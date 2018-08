Tre giorni dedicati al Fico mandorlato ma anche concerti, sagre e feste in piazza

Festival enogastronomici e concerti di piazza nell’ultimo week end di agosto. Grande attesa per la festa del fico mandorlato giunta alla 17esima edizione.

A Brindisi arriva Teresa De Sio con il progetto “Pensiero meridiano”

Venerdì 24 agosto, alle ore 21, arriva in piazza Duomo a Brindisi la “brigantessa” nobile Teresa De Sio. Il Concerto fa parte del cartellone di iniziative, denominato «La Bella Stagione», predisposto per il periodo estivo dal Comune di Brindisi in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Un racconto del Sud, della sua filosofia ed essenza, che Teresa De Sio affida alla forza travolgente ed espressiva della sua musica, alla potenza delle passioni, alla bellezza dell’autenticità e della diversità. Un linguaggio che ha segnato a fuoco il percorso dell’artista partenopea.

Cibo e musica popolare a Latiano per la prima edizione di “Tipico e pizzica”

Un evento che si svolgerà il 24 agosto dalle ore 21 presso Piazza Umberto I di Latiano. La serata è stata organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con associazioni ed attività commerciali del paese. Con lo scopo di valorizzare i prodotti locali e la musica popolare nel segno della conservazione delle tradizioni, fondamentali le presenze di gruppi musicali dedicati come "Jonica Popolare Project" e "Ronda di pizzica". Non mancheranno le specialità culinarie tipiche del territorio e fiumi di buon vino per tutti gli avventori.

A Carovigno “Vicoli divini” una rassegna di cinema e gusto

La rassegna a tema gastronomico è organizzata dall'associazione L'Olio di Puglia Dialoghi Fluidi e giunge alla seconda edizione dopo la prima dell’anno scorso svoltasi a Bari.

Tre in tutto le pellicole in programma, che verranno proiettate i prossimi venerdì, al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori nella scelta di acquisto verso prodotti alimentari di qualità e a km zero, il tutto con l’aiuto del cinema. L’appuntamento è per venerdì 24 agosto ore 21 in Piazzetta Coriolano, nel cuore del centro storico di Carovigno, dove prenderà avvio la rassegna cinematografica Il Gusto del Cinema con la proiezione del film "Le ricette della signora Toku" di Naomi Kawase.

Gallery