marzo. Si comincia venerdì 2 a Verdi di Brindisi con uno spettacolo imperdibile “Don Chisciotte della Pignasecca. Il capolavoro della letteratura mondiale di Miguel de Cervantes, in un libero adattamento di Maurizio De Giovanni, con gli esplosivi ed eclettici Nando Paone e Peppe Barra nei panni del coraggioso hidalgo spagnolo e del suo fido scudiero Sancho.

La Distilleria di San Pietro Vernotico presenta gli "Orecchiette Swing". Un appuntamento unico con i classici italiani degli anni '30 - '40 - '50 in una serata senza tempo che farà tornare indietro nel tempo cullati dalle note in chiave swing.

Il Teatro Kopó presenta, in prima assoluta a Brindisi, Le ragazze di Via Savoia 31 scritto e interpretato da Elisabetta Tulli, per la regia di Eugenio Dura e con musiche originali di Andrea Calandrini. Lo spettacolo andrà in scena sabato 3 marzo alle 21, domenica doppia replica alle 18 e alle 21.

Sabato 3 marzo dalle ore 21.00 al Binario 23 nell'ambito della Rassegna Musicale "I Viaggi della Musica" si renderà omaggio ad uno dei più grandi cantautori della musica italiana: Lucio Dalla con il progetto musicale "Nuvolari" di Gianluigi Cosi.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di black music con la Apulian Black Connection, sabato 3 marzo allo 0831 Space di Brindisi. Sette djs (Big Paco, Ragno, Pantu, La Bonnie, Vito Santamato, Tuppi, DQ 423) provenienti da diverse città della Puglia, proporranno un viaggio nella musica nera, con una selezione, esclusivamente su vinile, che spazierà dal soul al funk, dalla disco al rap, dal latin jazz all’afrobeat, dall’r’b al reggae.

La Festa delle Donne del Vino, quattro eventi in tutta la Puglia. A Ostuni la Sala Musica della Masseria Il Frantoio a Ostuni sarà teatro per “Quando il vino incontra la cultura”, a cura di Lucia Leone (sommelier di Masseria Il Frantoio) che prevede la presentazione del libro di Pino De Luca, docente di informatica e giornalista appassionato della sua terra, dal titolo “Le rape di Santino”.

Al Theodorvs Caffè di Brindisi arriva la cantante afroamericana Joyce Elaine Yuille, originaria di New York nella zona di El Barrio, Spanish Harlem, la cantante afroamericana entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music & Performing Arts di Manhattan, divenuta poi famosa nel mondo con il film "Saranno Famosi".

Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Fasano al Kennedy per La Stagione del Roma di Ostuni. Per i lavori in corso nella struttura di Via Tanzarella Vitale ad Ostuni, la nuova proprietà sposta lo show al Kennedy di Fasano. Bus gratuiti per gli abbonati di Ostuni per lunedì 5 marzo.