Ultime feste di carnevale e Fabrizio Moro all'Auchan nel fine settimana

Ultime feste di carnevale e ritorno del teatro d’autore e della musica live per il prossimo fine settimana.

Le luci sul palco di AccordiAbili - l’Associazione di Promozione Sociale, la cui sede è in via santa Margherita a Fasano -venerdì 16 febbraio dalle ore 20:30 tornano ad accendersi per un’occasione culturale interessante e stimolante: “Clochard Live”. Tra canzoni e racconti narrati dalla ferma e rassicurante voce di Fabrizio Giannuzzi, saranno presentati in esclusiva i nuovi e inediti brani di Vito Carrone, un cantautore fasanese doc.

Un altro palco, quello de la Distilleria di San Pietro ospita Giusy Col in un evento unico. L’artista ha collaborato con Renzo Arbore, Lucio Dalla, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Polo Belli, Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Irene Grandi, I Pooh, Enrico Ruggeri, Noa, Edoardo Bennato, Massimo Ranieri, Alessandra Amoroso, per citarne solo alcuni; accompagnata da Pasquale Paco Carrieri e Donatello Palermo.

La grande poesia sarà di scena al Teatro Comunale di Mesagne con il reading artistico “Disegnare con le parole”. Protagonisti assoluti dello spettacolo saranno i versi del poeta siriano Nizar Qabbani con le voci narranti di Nabil Bey e Massimo Colazzo.

Festa dei fidanzati al santuario di San Cosimo alla Macchia di Oria. Il vescovo mons. Vincenzo Pisanello incontrerà le coppie provenienti da tutti i comuni della Diocesi di Oria che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio nelle rispettive comunità parrocchiali.

Sabato 17 Red Line per Command #InsaneCarnival sarà al Dopolavoro Live Club di Brindisi. Red Line è sul palco con The YellowHeads - Tyh, Konrad e Andrea Ledh. L’artista ha pubblicato recentemente con Petra Beat Records un intero album.

La Pentolaccia al Fico Ricco promossa e organizzata dal club Lions di San Pietro Vernotico presso il Fico Ricco sabato 17 dalle 21. Allegria, divertimento, balli e un ricco buffet a disposizione di tutti gli avventori. L’evento è a scopo benefico; il costo del biglietto (10 euro) servirà a coprire i costi per il defibrillatore da donare al campetto di calcio della parrocchia degli Angeli, secondo un progetto di cardioprotezione portato avanti dal locale club Lions.

Attesissimo l’evento al Centro Commerciale Auchan di Mesagne con Fabrizio Moro. Gli appassionati della canzone italiana troveranno musica per le loro orecchie domenica 18 alle 17.30 al Centro Commerciale con uno dei vincitori del festival di Sanremo.

Due eventi imperdibili al teatro Verdi il prossimo martedì e giovedì: il primo Rappresenterà un fumetto di Daniel Pennac, il romanziere e la fumettista Florence Cestac mettono in scena una storia d’amore commovente e incantata.

“Father and Son” con Claudio Bisio e il difficile mestiere del padre è il secondo appuntamento a teatro in scena giovedì 22. Lo spettacolo è il racconto del difficile e delicato rapporto che lega i padri ai figli, ma anche e soprattutto del rapporto che lega entrambi alle fragilità e alle incertezze del proprio tempo. Un testo di grande forza emotiva e teatrale, comica ed etica per la prima volta al Verdi dell’istrionico attore