Motoraduno, concerti, cinema d'autore e sfide culinarie: tutti gli appuntamenti

Con la bella stagione partono gli eventi all’aperto, dai motoraduni alla riscoperta dei siti di interesse storico, un fine settimana tutto da vivere anche con i concerti il cinema d’autore, gli eventi culinari e culturali.

Da Lucio Dalla ai Beatles, "Life and live" all' di Brindisi uno spettacolo musicale che si presenta come un affascinante viaggio sulla vita, vista con gli occhi dell’amore, della solidarietà, della pace, attraverso canzoni e poesie. Il tutto allietato dall’ascolto di indimenticabili musiche e canzoni, che ci ricorderanno Dalla, Morandi, Modugno, Mina, Battisti, i Beatles, ed altri.

Torna anche quest’anno l’appuntamento per gli appassionati delle due ruote. La manifestazione organizzata dal MotoClub Tuturano Brindisi, vedrà la partecipazione di circa 500 centauri che attraverso un percorso prestabilito attraverseranno la città di Brindisi, dal quartiere Sant’Angelo, al centro storico, per poi passare lungo viale Regina Margherita e risalire sino al Monumento al Marinaio con una breve sosta. Il tour proseguirà sino al centro commerciale Le Colonne dove, per gentile concessione della direzione, si volgerà un rinfresco.

Si conclude sabato l’esposizione della mostra fotografica a Mesagne che ripercorre la storia dell’associazione d volontariato Avis nel suo quarantennale dalla nascita.

Per il cinema d'autore presso il teatro comunale di Mesagne continua la rassegna, il 18 e 19 maggio con «Belle & Sebastien» (ore 16.30), terzo capitolo della saga di «Belle & Sebastien», film francese sull’amicizia tra un bimbo orfano e una grande e candida femmina di patou, il cane di montagna dei Pirenei. Il pomeriggio prosegue con la doppia proiezione di «Chiamami col tuo nome» (ore 18.30 e 20.30), vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale: tratto dell’omonimo romanzo di André Aciman e girato nella campagna lombarda, il film racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con uno studente americano, Oliver.

Al centro commerciale Auchan prosegue la sfida a colpi di orecchiette e friselle. Finalissime per le abilità in cucina al centro commerciale Auchan di Mesagne. Le prove decreteranno le mani più veloci nella preparazione delle tipiche orecchiette pugliesi. Un insieme di sfide che porteranno a decretare i vincitori assoluti nelle finali di sabato 19 e domenica 20 maggio.

Cellino in bicicletta alla 27esima edizione del memoriale "Armando Brigante" per domenica 20 maggio a partire dalle 9 e fino alle 12 si potranno perfezionare le iscrizioni prima della partenza prevista per le 16 da piazza Padre Pio a Cellino San Marco. Il rientro è previsto per le 18,30 in piazza Aldo Moro.

“Ragazzi a processo, tra simulazione e prevenzione” si svolgerà lunedì prossimo, 21 maggio, a partire dalle 9.00 presso l’aula Metrangolo del palazzo di Giustizia di Brindisi l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Brindisi, insieme agli studenti del liceo Classico “Pepe Calamo” di Ostuni e nell’ambito del progetto alternanza scuola- lavoro, che prevedrà la simulazione di un processo penale minorile. Il tema scelto, di estrema attualità, è quello del cyber-bullismo.