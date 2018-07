Tre giorni di street food all'Ex Fadda, feste, musica e teatro al chiaro di luna

Teatri al chiaro di luna, sagre, concerti in piazza, festival dello street food, sfilate di moda ed escursioni. Eventi e spettacoli all’insegna dell’arte e della cultura per tutto il week end.

All’ex Fadda di San Vito dei Normanni prima edizione dello Street Food Festival, evento che vede protagonista il cibo di strada. Per tre giorni si può gustare il meglio dello street food nazionale e internazionale in un unico evento ricco di sorprese. A partire da venerdì 27 luglio e fino a domenica 29, nella splendida cornice di ExFadda - Laboratorio Urban.

Il gotha della moda sarà presente a Mesagne il 28 luglio 2018 in piazza Orsini del Balzo: Raffaella Curiel, Mariella Milani, Antonia dell’Atte, Anton Giulio Grande, Antonio Maria Martini, giornaliste come Grazia Pitorri, Lucia Del Vecchio Daniela Mazzacane e tante altre personalità.

L’eclissi della Luna e la magia del teatro in un’unica serata a Ostuni, venerdì 27 luglio, ore 21 con in scena “Il gatto con gli stivali” della compagnia Teatro Verde di Roma, per il Posto delle Favole al Parco. Teatro d’attore | Pupazzi - Spettacolo per tutto il pubblico a partire dai 3 anni.

Il Comune di Brindisi – Assessorato alle Politiche Sociali e il Centro di Aggregazione Giovanile “Brindisi per i Giovani” per il quarto anno consecutivo rinnovano l’appuntamento con Urban Minds, giornata che celebra e promuove la cultura Hip Hop e i suoi valori. Questa sera, 27 luglio, dalle 21 al Cag del quartiere Paradiso a Brindisi.

A Oria venerdì 27 luglio, l'associazione culturale 72024 chiuderà la sua prima rassegna di passeggiate culturali con "Le pietre raccontano", un percorso tra le vie e i palazzi del centro storico di Oria a cura dell'esperto di aradica e storia locale Marcello Semeraro.

Sabato 28 luglio alle ore 19,30 a Ostuni arriva il momento tanto atteso da tutti: La festa della Luna piena. Con: Circo Ramingo, Meridiani Perduti, La Gitane, Claude Hutter e tanti altri. Appuntamento oramai tradizionale all’interno di Teatri di Terra è la Festa della Luna: una festa dal tramonto all’alba, dedicata all’incontro tra natura, teatro, musica, danza e cibo, tra artisti e spettatori, talenti locali ed internazionali, affinché le categorie spariscano, tutto si mescoli e tutti diventino protagonisti di un evento unico illuminato dalla Luna piena.

Magica serata di grande musica classica dal vivo a Ceglie Messapica, sabato 28 luglio, con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e il concerto “Gatta canta, gatto danza” , progetto Rossini 1868/2018.

Il nuovo singolo di Matteo Borghi, “Vivo la Vida”, un brano pop latino, una canzone reggaeton dal sound internazionale si potrà ascoltare al White Beach di Savelletri il 28 luglio. “Vivo la Vida” è cantata in spagnolo, una lingua molto cara all’artista. Parte della sua carriera, infatti Matteo Borghi l'ha vissuta nei paesi latino americani, dove ha incontrato il produttore Kike Santader.

Lo spettacolo musicale "Il pianoforte che dipinge" fa tappa a Oria dopo il successo dei primi due spettacoli a Roma e Leverano, avvenuti alla presenza di personaggi come il Maestro Giovanni Mazza e il regista e sceneggiatore Gino Capone. Il Pianoforte che dipinge è pronto ad una tournée che lo vedrà in diverse città italiane. Sabato 28 luglio, sarà in Puglia, ad Oria, presso l’istituto antoniano padri rogazionisti, alle ore 20,30.

Atmosfera da sogno, musica che ha fatto la storia e prelibatezze nostrane. Tutto questo sabato 28 luglio ore 22, nella fantastica location del Giugrà, situato nel cuore della Valle d'Itria, tra Ostuni e Martina Franca, grazie ai Night Trio. Il trio permetterà di trascorrere una fantastica serata omaggiando la musica leggera, revival anni 60, swing e bossa. La band in una veste originale ed elegante ripercorre musicalmente tutti gli anni d’oro che hanno reso celebre questa musica.

Visite guidate gratuite nei luoghi della storia a San Pancrazio Salentino con i giovedì del Borgo, la serie di visite guidate gratuite tra le bellezze di San Pancrazio Salentino, offerte dalla locale Amministrazione Comunale. Dal 26 luglio al 6 settembre prossimi, alle 18.30 di ogni giovedì sarà possibile scoprire o riscoprire i maggiori punti d’interesse storico-culturale del paese, attraverso il racconto di Anna Zingarello Pasanisi, guida turistica abilitata dalla Regione Puglia. Alla sequenza dei giovedì si aggiungerà una visita guidata speciale, prevista per venerdì 24 con inizio alle ore 21,30, in occasione della Notte della Civetta.