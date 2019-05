Primo weekend di giugno tra concerti, feste all'aperto, Sport e Motoraduno

Cultura, spettacoli ed eventi di ogni genere a Brindisi e provincia; partono i week end estivi

A Mesagne cinema e incontri

L’associazione Mesagne Bene Comune invita la cittadinanza, le istituzioni locali ed i progetti Sprar del territorio a partecipare alla proiezione-evento del docu-film collettivo Paese Nostro, che si terrà venerdì 31 maggio alle 20 presso il Gal Terra dei Messapi in via Albricci, 3 a Mesagne e che vedrà la presenza del regista Andrea Segre, uno degli autori dell’associazione culturale ZaLab, collettivo nato nel 2006 che negli anni ha prodotto documentari sociali pluripremiati, anche a livello internazionale.

Al Cabiria circolo Arci si parla del sé. “Una stanza per sé” è il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Cabiria e la dottoressa Viviana Natalini, psicologa e psicoterapeuta, che ha l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione sulla qualità della propria vita, delle proprie relazioni e sul ruolo attivo di ognuno di noi. Venerdì 31 maggio alle ore 19.30 presso il Circolo Arci Cabiria in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne avrà luogo l’incontro a tema: “lo spazio personale nelle relazioni” che sposterà il focus sulla capacità di conservare la giusta distanza nelle relazioni interpersonali per preservare il soddisfacimento dei propri bisogni. Ingresso gratuito.

Alla vineria da Giudamino ritornano le serate in jazz

Venerdi 31 maggio nella bella atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta: la brava Jazz Vocalist Patty Lomuscio e Bruno Montrone al Pianoforte Mainpartner della serata la "Cantina Masciullo". Start ore 21.

Brindisi: al Break 24 canta Mina

Un “tribute show” che ripercorre la straordinaria carriera di una delle più grandi voci del panorama italiano e non solo. Sabato 1 giugno dalle 21,30 uno spettacolo dall'altissimo contenuto emozionale per riascoltare e ricantare i grandi successi di Mina. "Oggi canto Mina" Mina Tribute Band. Batteria: Stefano Trono; Basso: Giuseppe Romano; Chitarra: Lorenzo D'Adamo; Tastiere: Adriano Lazzari; Voce: Antonella Roma

Brindisi: tanti eventi in città

Per sabato e domenica, 1 e 2 giugno, saranno tanti gli appuntamenti previsti in città. Sabato dalle 9.30 alle 13 “Spiagge pulite” a Parco di Punta Penne e Punta del Serrone; alle ore 17 “Natura ed educazione” a piazza Cairoli; dalle 9.30 alle 22 “Bozzano in festa” a Parco Maniglio; alle ore 21 “Italia-Bulgaria” di boxe a piazza Vittoria.

Domenica dalle 8.30 alle 13 “Giornata nazionale dello sport” a Parco XIX Maggio (Cillarese); dalle 9.30 alle 12.30 inaugurazione mostre all’Archivio di Stato; dalle 10.30 “Festa della Repubblica” in piazza Santa Teresa; dalle ore 11 “Tour Brindisi del ’600” (gratuito) partenza da Palazzo Nervegna; dalle ore 15.30 “Finale Play-off Brindisi-Agropoli” (andata) allo Stadio Fanuzzi; dalle ore 21 “Italia-Bulgaria” di boxe a piazza Vittoria.

“Bozzano in festa” è la prima festa di quartiere organizzata dal “Clic”, il comitato Liberi Cittadini che si sta spendendo per il rilancio del rione e per la promozione di una maggiore e sentita aggregazione civica, stimolando e sensibilizzando grandi e piccini verso tematiche ambientali ecologicamente compatibili. L'appuntamento è per sabato 1 giugno nel Parco “Maniglio” con un ricco programma di iniziative culturali, sportive e di spettacolo.

Si inizia alle 9,30 con l'esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni dell'Istituto comprensivo Bozzano per il Concorso “Bozzano, riuso e fantasia – un quartiere d’aMare”; il pomeriggio, alle 16,30 sul campo di basket all'interno del Parco Maniglio, incontro amichevole Under 13 tra la New Basket Brindisi e una rappresentativa di altre compagini brindisine. Alle 18,15 si terrà la premiazione del concorso “Bozzano, riuso e fantasia: un quartiere d'aMARE” alla presenza delle autorità locali. Successivamente, apertura degli stand artigianali ed enogastronomici. La festa si concluderà con lo spettacolo musicale (dalle ore 20,30) della nota band brindisina, Blu'70. L'evento ha il patrocinio del Comune di Brindisi. Mediapartner Ecotecnica.

