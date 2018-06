La fiera dell'auto protagonista in questo primo weekend di giugno. Ma anche mostre ed escursioni

Mostre ed escursioni tra gli eventi più rilevanti del prossimo week end ma anche teatro e tanta cultura. Appuntamenti con la storia in occasione della festa della Repubblica.

Venerdì 1 giugno presso l’associazione Di Vittorio di Mesagne (con inizio alle ore 18,30) verrà presentato il libro dal titolo: “Il contributo dei meridionali alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione”. Interverranno il pesidente dell'associazione, Cosimo Faggiano, l'avvocato Fernando Orsini socio Anpi, il professor Antonio Lamantea docente e il professor Cosimo Greco socio dell'associazione.

Direttamente dalla New Orleans degli anni '20 questo venerdì nel giardino delle Clarisse di Giudamino Cantina in piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, arrivano i BeDixie-Dixiland

Mostra sulle due grandi guerre visitabile l’1 e il 2 giugno presso l’edificio scolastico di via Lomarchese a Torchiarolo. L’idea di realizzare una mostra sulle Guerre Mondiali è nata nell’ambito del Progetto di Rete cui aderiscono gli Istituti comprensivi di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco-Sandonaci, San Pancrazio, l'Istituto secondario superiore De Marco-Valzani, le amministrazioni locali, l’Università del Salento e il Cesram di Lecce.

Nell’ambito del progetto Sac “La Via Traiana” cominciano le attività esperienziali nel Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni. Le visite guidate (gratuite, ma con prenotazione obbligatoria) si terranno ogni fine settimana (sabato e domenica) di giugno.

Per il ponte del 2 giugno alla scoperta della natura di Torre Guaceto dedicata alle profondità del mare, al profumo delle foglie ed ai canti degli uccelli nascosti nel canneto. Sarà un modo per innamorarsi del mondo naturale, passando per l'osservazione e la presa di coscienza dei problemi dettati dalle "invasioni innaturali".

Occasioni, spettacoli ed intrattenimento. In sintesi la proposta dell’edizione 2018 della Fiera dell’Auto di San Michele Salentino, la più importante manifestazione pugliese di settore. L’evento, organizzato da Gestauto Group, consorzio formato da nove affermati rivenditori del posto, si terrà dal 30 maggio al 4 giugno nella zona Pip.

La piccola accademia del progetto d’arte "le ali di Mirna" organizza un corso estivo di ceramica per adulti e bambini. Il corso ha l’obiettivo di avviare i partecipanti ad un percorso di studio e di ricerca attraverso l’esperienza pratica con l’argilla.

Il terzo evento previsto nel calendario delle mostre della galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni per questo inizio estate è affidato all'artista bolognese Alberto Zamboni con la sua mostra "Vista Mare".Inaugurazione in galleria, venerdì 1 giugno, alle ore 19, presso OrizzontiArteContemporanea di Piazzetta Cattedrale a Ostuni.

Visita guidata alla Palazzina del Belvedere, in occasione della seconda Giornata nazionale dei Piccoli Musei e consegno di un dono per i piccoli partecipanti. Due serate dedicate allo sport e alla solidarietà a San Pietro Vernotico dove venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno, nel campo di calcio della chiesa di San Giovanni Bosco, andrà in scena il terzo Memorial Amedeo Profilo.