Vino, olio ed erbe magiche in primo piano, ma anche musica e sfilate storiche

Cellino San Marco: Notte dei Calici a cura del Distretto urbano del commercio

Venerdì 21 giugno a Cellino San Marco si svolgerà “Notte dei calici”, iniziativa organizzata dal locale Distretto Urbano del Commercio Cellino - San Donaci “Terre del Negroamaro” e dedicata all’enologia. Attraverso logiche di co-marketing il tessuto commerciale tradizionale si concede nuove opportunità di visibilità, invitando tra l’altro i cittadini a riappropriarsi del gusto di vivere il centro. Partendo da questo principio, il Duc ha fra i suoi obiettivi l’avvio di un sistema di sinergie in grado di unire saldamente tutti gli attori del possibile rilancio dei centri urbani: la cultura e il turismo, fattori indispensabili, non solo per garantire la sopravvivenza del piccolo commercio, ma anche migliorare la vivibilità di un luogo. “Notte dei calici” si propone, in apertura della stagione estiva, come una kermesse dedicata ai prodotti enologici locali.

Brindisi: l’evento nazionale Festa della musica fa tappa all’Archivio di Stato

La Festa della Musica 2019 celebra, come ogni anno il 21 giugno, il giorno del Solstizio d’Estate. Per l’edizione di quest’anno, il Ministero per i beni e le attività culturali, insieme all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, la Comunità Europea e con il contributo della Siae, ha scelto il tema la “Musica fuori centro”, ossia diffusa in modo capillare. In ogni parte d’Italia, la musica sarà protagonista con più di 10.000 eventi in diversi luoghi pubblici: nei musei, nelle biblioteche, negli ospedali, nei parchi, nei giardini, nelle piazze, nelle case circondariali, negli archivi, nelle strade, nei palazzi storici, negli aeroporti, nei licei musicali e nei conservatori, così come negli istituti italiani di cultura all’estero. Venerdì 21 giugno alle ore 20 l’Archivio di Stato in collaborazione con il “Centro Artistico – Musicale Euterpe” di Brindisi ha organizzato il “Concerto per violino e chitarra” dei musicisti Francesca Palmisano (violino) e Francesco Silvestro (chitarra), che si terrà nel chiostro dell’Istituto.

Torre Santa Susanna: evento agroalimentare con l’inaugurazione del museo dell’olio

Un ‘viaggio’ di due giorni per raccontare la storia dell’olivicoltura pugliese e la centenaria leadership nel mercato oleario italiano, che culminerà nell’inaugurazione del museo dell’olio “Molo” e nella presentazione della Guida agli Extravergini 2019, attraverso 548 aziende e 750 oli di qualità. L’iniziativa, in collaborazione con Slow Food, si terrà venerdì 21 e sabato 22 giugno a Torre Santa Susanna (Brindisi). Al museo, che insiste in parte su un antico frantoio ipogeo, i visitatori potranno ripercorrere e rivivere, attraverso sale multimediali appositamente attrezzate, il ciclo di produzione dell’olio. “E’ un progetto che punta a sviluppare piani formativi integrati per affrontare le difficoltà e le sfide del mercato, creare un turismo educativo e sostenibile e avere positive ricadute occupazionali”, dichiara il sindaco Michele Saccomanno. Il taglio del nastro è per venerdì 21 (ore 18), in piazza Umberto I.

Tuturano: Torna il torneo della civetta con tante novità

La 19esima edizione del Torneo della Civetta, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Tuturano, partirà alle ore 19 di sabato 22 giugno per le vie del borgo con il Corteo storico: sbandieratori, musici e artisti di strada pronti a tingere Brindisi delle magiche atmosfere del Medioevo. L’edizione più ricca di sempre con oltre 500 figuranti, 12 gruppi storici di cui due provenienti da fuori regione. Alle 20,30 in Piazza Regina Margherita sarà la volta di spettacoli e giochi medioevali, quest’anno arricchiti dallo spettacolo "Joglar" dei Mercenari D’Oriente che incanterà adulti e bambini grazie all’unione della forza del fuoco con elementi di acrobatica, giocoleria e arti circensi. Chi prenderà parte alla manifestazione di ricostruzione e rievocazione storica potrà inoltre vedere i risultati dei laboratori del Torneo svoltisi da aprile a giugno 2019 e realizzati dai ragazzi delle scuole di Brindisi. Esposti un fumetto sulla storia della fondazione di Tuturano, un’opera concettuale walkscape e i meravigliosi abiti medievali realizzate dalle mani sapienti di promettenti giovani artigiani.

