Un weekend ricco di appuntamenti musicali e cultuali: concerti per tutti i gusti

Tra eventi musicali e culturali e dal loro intreccio entra nel vivo il primo fine settimana dell’estate. Si parte venerdì 6 luglio con i Melting Drumpton in concerto al Barcollo di Torre Santa Susanna. L’ensemble di batteristi e percussionisti provenienti da vari contesti musicali, quali rock, funky, musica cubana ed africana, i Melting Drumpot proporranno uno spettacolo fatto di ritmi contaminati con musica africana e tribale, esclusivamente creati con batterie e percussioni, senza l'aiuto di ulteriori strumenti musicali e col supporto del proprio dj. Dicono di loro di voler “tentare di proporre una alternativa ai suoni artificiali, in una sfida nel ricreare sonorità senza piatti e puntina, con l’obiettivo di divertire e divertirsi”.

Trio Med per la rassegna di jazz & wine da Giudamino avvolti nell'atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne con Mino Lacirignola (Tromba /Flicorno) Davide Saccomanno (Piano/Voce) Antonio Di Lorenzo (Batteria), per una nuova serata in jazz.

Al Giugrà di Ostuni i “Medinita” in concerto con i successi della musica italiana faranno da cornice nel caratteristico scenario della location tra Ostuni e Martina Franca, immersa nella Valle d'Itria. La serata è dedicata ai grandi successi della musica italiana suonata dai "Medinita", un gruppo che fa del divertimento uno stile di vita e che crea l'energia positiva per rendere una serata unica, magnifica ed esplosiva. La band si presenta così: Mirko Arnone (chitarre), Daniele Arnone (tastiere), Carmelo Ingrosso (voce), Toni Lupo (batteria), Michele De Carlo (basso).

Approda a Mesagne, nel Frantoio Ipogeo di Palazzo Guarini la seconda tappa del tour di presentazione del libro “Coprifuoco” di Walter Cerfeda, edizioni Il Raggio Verde. Dopo i saluti del sindaco Pompeo Molfetta dialogheranno con lo scrittore Mario Cutrì presidente dell'associazione La bottega delle arti e del teatro di Mesagne e la giornalista Antonietta Fulvio direttore responsabile di Arte e Luoghi.

Attesissimo l’appuntamento con il premio Pulitzer Andrew Sean Greer ospite di Librinfaccia ad Ostuni sabato 7 luglio alle ore 19, presso l’Abc Apulian Bistrot (largo Stella). Lo scrittore del premio Pulitzer Narrativa 2018 presenta il suo “Less” pubblicato in Italia da La nave di Teseo ed elogiato dalla giuria per essere “un libro generoso, musicale nella prosa ed espansivo nella struttura e nella portata, sull’invecchiare e sulla natura essenziale dell’amore”.

Al Giugrà di Ostuni, immerso nel magnifico scenario della Valle d'Itria, sabato una serata di musica live dedicata al Blues. Suoneranno dal vivo i "The Blues Experience". Il blues è l'origine della musica che oggi ascoltiamo, dal blues nasce il jazz, dai due stili nasce il boogie woogie, e poi il rock'n roll e il rock con le sue innumerevoli varianti. E' una forma musicale vocale e strumentale la cui forma originale é caratterizzata da una struttura ripetitiva di dodici battute e dall'uso, nella melodia, delle cosiddette blue note.

Selvaggia Lucarelli a Brindisi presenta il suo ultimo libro nell’ambito della rassegna letteraria “ilSegnalibro – punto di lettura” Estate 2018, sabato 7 luglio presso il giardino dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi. “Casi umani” edito da Rizzoli, secondo appuntamento della rassegna letteraria “ilSegnalibro – punto di lettura, organizzata da La Feltrinelli point Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Sarà visitabile fino al 30 luglio la mostra “Femminile Plurale” presso la sede di Palazzo Granafei-Nervegna (Via Duomo 20) a Brindisi, a cura di Erregi-Arte&Cultura (catalogo Edizioni Esperidi con presentazione e testo critico di Carmelo Cipriani). Orari: 10.00 13.00 / 17.00-20.00, tutti i giorni escluso il giovedì). Ingresso gratuito. Ogni venerdì, alle ore 18.00, ai visitatori sarà offerta gratuitamente una visita guidata della mostra e del centro storico di Brindisi.