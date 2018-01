Teatro d'autore, concerti e feste della tradizione popolare nel fine settimana

Dopo le festività natalizie tornano il teatro d’autore, i concerti live e le feste della tradizione popolare. All’iniziativa nazionale della notte del liceo classico partecipa anche il Marzolla di Brindisi venerdì 12 gennaio: la quarta edizione dell’evento contro la violenza sulle donne, è realizzato dal liceo di Brindisi con il patrocino della prefettura e in collaborazione con la Questura e con le associazioni “Io donna” e “Integra onlus”.

Il Teatro Kopó Brindisi presenta “Una donna sola” di Franca Rame, con Francesca Epifani, per la regia di Simona Epifani per PTK (Produzioni Teatro Kopó), in scena dal 12 al 14 gennaio, venerdì e sabato alle 21, domenica alle ore 18. Al centro della scena c’è Maria, una donna sola la cui esistenza si svolge all’interno di una casa dalle pareti azzurre, gialle e rosa, i colori tenui e rassicuranti utilizzati nelle pubblicità rivolte alle donne.

L’edizione 2018 del falò più grande del Mediterraneo parte da venerdì 12 e si protrae per una settimana con eventi di ogni genere. Tradizione, devozione, religiosità, spettacolo e folklore. Inizia il conto alla rovescia per l'accensione della Fòcara che a Novoli, in provincia di Lecce, è legato ai festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Antonio Abate.

“Il valore delle donne e degli uomini” al castello di Mesagne; ritorna la rassegna cinematografica della Commissione Pari Opportunità a ingresso gratuito. “Il Valore delle donne e degli uomini” ricomincerà domenica 7 gennaio alle ore 17:45, fino a domenica 21 gennaio, presso l’auditorium del castello Normanno Svevo di Mesagne, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito.

Amerigo Verardi, con la pubblicazione del doppio album-capolavoro “Hippie dixit” e del suo primo libro di scritti “Scherzi.Improvvisi.Notturni”, festeggia quest’anno il trentennale della sua carriera artistica e si esibirà presso il circolo Arci La Manovella di Mesagne venerdì 12 gennaio. “Ricordando Faber” al Quattordici Luglio di Mesagne a 19 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, ripercorrendo i brani più significativi della carriera di uno dei più grandi cantautori italiani ed europei del '900.

Open Day per aspiranti Autori di Cinema e Narrativa: sabato 13 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso la sede dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, avrà luogo, come di consueto per due volte l’anno, l’open day dedicato ad aspiranti autori e narratori che vorranno mettersi alla prova, gratuitamente, nelle discipline di loro interesse.

Sabato 13 e domenica 14 Gennaio 2018 appuntamento all'Ex Fadda di San Vito dei Normani con laboratori, workshop e concerti per presentare BandaLarga, l’orchestra di comunità prodotta dalla World Music Academy, la scuola di musica del Laboratorio urbano di San Vito dei Normanni. Domenica 14 alle 20.30 concerto finale con oltre 100 musicisti.