A Fasano Notte bianca dei bambini

Torna a Fasano “La Notte bianca dei Bambini”, una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento pronta ad entusiasmare i più piccoli. L’evento si terrà nella serata di domenica 2 giugno presso Piazza Ciaia, rendendo uno tra gli scorci più rappresentativi del centro storico di Fasano, un grande e colorato circo a cielo aperto.

Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Fasano – assessorato alle Politiche Sociali, l’evento si articola lungo un ricco programma di esibizioni e attività ideate per la gioia dei bambini.

A partire dalle ore 20, fino a tarda serata, si susseguiranno spettacoli di illusionismo, equilibrismo, magia, bolle giganti e giocoleria. Di grande impatto sul pubblico, sia giovane che adulto, l’esclusivo show di Cam Caminì, il simpatico spazzacamino che esibirà le sue doti artistiche tra scintille infuocate e giochi pirotecnici. A lasciare grandi e piccini col fiato sospeso, un’altra inedita performance luminosa: colorate suggestioni prendono vita grazie alla maestria di una giovane artista e delle sue originali creazioni a Led.

Sapori & tradizioni al Centro Commerciale Auchan di Mesagne

La cucina pugliese è fatta di piatti semplici e genuini, spesso preparati con ingredienti poveri, ma indubbiamente ricchi di gusto. Un vero patrimonio nazionale che, il Centro Commerciale Auchan Mesagne difende, protegge e diffonde con orgoglio attraverso l’evento “Sapori & tradizioni”. Torna, infatti, dopo il grande successo dello scorso anno, il grande contest culinario che vede i visitatori della Galleria impegnati in appassionanti sfide a colpi di squisite tradizioni. Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 31 maggio al 9 giugno, in zona Food Court, i cuochi amatoriali si alterneranno ai fornelli tra orecchiette, pasta e cozze, ciciri e tria, pasta e fagioli involtini al sugo, baccalà alla salentina e maritati.

Non mancano in Galleria anche ospiti speciali. Si inizia venerdì 31 maggio con la presentazione del libro di Pino De Luca e Tiziana Mazzotta, meglio conosciuta come Tiziana ManInPasta, fenomeno mediatico e autrice del libro “Le ricette pugliesi e non solo di TizianaManiInpasta, e chi più ne ha, più ne metta!”, ospite anche del venerdì successivo. Sabato 1 giugno, tra associazioni del territorio e l’Associazione Culturale e Musicale “Delle Cese” in concerto, sarà la volta dell’attrice comica salentina Gegia. Domenica 2 giugno, Storie Del Vecchio Sud, Ciccio Riccio on air e Nandu Popu, storico leader e cantante della band Sud Sound System.

Brindisi: Motoraduno il 31 maggio e 1 giugno

Da venerdì 31 maggio a sabato 1 giugno si svolgerà la terza edizione del "Motoraduno città di Brindisi". Il programma: venerdì 31 maggio ore 16-23 Hobby Sport (Riservato ai tesserati Fmi nell’area “Off Road”), ore 21.30 concerto Round the Blues. Sabato 1 giugno: ore 17-17.30 iscrizioni Motoraduno Città di Brindisi, ore 18 partenza Motogiro per le vie della Città, ore 15-24 campionato Fmi Motocross, ore 14.30-20 Nuova Categoria: X-ADV Honda Motocross, ore 20 Concerto Gary’s Dirty Fingers. Campionato Fmi Motocross: ore 12.30-14.30 operazioni preliminari, ore 15-16.45 Ufficiali cronometrate, ore 17-20 gara, ore 20-21 pausa, ore 21-23.30 gara 2, ore 24, premiazione.

Oria: al Posto 55 live music

Sabato 1 giugno al Posto 55 andrà in scena Acquasumarte Live Music. Acquasumarte realizza, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana. Vincenzo Aversa: voce e chitarra acustica/elettrica, Antonio Conte: tastiera, Francesco Todisco: batteria/percussioni, Federico Caramia: basso elettrico

Domenica 2 giugno festa dello Sport al parco Cillarese di Brindisi

Domenica, 2 giugno, dalle 8 alle 13 nel parco XIX maggio (Cillarese) si svolgerà la “XVI Giornata nazionale dello sport” organizzata dal Coni con la collaborazione del Comune di Brindisi. Il parco ospiterà tanti campi da gioco di varie discipline. Si tratta di un’iniziativa nazionale, nata nel 2003, a cui hanno aderito oltre 320 città d’Italia che consente ai bambini e agli adulti di cimentarsi nella pratica sportiva grazie a dimostrazioni ed esibizioni con la collaborazione di personale qualificato.