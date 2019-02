Teatro d'autore, "I Queenuendo" in concerto e cinema gratis nel weekend

A tutta festa come anticipo degli eventi di carnevale, si balla a vari ritmi nel prossimo fine settimana. Non manca il teatro d’autore, quello in vernacolo e il cinema

Brindisi: la musica dei Queen con la band Queenuendo

Il carisma di una delle più grandi band della storia rivive oggi in questa nuova eccezionale band: I Queenuendo venerdì 8 febbraio alle 21,30 al Break24. Un chiaro esempio di come questa band sappia davvero far rivivere le sonorità Queen, dalla timbrica di Freddie Mercury all’ unicità del suono Brian May. Finalmente una band che si esibisce completamente dal vivo, senza trucchi o finzioni, senza basi e sequenze, presentando uno spettacolo con costumi e strumenti originali, per ricreare la vera energia e la vera magia di un concerto dei Queen.

Brindisi: alla residenza per anziani un corso di fotografia

La Rsa “Il Focolare” si fa promotrice della quarta edizione del corso teorico-pratico di Fotografia di Base tenuto dal fotografo Giuseppe Lanotte, che partirà il 12 febbraio 2019 e vedrà impegnati i partecipanti in cinque lezioni teoriche partendo dalla storia della fotografia fino ad arrivare alla post-produzione.

Nella nuova e rimodernata sede del Focolare, il 9 febbraio alle 16,30 Giuseppe Lanotte e i suoi allievi, realizzeranno una serie di “Ritratti di famiglia”, rivolti agli ospiti della struttura ed ai loro famigliari, fissando negli scatti dei giovani allievi, la quotidianità di una vita che continua anche fuori dalle mura domestiche.

San Pietro Vernotico: nuova rassegna teatrale in vernacolo al Don Bosco

La nuova rassegna è già partita lo scorso 20 gennaio e domenica 10 febbraio l’associazione culturale "Domenico Modugno" di San Pietro Vernotico presenterà “C'ero una volta” in 2 atti di Luana Locorotondo con regia L. Locorotondo. Divertimento assicurato con il teatro amatoriale in vernacolo.

Mesagne: cineforum a cura dle circolo AArci Cabiria con “Bobby”

Per la rassegna “Cinecronici” di febbraio organizzata da Cabiria Circolo Arci, in piazza Orsini del Balzo 9, quattro sono i film in programmazione nel cineforum della domenica e avranno tutti inizio alle ore 18.30 con l’introduzione curata da Anna Rita Pinto. I partecipanti saranno accolti con un bicchiere di vino di benvenuto, occasione informale per socializzare tra appassionati di buon cinema.

Domenica 10 febbraio l’appuntamento è con “Bobby” (Drammatico, biografico – USA, 2006, durata 120’). Regia Emilio Estevez. Con Harry Belafonte, Joy Bryant.

Brindisi: visione gratuita del film Modalità Aereo

Cosa succederebbe se in un attimo di distrazione il tuo cellulare con tutta la tua vita dentro andasse a finire nelle mani sbagliate? Ce lo raccontano Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti, nella nuova divertentissima commedia di Fausto Brizzi, “Modalità Aereo”, distribuita da 01 Distribution e nelle sale dal prossimo 21 febbraio.

L’11 febbraio non perdere l’anteprima gratuita del film in programma in più di 60 sale in tutta Italia. Per prenotare il tuo biglietto scegli la città e il cinema che preferisci e scarica il voucher omaggio valido per due persone. Per Brindisi è il cinema Andromeda. Vai su www.anteprimecinema.it/citynews