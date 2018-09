Parchi in festa, teatro e fiere di paese: gli eventi del fine settimana

Un fine settimana immersi nella natura per Parchi in Festa e poi festival di strada e fiere di paese.

Spettacoli a Carovigno e Ostuni per il festival dei borghi

Prosegue con successo la programmazione del Festival dei borghi antichi che in queste settimane, attraverso il teatro d’autore, ha animato Carovigno e Ostuni. Il 28 settembre, a partire dalle 20, nella piazza centrale di Serranova a Carovigno, lo spettacolo per bambini nato da una sperimentazione che la compagnia Teatro Menzatì è stato creato uno spettacolo che pone la questione dell’importanza del gioco per un bambino. “Giocare è una cosa seria” diceva Munari.

“Visioni gloriose” è in programmazione per il 29 settembre, a partire dalle ore 20, in piazza Salvo Dacquisto ad Ostuni ed è messo in scena dalla Compagnia Neamera. La trama: in un vecchio municipio di provincia un sindaco vedovo convive con le sue segretarie, presta attenzione al suo giovane figlio e liquida trafficanti di influenze. Completamente immerso nei suoi sterili lavori burocratici, perderà di vista tutto ciò che lo circonda, attratto dal piacere del potere, immergendosi in un mare di dubbi esistenziali. Con audacia fisica, le maschere complete e senza parole.

A Latiano “La Fera”, 153esima edizione

Tanti gli eventi a Latiano fino al prossimo 7 ottobre. Domenica 30 settembre, in occasione della “Giornata della mobilità sostenibile” è prevista l’apertura straordinaria dei musei cittadini e, per rispondere alla sempre presente emergenza sangue, l’Avis di Latiano organizza dalle 7.30 una giornata dedicata alla donazione in piazza Umberto I. Dalle 16.45 partiranno le visite guidate al Parco di Muro Tenente a cura di “Coop Impact”.

Lunedì 1 ottobre alle 17.00 in Saletta Imperiali l’artigianato incontra la psiche con il laboratorio “Saper Fare – Saper Essere” sulla lavorazione del cuoio. La Fustella, questo il nome del laboratorio, è un progetto itinerante di lavorazione del cuoio, uno spazio del fare in cui confrontarsi, divertirsi ed esprimere creativamente. Durante le attività formative si utilizza cuoio proveniente da scarti di lavorazione precedenti, donati da artigiani e divanifici. I gruppi sono condotti da Alma Cati, psicologa clinica e di comunità con qualifica di operatrice di lavorazioni artigianali in cuoio. Alle 19.30 Taberna Libraria ospiterà la presentazione del libro “L’atlante invisibile” di Alessandro Barbaglia.

Martedì 2 ottobre alle 17.00 in saletta Imperiali torna “Mani in pasta”, il laboratorio sulla pasta fatta in casa a cura della Pro Loco.

Mercoledì 3 ottobre alle 17.30 in Saletta Imperiali presentazione ufficiale del Coordinamento provinciale dell’Associazione Emegency Brindisi e inaugurazione del nuovo mezzo dei Servizi Sociali a cura della Protezione Civile di Latiano. Alle 20.00 al Teatro Olmi in scena le Macchiette in vernacolo latianese a cura dell’Associazione Opera 09.

Giovedì 4 ottobre alle 18.00 in piazza Umberto I e via Roma torna l’appuntamento con Sport in fiera a cura dell’Assessorato allo Sport.

Venerdì 5 ottobre alle 17.00 presso il Polo Museale in agenda il convegno Città è turismo: pianificazione, sviluppo, sostenibilità. Alle 18.00 arriva in via Roma “Rosso di fera”, un esclusivo percorso alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche a cura dell’Associazione Officina delle Idee. Alle 19.00 in Piazza Umberto I appuntamento con il Gran Galà dello Sport. Alle 21.00 in Piazza Umberto I, per il Festival dei suoni e delle tradizioni popolari, “Carlo Caniglia Ensemble” in concerto.

Sabato 6 ottobre alle 16.00 nei giardini pubblici di scena la “Sfilata a 6 zampe” a cura dell’Enpa sezione di Latiano. Alle 18.00 posa della nuova lapide stradale in via Tenente Attilio Spinelli. Alle 18.00 continua l’appuntamento con “Rosso di fera” alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche. Alle 21.30 in Piazza Umberto I, per il Festival dei suoni e delle tradizioni popolari, “Simone Carotenuto e i tammorrari del Vesuvio” in concerto. Ospite della serata Vanessa Scalera.

Domenica 7 ottobre dalle 7.00 in viale Aldo Moro e in via Martin Luther King arriverà l’attesa fiera mercatale. Dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00 in Piazza Umberto I Sagra ti li stacchioddi. Dalle 12.00 musica itinerante del Daniela Mazza Ensamble. Dalle 15.30 alle 18.30 visite guidate al Parco di Muro Tenente. Alle 19.00 chiusura con la musica di strada della Bandarisciò.

La Fera è un evento a cura della Città di Latiano – Assessorato alle attività produttive in collaborazione con la Pro Loco, la Cooperativa Felice, varie associazioni culturali e con il patrocinio della Regione Puglia. Media Partner Idea Radio.

San Pietro Vernotico partecipa alla giornata dei parchi in festa

Bike trekking tra bosco e vigneti con il vento tra i capelli e le ali sotto i piedi , un bike trekking di attraversamento del territorio per conoscerlo fino in fondo senza limiti di tempo e di spazio , in piena sostenibilità ambientale. L'attività rientra nel progetto " Parchi in festa - festival della natura nelle aree protette di Brindisi " e si svolge nel territorio della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano. La partecipazione è gratuita e prevede prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 331 927 75 79 Riserva Naturale Bosco di Cerano ore 9.00, ingresso libero

A Torre Canne appuntamento con LandXcape, il territorio e l’arte

Secondo fine settimana di appuntamenti per LandXcape, progetto culturale multisciplinare di valorizzazione integrata del patrimonio identitario e paesaggistico del Salento, attraverso i linguaggi dell’arte. Sabato 29 settembre al Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo, con tre momenti diversi. La mattina, dalle 10.30 alle 13.30 (c/o Albergabici - Centro Visite del Parco Dune Costiere - SS16 km 870, 72017 Ostuni) ci sarà il secondo appuntamento con i Dialoghi sul Paesaggio di LandXcape, per continuare a riflettere insieme sul paesaggio culturale salentino e sulla sua rigenerazione, anche grazie alle idee dei giovani agricoltori under35 delle aziende del Parco.

Alle 19.30, sempre il Parco naturale regionale Dune Costiere Torre Canne - Torre S. Leonardo ospiterà prima la visita guidata “I luoghi segreti dell’acqua”per scoprire quale segreto condividono gli ulivi secolari e l'acqua (Fiume Morelli, Casa del Mare) per continuare il percorso di ascolto e confronto sul paesaggio culturale salentino e conoscere le bellezze del territorio. A seguire lo spettacolo "In teatro con i Piedi per Terra" (ore 21.30 - ingresso gratuito - info e prenotazioni al 3481638288, in allegato la scheda completa), realizzato all'interno della rassegna “Il Salento Racconta” con Andrea Pierdicca (voce) ed Enzo Monteverde (chitarra) per la regia di Antonio Tancredi, con i contributi video di Nicolò Vivarelli.