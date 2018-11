Mercatini, artisti di strada ed eventi teatrali: si entra in clima natalizio

Primi eventi di Natale nel prossimo fine settimana.

Ceglie Messapica: Il magico borgo di Natale

La città di Ceglie Messapica non poteva di certo perdere l’occasione di sfoggiare il suo vestito più bello, lasciandosi trasformare nel “Magico Borgo di Natale”. Questo il titolo dell’iniziativa a cura dell’Associazione Smile che prenderà il via sabato 1 e domenica 2 dicembre nel suggestivo borgo cegliese, dove non solo si snoderanno stand eno-gastronomici e mercatini natalizi – rispettivamente in Piazza Plebiscito e Piazza Sant’Antonio – ma sarà possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Sabato e domenica saranno tantissimi gli eventi ad allietare i luoghi.

Il tocco finale sarà dato sicuramente dall’incantevole accensione dell’albero di Natale in Piazza Plebiscito, alle ore 20, in contemporanea a tutti gli altri comuni della Valle d’Itria, cui seguirà una fantastica sorpresa per piccoli e grandi. Il magico borgo di Natale è un evento patrocinato dal comune di Ceglie Messapica, a cura dell’Associazione Smile e del suo direttore artistico Manuel Manfuso.

Ostuni in festa organizzano i commercianti

Domenica 2 dicembre, dalle ore 17 alle ore 22, nelle strade del centro arriva il Buskers Party, iniziativa organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Una festa animata dagli artisti di strada, finalizzata alla promozione del nuovo percorso del Distretto Urbano del Commercio, trait d’union fra il borgo antico “La Terra”, da sempre marchio identificativo del centro storico, e la città moderna e commerciale di Ostuni, area altrettanto ricca di beni culturali e sede del centro commerciale diffuso.

Nel perimetro che segna l’area del Distretto saranno posizionati i gonfaloni del Duc Città Bianca, un intervento strutturale, duraturo nel tempo, volto a segnalare in maniera chiara il percorso dello stesso Distretto. I gonfaloni sono insegne a doppia faccia che riportano indicazioni e logo del DUC Città Bianca e che fungeranno da indicatori stradali per i turisti alla ricerca di servizi e prodotti commerciali.

Farmville a Fracavilla Fontana

Si fa festa a Francavilla Fontana sabato 1 (dalle 18.30 alle 24) e domenica 2 dicembre (dalle 10.30 alle 24). Il Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana e l’Amministrazione Comunale di Francavilla organizzano “Farmvilla – I colori del Natale” con i mercatini del gusto e dell’artigianato.

Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso in quanto consentirà ai cittadini di Francavilla ed a migliaia di visitatori provenienti da altre zone della Puglia di vivere l’atmosfera del Natale, nella splendida location del p, tra i sapori ed i colori dei prodotti tipici e dell’artigianato. Obiettivo di questa iniziativa è di mettere in mostra le tante potenzialità di questa città, a partire dalla sua cultura, dalle tradizioni popolari, dai sapori e dalle bellezze del suo centro storico.

Brindisi: si fa festa con i Blu70 al Break 24

Venerdì 30 novembre a partire dalle 21,30 saranno i Blu70 ad allietare la serata del Break 24 di via Sabin, 2. Previsto un menù guidato a partire da 10 euro a persona bevande e coperto esclusi. Blu70, etichetta “Village Records”, è una band molto attiva e conosciuta nel panorama musicale pugliese, formata da professionisti di notevole esperienza maturata in tour con artisti del calibro di Anna Oxa, Zucchero Fornaciari, Cristiano Malgioglio, Lighea.

Brindisi: il tango argentino alla residenza per anziani

Sabato 1 dicembre, alle ore 16.30, presso la Sala Convegni della Residenza "Il focolare" di Brindisi, sulla s.s. 7 per Taranto, si terrà uno spettacolo di tango argentino. E' una delle tante iniziative di intrattenimento che il gruppo "Villa Iris" organizza per gli ospiti delle proprie strutture. In questo caso, è stato scelto il tango in quanto si tratta di una danza sempre attuale che riesce a catturare l'interesse di giovani e anziani.

