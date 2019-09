Libri, musica, mostra e cabaret per il primo weekend d'autunno. Alexia in concerto

In attesa della festa patronale di Villa Castelli, dal primo ottobre, che vedrà ospite la cantante Alexia, parte un week end all’insegna della cultura.

Brindisi: la storia della famiglia Nervegna e della prima nave Titi a palazzo Granafei

Venerdì 27 settembre alle 19 in programma una visita guidata al Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi con racconti sulla famiglia Nervegna, la presentazione del libro di bordo della prima nave della famiglia Titi (1858) e la degustazione di vini e prodotti tipici. Partecipazione gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 - 342 1013 149. Una visita guidata dal titolo «L’oro rosso e l’oro giallo a Brindisi alla fine dell’Ottocento. La famiglia Nervegna», per ricostruire un pezzo di memoria legato al Palazzo Granafei-Nervegna, a seguire un assaggio di vini e sapori tipici selezionati da un produttore del territorio per testimoniare i segni della tradizione anche nel settore del food.

Cellino San Marco: presentazione del Presidio del Libro “Terre del Negroamaro”

Nuova edizione della festa dei lettori, la quindicesima, dedicata alle parole della Costituzione e quest’anno avrà una doppia valenza per San Pietro Vernotico e Cellino San Marco con la presentazione del neo costituito Presidio del Libro. Venerdì 27 settembre alle 20 nella sala XXV Aprile di Cellino San Marco, in piazza Aldo Moro sarà spiegato il significato della presenza di un Presidio del Libro per le comunità coinvolte, da parte dei componenti dell’associazione Tramoontana che lo hanno costituito. Nell’occasione saranno esplicitate sei delle parole presenti nella Costituzione da altrettanti esperti che dialogheranno sui temi di attualità

Erchie: primo Art Music Contest

Il tenore Simone Ciccarese in collaborazione con l’associazione Controcultura organizza il primo Art Music Contest, un concorso che è nato con il solo obbiettivo di dare spazio a ragazzi talentuosi che hanno voglia di far ascoltare le proprie qualità canore e il loro talento in ambito musicale. L’ evento avrà luogo il 28 e 29 settembre 2019 con le semifinali e il 5 ottobre si chiuderà con la finalissima. Tanti i partecipanti che hanno aderito a questa prima edizione

Cellino San Marco: cabaret in piazza con gli Scemifreddi

In occasione dei festeggiamenti dei Ss Medici Cosimo e Damiano, la parrocchia e il comitato feste patronali di Cellino San Marco organizzano sabato 28 settembre in piazza Aldo Moro alle 20,30 la seconda edizione di “Cellino's got talent”, ospiti della serata direttamente da Colorado gli Scemifreddi cabaret con....gelato e il freestyle di calcio Alessandro Colazzo.

Francavilla Fontana: alla ricerca delle Specchie con un percorso cicloturistico

Per la Settimana della Mobilità Sostenibile 2019, domenica 29 settembre – partenza alle ore 8.30 da Masseria Viscigli per una passeggiata immersa nella natura che permetterà di raggiungere Specchia Calò. Visitata la Specchia, si rientra in Masseria per degustare i prodotti tipici. Contatti: Cell. 3934240435

A San Vito la vita e le opere di Lanza del Vasto in una mostra fotografica

In occasione dell’anniversario della nascita di Lanza del Vasto, uno dei figli più illustri della città (ebbe i natali a San Vito dei Normanni il 29 settembre 1901 e morì in Spagna, a Murcia, il 5 gennaio 1981), presso la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” è stata allestita una mostra che attraverso le foto e alcuni suoi scritti ripercorre le tappe fondamentali della sua intensa vita. Scrittore, poeta, filosofo, pittore, discepolo di Gandhi e apostolo della non violenza, Lanza del Vasto è stato definito “pellegrino dell'essenziale, risvegliatore e combattente”.

La mostra, aperta ieri 25 settembre, potrà essere visitata fino al 2 ottobre nei consueti orari di apertura della Biblioteca. Ma nel giorno dell’anniversario, domenica 29 settembre, ci sarà una apertura straordinaria: al mattino dalle ore 9 alle ore 12, al pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

Brindisi: anteprima del cortometraggio e presentazione del corso per attori

Sabato 28 settembre alle ore 18.30 presso la sala Università del Palazzo Granafei - Nervegna, a Brindisi in Via Duomo, la Scuola d'arte drammatica della Puglia Talìa presenta i corsi di recitazione per bambini ed adulti ed in particolare il corso professionale gratuito, con il relativo bando di selezione. Un'importante rete di partner per la realizzazione del primo corso professionalizzante per attori, interamente finanziato dalla Regione Puglia.

L'evento di presentazione prosegue con l'anteprima del cortometraggio, "La vita di fronte", realizzato con gli alunni del corso attori anno 2018/2019 e del Pon Progetto "Potenziamento dell'educazione al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico" dell'ISSS Ferdinando Epifanio, con la partecipazione della nota band musicale Boomdabash.

Festa patronale a Villa Castelli tra tradizioni religiose ed eventi civili

Al via la festa dedicata ai santi patroni della città: il Sacro Cuore di Gesù e la Vergine Santissima della Fontana. I festeggiamenti avranno inizio il giorno 1 ottobre con la grande fiera cittadina. Mercoledì 2 ottobre, solennità dei santi patroni, in serata il solenne pontificale presieduto dal vescovo S.e. mons. Vincenzo Pisanello che culminerà con la processione per le vie della città con la partecipazione delle associazioni parrocchiali, delle autorità civili e militari della città con consegna delle chiavi della città e saluto da parte del sindaco con spettacolo pirotecnico. Nella serata conclusiva del 3 ottobre, previsto il concerto musicale in piazza Municipio della cantante Alexia.