Montalbano: parte la rassegna estiva

Prenderà il via sabato 22 giugno a Montalbano il programma di manifestazioni estive dal titolo “Estate a Montalbano 2019”, messo a punto dalla Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”, presieduta da Mina Schiavone. Si tratta di cinque eventi che si svolgeranno nel corso della estate che sono organizzati in collaborazione con alcuni commercianti della frazione e con il patrocinio del Comune di Fasano, della Provincia di Brindisi, del Parco naturale regionale delle Dune Costiere, della Cia – Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto). Obiettivo delle diverse iniziative: animare la frazione nel periodo estivo recuperando una serie di tradizioni della cultura tipica sia locale che regionale. Nel corso della estate si esibiranno, infatti, gruppi folk noti oltre i confini regionali, e sarà realizzato il Festival di Artisti di Strada e la rappresentazione teatrale dell’ultima commedia in vernacolo inedita ideata dalla associazione. Sabato 22 giugno in piazza della Libertà si terrà l’iniziativa “Benvenuta Estate” con la esibizione di pizzica del gruppo ragazzi del progetto “Tarantafemmina” (dal libro "Tarantafemmina , il morso dell'anima" di Deodata Cofano) guidati dal maestro Marco Greco e con la musica dal vivo del Gruppo Folk “Egnathium” di Fasano.

Ostuni: Le notti di Urano, rassegna culturale al parco archeologico

Il parco di Santa Maria d’Agnano torna ad animare l’estate ostunese con numerose rassegne e incontri culturali. La stagione 2019 si apre con il primo appuntamento di “Le notti di Urano”, una rassegna culturale che celebra la volta celeste puntando i fari - per ogni evento - su una ricorrenza spaziale: il primo appuntamento è quello del 23 giugno con il seguente programma: dalle 19 alle 20 tour del parco a cura delle sue guide; dalle 20 alle 21 “Il vino e le stelle”: incontro introduttivo sul progetto con focus sulle produzioni vinicole pugliesi a cura di Ilaria Oliva, Fondazione Italiana Sommelier; dalle 21 alle 22 spettacolo teatrale: Alla moda del varietà, di Uno&Trio: Tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del varietà; dalle 22 degustazioni enogastronomiche di vini e prodotti pugliesi a cura di WalkingWine

Brindisi: Giornata mondiale del rifugiato, musica e altro al Cesare Braico

In occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, Arci Brindisi e la cooperativa Solerin organizzano, con il patrocinio del Comune di Brindisi, "Waves", una giornata di sport e musica presso il parco Cesare Braico, domenica 23 giugno. Il programma della giornata si prevede: la mattina dalle 10 start con il “Wall Painting”, ospiti Cat Crew & Friends, Robo, che realizzeranno i graffiti sui muri del parco Cesare Braico. Alle 17 avranno inizio i tornei 3 vs 3 di Volley e Basket (iscrizioni sul posto) e il Live Music Show con diversi ospiti: Bullet Proof, Zorlak, Dmind, Giacomo dal Pont, Seme, BlackdaProgram, Andrè the Gaws. Alle ore 1 ci sarà un’esibizione di breaking dei Fresh Family Academy mentre i ragazzi del Salento Fun Park realizzeranno un “SurfSkate Demo”

Ostuni: il Festival dei Giochi sbarca a Ostuni per la Festa di San Giovanni

Domenica 23 giugno, in piazza della Libertà a Ostuni in occasione della Festa di San Giovanni arriva il Festival dei Giochi. L’evento “Giochi di San Giovanni” sarà una vera e propria anteprima del grande evento che si terrà a Ceglie Messapica dal 27 al 30 Giugno 2019. Tiro alla Fune, Biliardone Umano, Shangai Gigante, il Grande Gioco dell’Oca, ma anche i giochi della tradizione di casa nostra: La Campana, Lu Curl (la trottola) le 5 Pietre, i Monopattini e la Pista di Biglie saranno gli indiscussi protagonisti della serata. Dalle 18 alle 23 di questa domenica, sarà infatti possibile giocare gratuitamente a uno o più giochi, messi a disposizione per tutti grandi e piccini.

Ceglie Messapica: viaggio tra le antiche cultivar ed erbe spontanee

Mostra delle antiche cultivar e delle erbe magiche spontanee a Ceglie Messapica dove sabato 22 giugno andrà in scena la Fiera Magica. L’appuntamento è presso Casa Cilona, contrada Pere Rosse dalle 15.30. L’evento è organizzato dall’associazione Passoditerra con Mariagrazia e Tonino di Casa Cilona insieme al Gal Alto Salento 2020, al Ciheam Bari, i Giardini della Grata, la cooperativa Verde Popolare e gli Amici del Borgo Antico di Ceglie. La giornata è dedicata alla preparazione e condivisione dei “sapori autentici” del Mediterraneo con scambio sementi autoctone. Tante saranno le esperienze a confronto legate al rosso della terra al giallo del latte con il laboratorio della terra di Dorodango, i pastori e casari a confronto sui vari tipi di latte (giallo del pascolo, bianco della stabulazione fissa), i prodotti dell’alveare con dimostrazione della tecnica della smielatura e il giardino comune.