Mesagne: prima edizione della fiera del disco

Per gli amanti della musica e meticolosi collezionisti arriva, per la prima volta nella città di Mesagne, la fiera del disco e del vinile (Vendi - Compra - Scambia). Organizzata grazie all'impegno di Breaking Sound, Salento Fun Park e Discordia, la fiera avrà luogo nel particolare scenario della struttura del Salento Fun Park, a Mesagne in via Udine, 80.

San Pietro Vernotico: commedia tragicomica in giallo al teatro don Bosco

Andrà in scena al teatro don Bosco domenica 2 dicembre alle 20 la commedia tragicomica, da risvolti imprevedibili della compagnia teatrale Makarìa. Per la regia di Marco Antonio Romano, sul palco si alterneranno gli attori Agnese Perrone, Francesco Bosco, Antonio Marti, Fabiana Francioso e Francesco Palermo. la stori aè quella della signora Gina. Il Corriere della Sera sembra non lasciare dubbi: sulla lista dei passeggeri morti in uno schianto aereo sul San Bernardo c'è il nome di suo marito Goffredo.

Brindisi: moda e design al teatro Verdi con Media Winter Fashion

L’Associazione Medit Summer Fashion organizza per il 2 dicembre 2018 l’ evento “Medit Winter Fashion, nona edizione.

Un evento creato con l’obiettivo preciso di perseguire l’ambiziosa idea per cui è stata generato: coniugare sapientemente nel medesimo luogo lusso inteso come artigianalità e mondanità

Prenderanno parte a questo evento nomi Internazionali del mondo della moda come ROksel SDN Haute Couturier proveniente da Parigi, Fashion Stylist indiscussa in tutto il mondo Marina Corazziari creatrice orafa che ha sfilato e presentato le sue collezioni con stilisti del calibro di: Armani, Valentino, e ricevuto premi di livello altissimo come Premio Internazionale” Foyer des Artistes”a Roma e la targa per Italian Style dall’assessore Marta Leonori con onorificenza di Excellence Made in Italy dalla Camera Nazionale della Moda, Marchesa Milena Bonaccorso Couture proveniente da Catania.

Brindisi: canto liturgico perr il anniversario del coro “San Leucio”

Per la rassegna “In cordis Jubilo”: il 2 dicembre alle ore 16.00, presso l’ ex seminario “Benedetto XVI” di Brindisi si svolgerà il workshop di canto liturgico curato dal M° mons. Antonio Parisi dal titolo “Un cuor solo e un’anima sola: la bellezza del canto corale”. Il seminario rivolto ai musicisti, coristi e animatori di comunità, sarà articolato in due parti: nella prima parte si svolgerà una lezione frontale, in cui sarà approfondito il ruolo ed il compito che il coro assume nella liturgia e la bellezza del canto liturgico, mentre nella seconda parte, si svolgerà un’attività laboratoriale, in cui sarà analizzato ed eseguito dai parteciparti un canto liturgico proposto da monsignor Antonio Parisi.

Cellino San Marco: presentazione del libro “L’amore secondo Rebecca”

Sarà presentato domenica 2 dicembre il libro di Cinzia Carrisi, "L'amore secondo Rebecca". Il romanzo della scrittrice sanpietrana è alla seconda ristampa, è stato premiato al 40esimo premio nazionale Ciociaria. La storia di Rebecca scorre veloce tra le pagine del romanzo e lascia a tratti con il fiato sospeso. La curiosità sui temi trattati fa il resto e la lettura è piacevole e sorprendente. "Una storia inventata ma legata ad aspetti di vita vissuti - ha raccontato l'autrice - ad esperienze che dovevano essere raccontate attraverso la vita di Rebecca".