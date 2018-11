San Martino tra degustazioni, musica e feste in piazza: gli appuntamenti

Saranno i festeggiamenti per San Martino al centro degli eventi del prossimo fine settimana. Attesa per la prima visione del film girato a Brindisi.

San Martino, degustazioni e musica a Brindisi, Tuturano e San Pietro Vernotico

A Brindisi calici di vino da sorseggiare nei negozi del centro con accompagnamento di 30 sommelier. Appuntamento sabato 10 novembre dalle 17 sino alle 22. Cin-cin in onore di San Martino, con musica in sottofondo, spettacoli pensati anche per i più piccoli e concerto in piazza Vittoria con due artiste Noemi Castagnanova e Lidia Cocciolo, voci indigene. Hanno aderito all’iniziativa i negozi presenti in corso Roma, Umberto, Garibaldi, via Conserva, via Filomeno Consiglio, via Casimiro e Piazza Matteotti: Caravaglio, Mmarella, Gate 21, Noha, Max Art, Scarano, Barbara accessori moda, Pennyblack, Erboristeria l’Alveare, Boutique Giovanna, Center Gallery Carlucci, Nature Place, Adularia, Naviglio & Fiume gioielleria, Ottica In, Taitù, Manfreda, Fluxà, Sorbino, Dorabella, Bungaro, Blue Sand, Sion, Gioielleria Cisternino, Burms, Intimo Più Mare, Portico 12, Zona, Paola e Rosa, Project Store.

A Tuturano le iniziative sono state proposte dalle associazioni del posto: la Compagnia teatrale, la Pro Loco, l’Atletica Amatori e la Tutorium. Sabato 10 novembre andrà in scena la Festa del vino: “Un’occasione per veicolare l’immagine dell’eccellente paniere di prodotti agroalimentari locali, di cui il territorio è ricco e variegato nell’offerta, presentando caratteristiche di unicità”. Sarà possibile ammirare da vicino bottiglie di vino entrate a pieno titolo nella storia dell’enologia nazionale, ma anche oltre confine, parlare con il produttore dell’etichetta più amata e approfondire la conoscenza del vino”.

A San Pietro Vernotico prima edizione di San Martino in piazza sabato 10 novembre a partire dalle 19: gastronomia musica e divertimento al centro del paese con le degustazioni offerte dalle aziende locali. L'animazione musicale sarà a cura del locale gruppo di musica popolare "Santu Pietru cu tutte le chiai". Nel corso della serata si potranno degustare i prodottilocali offerti dalle aziende del paese. La Cantina Santa Barbara, la Vinicola Mediterranea, la Vinicola Resta e la Cantina Sampietrana offrono la degustazione dei vini mentre gli stand gastronomici sono curati da: Panificio Catamerò, Panificio Cuomo, Panificio Conte, Panificio Goffredo, Panificio Guido Egidio, Frizz Frutta Andriani e Panificio Mani in Pasta. Alla realizzazione dell'evento partecipano diverse associazioni locali: Il Caffè Letterario, l'associazione di Promozione Sociale Sampietrana, l'asd Dialetto Sampietrano, i gruppo "Solo Noi" con il patrocinio del comune.

Brindisi a Teatro

Partirà da sabato 10 novembre la collaborazione tra lo 0831 Space e il Nuovo teatro Verdi: per lo spettacolo inaugurale andrà in scena alle 21 “Icaro Caduto”, per la regia di Enrico Messina – scritto e interpretato da Gaetano Colella. Si prosegue il 15 dicembre con “Gramsci Antonino, detto Nino” per la regia di Fabrizio Saccomanno – scritto da Francesco Niccolini e da Fabrizio Saccomanno. Il terzo spettacolo è previsto per il 19 gennaio 2019 con “Arcangelo” di Franco Ferrante (regia di Michele Bia).

A Brindisi attesa la prima di “Santino”

La Scuola d’arte drammatica della Puglia Talìa presenta al pubblico in prima visione “Santino”, un mediometraggio con la regia di Maurizio Ciccolella, da poco risultato vincitore del Festival Nazionale “Cortocircuito”, conquistando il primo posto nella sezione “trailer”, e la partecipazione degli alunni dell’anno 2017-2018. È liberamente tratto dal romanzo “Lo sfasciafamiglie” del brindisino, residente in Firenze, Stefano Regolo, che sarà in sala per la première. Racconta di un bambino cresciuto dalla zia e dalla nonna attraverso la fede e la devozione dei santi: Santino infatti da grande vuol fare il santo.

La prima visione è per sabato 10 novembre alle ore 19.30 presso il Binario 23 a Brindisi in via Congregazione 11 con ingresso libero con posti a sedere fino ad esaurimento.

Brindisi: si esibisce il Quartetto d’archi della Scala

Lunedì 12 novembre alle 20 nell'ambito della stagione concertistica "BrindisiClassica" 2018/2019, si esibisce a Brindisi nell'Auditorio dell'ex convento Santa Chiara il celebre Quartetto d'Archi della Scala, costituito da Francesco Manara (vl), Daniele Pascoletti (vl), Simonide Braconi (vla) e Massimo Polidori (vlc).