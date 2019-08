Street art, sagre e concerti: proseguono gli appuntamenti sotto le stelle

Mesagne: "Sagra ti li puvirieddi" nona edizione

La cerimonia di apertura per questa nona edizione della Sagra ti li Puvirieddi inizia con il grande spettacolo del Gruppo Sbandieratori Rione Castello - Lu Pizzuttinu di Carovigno presso gli spazi del Salento Fun Park in via Udine a Mesagne, sabato 17 agosto. Attesissimo il Grande Palo della cuccagna a squadre (iscrizione squadre aperte), una sfida d'altri tempi dove la goliardia e la forza si uniscono per scalare il palo della cuccagna alto verso il cielo da dove ogni anno piovono ricchi premi come da tradizione, per non farsi mancare nulla a presentare la serata e cronaca della cuccagna Mandrake e Socio e Andrea Bari.

Cisternino: ultimi giorni dello Street art

Il 16 agosto alle 21 e alle 22.30 in piazza Garibaldi, "Manu circus" artista circense in uno spettacolo da vivere tutto d'un fiato, a seguire in corso Umberto alle 21:30 e alle 23 lo spettacolo di bolle di "Fiocchettina" e infine dalle 22 in giro per il borgo la banda itinerante One beat drumline.

L'ultima serata, sabato 17 agosto, si apre con lo spettacolo di acrobatica aerea dei "Zirkus" alle ore 21 e alle 22.30 in piazza Garibaldi, ore 21:30 tutti in corso Umberto per lo spettacolo interattivo de "il merlo" dove il pubblico deciderà musiche, costume e anche penitenze per il performer. Per concludere alle 22 e alle 23:30 in piazza dell'orologio il repertorio di musica napoletana con il simpaticissimo "uomo orchestra" con i suoi strumenti che indossa e che suona durante lo spettacolo per divertire e intrattenere il pubblico.

Mesagne: visite guidate al castello e al museo

L’Amministrazione comunale, tramite l’ufficio cultura della Città di Mesagne, ha disposto e organizzato le aperture del Castello comunale e del Museo del territorio per il weekend di Ferragosto. Venerdì 16 agosto e sabato 17 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 22. Dal 15 al 18 agosto, l'Infopoint Turistico di Mesagne rimarrà aperto con gli orari e le attività di seguito riportate: giovedì 15 agosto: visite guidate gratuite senza prenotazione, anche in lingua inglese e francese, dalle 10 alle 12,45 e dalle 17 alle 20; venerdì 16 agosto: walkscape delle Antiche Mura, dalle ore 18,45 alle ore 21,45, a cura della prof.ssa Giovanna Bozzi (guida turistica dell'ente); sabato 17 agosto: walkscape dell'Area Archeologica di vico Quercia e necropoli messapica di via Castello, dalle ore 18,45 alle ore 21,45 a cura della prof.ssa Giovanna Bozzi; domenica 18 agosto: visite guidate gratuite senza prenotazione, anche in lingua inglese e francese, dalle 10,00 alle 12,45 e dalle 17 alle 20.

Ostuni: seconda edizione del festival della narrazione al Parco di Agnano

Venerdì 16 agosto (21.15), in scena le giocolerie comico musicali dei milanesi Claudio Cremonesi e Davide Baldi con Appunto! (per tutti dai 4 anni): uno spettacolo interattivo, leggero e coinvolgente che unisce la magia del nuovo circo a una ricerca letteraria su testi comici, poetici e filosofici legati ai temi della forza di gravità, dell’equilibrio, del trasformare, del volare, dell’ordine e del disordine.

Brindisi: omaggio a Fabrizio De Andrè

«La Bella Stagione», la rassegna del comune di Brindisi organizzata per il periodo estivo dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è anche un omaggio a Fabrizio De André nel ventennale della morte del grande cantautore genovese: «De André in classica», in programma sabato 17 agosto - con inizio alle ore 21 (ingresso libero) - in piazza Duomo a Brindisi, ricompone i frammenti dell’arte di Faber attraverso la passione di Carlo ed Enrico Martello, con uno speciale quartetto cameristico composto da Artur Xheraj (flauto traverso), Nevila Cobo (violino), Isabella Benone (violino) e Merita Alimillahj (violoncello) e una giovane sezione ritmica formata da Andrea Sirsi (batteria) e Alessandro Muscillo (basso): docenti e musicisti della scuola di musica «Girolamo Frescobaldi» di Brindisi, che cura l’allestimento

San Michele Salentino: mostra fra Oriente e Occidente fino a settembre

“L’Amministrazione comunale è fiera di aver deciso di accogliere nella piccola e prestigiosa Pinacoteca comunale “S. Cavallo” questa collettiva d’arte che darà indubbiamente valore aggiunto alla comunità di San Michele Salentino e sarà in grado di regalare interessanti spunti di riflessione a tutti coloro che si accosteranno alle opere esposte – dichiara l’Assessora alla Cultura, Tiziana Barletta. Una mostra di pittura, decisamente singolare e originale nel suo genere perché mette insieme le abilità artistiche di tre maestri che, nonostante le inevitabili diversità culturali e linguistiche, danno prova, attraverso questa collettiva, di essere accomunati dall'amore e dalla passione unica e sincera per l'arte che non ha barriere e non fa differenze. Un importante messaggio, questo, di integrazione e proficuo confronto, elementi di cui oggi abbiamo particolarmente bisogno per diffondere ovunque la cultura del bello che si crea non solo attraverso la mirabile mescolanza di "segni e colori" ma anche attraverso profonde sensibilità umane e artistiche”

La mostra resterà aperta fino all’1 settembre. Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica ore 20/22:30 – Altr giorni su prenotazione al numero 380.7739907

Boccale d'oro, altri due giorni di eventi a Mesagne

All’interno della raggiante cornice di Piazza Orsini del Balzo da ieri, 15 agosto, è in scena “Boccale d’oro IX Edizione”, tre serate all’insegna di ballo, musica live, cibo e ottima birra, direttamente dal Birrifico Gruit. Venerdì 16 agosto in scena gli artisti della “Iris band”, tribute band di Biagio Antonacci. Ospite d’eccezione Selenia Stoppa, direttamente da The Voice of Italy, che presenterà le sue nuove canzoni e interpreterà con la sua splendida voce altri brani del panorama musicale nazionale ed internazionale. Sabato 17 agosto ritorna in piazza la musica eterna, direttamente dagli anni ‘70 e ’80, con i Blu70 per un salto indietro nel tempo. Nei pre-serata esibizioni di danza sportiva e balli di gruppo durante il 15 agosto, godremo dell’esibizione di danze caraibiche il giorno seguente ed infine concluderemo con la sempreverde pizzica e l’innovativa zumba.

Carovigno: nuovo concerto all’alba nella riserva naturale di Torre Guaceto

Pochi concerti all'alba, in tutta Italia, contengono la suggestione che si può provare nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, nell'area di Carovigno. Ed anche quest'anno l'evento che impreziosirà il contatto con le prime luci del sole regalerà uno spettacolo mozzafiato. L'appuntamento è per domenica 18 agosto: lo straordinario «Concerto all'alba», a partire dalle ore 6,02 del mattino, è organizzato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e dall'associazione «La Ghironda», all'interno della terza edizione del festival itinerante Piano Lab. Biglietti in vendita on line, nel circuito vivaticket.it. Infotel: 347.840.88.60 - 080.430.11.50. Dal parcheggio della Riserva di Torre Guaceto, i bus navetta inizieranno il trasporto degli spettatori nell'area del concerto, con varie corse a partire dalle 4,30