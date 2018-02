Un weekend dedicato al Carnevale e all'amore: tutti gli appuntamenti

Fine settimana carnevalesco con tanti eventi anche per l’avvicinarsi di San Valentino festa degli innamorati. Ma non mancheranno iniziative per i single.

Venerdì 9 febbraio gli Instabili Nek Tribute Band in concerto all’Atmosphere Cafè 2.0 di Latiano con musica live protagonista assoluta che ospiterà a partire dalle 21.00 il concerto della band.

Paolo Crepet sarà a Brindisi per presentare il suo ultimo saggio. Il noto psicologo e psichiatra presenterà il suo recente saggio dal titolo “Il coraggio (Mondadori)” nel corso di un evento organizzato dall’associazione “Brindisi in alto” che si svolgerà alle ore 19, presso la “Sala Università” di Palazzo Nervegna.

La Distilleria di San Pietro in un evento unico ospita Mario Rosini. Ha collaborato con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Mick Goodrick, Billy Cobham, Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Rossana Casale, Tosca, per citarne solo alcuni; ha suonato per il Papa in Piazza San Pietro; classificato secondo al Festival di Sanremo; un artista che non ha bisogno di presentazioni.

Single Party per over 30 in cerca dell’anima gemella a Mesagne. Per chi è solo o chi è in una relazione complicata, per chi vuole dimenticare il male d’amore, per cacciare un limone, per sedurre o andare a caccia di cuori, per chi vuole fare nuove amicizie.

Sabato 10 Carnevale Ballarock al Dopolavoro a Brindisi. Dopo una lunga attesa torneranno sul palco dello splendido e capiente locale brindisino i Ballarock con il loro Rock Party di Carnevale, uno dei più belli, colorati, politicamente scorretti e anticonformisti party ai quali abbiate mai presto parte. È gradito l’ingresso in maschera. Start ore 23.

“Cioccolato in Maschera” torna a Fasanolandia con un progetto poliedrico per grandi e bambini in programma da sabato 10 a martedì 13 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle 17:00. Nell’ambito dell’evento, sarà possibile passeggiare tra “Maschere di Cioccolato”, manufatti in cioccolato realizzati dai Maestri Cioccolatieri provenienti dalla Chef & Chef Accademy.

Al teatro Kopò andrà in scena La supercasalinga. Storia di una donna in guerra contro la supermacchia di e con Roberta Paolini, in scena 10 e 11 febbraio alle ore 21 (la replica domenicale delle 18 è andata immediatamente sold-out). Al centro della scena c’è lei: una casalinga frustrata, burbera, bruttina e soprattutto molto sola.

Domenica 11 febbraio grande festa di carnevale in piazza Vittorio Emanuele a Cisternino con la Parata di inizio dalla "Stazione della Felicità" (Largo Pineta). A colorare di divertimento l'intero pomeriggio: spettacolo di marionette a filo, spettacolo con supereroi e principesse, trampolieri, mascotte, spettacoli di illusionismo e di ombre cinesi, clown. Dimostrazione cinofila a cura di Nicola Ratti e il suo team "k1 dog”. La festa proseguirà fino a martedì 13.

Speciale San Valentino

Sushi per celebrare l'amore con FeelGood a Cellino San Marco. Tre le opzioni pensate: Sushi & Wellness, un percorso Spa con aperitivo di sushi; Feelgood in sushi, un percorso Spa con aperitivo di sushi e massaggio relax da 30 minuti; Riservato You & Me Special, che prevede il riservato Spa di coppia con cena di sushi e prosecco, dalle ore 21.00 alle 23.00.

C’è grande attesa al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi per lo spettacolo «Calendar Girls», con Angela Finocchiaro e Laura Curino, dirette da Cristina Pezzoli, in scena mercoledì 14 febbraio (ore 20.30). Il Teatro Verdi di Brindisi vuole festeggiare San Valentino e tutti gli innamorati con una promozione speciale: per lo spettacolo «Calendar Girls, sarà infatti possibile acquistare il secondo biglietto a metà prezzo. La promozione è valida solo per la galleria del teatro e offre l’occasione di regalare al proprio partner l’emozione di uno spettacolo unico.

Torna il Gran Galà di San Valentino in collaborazione con l’Associazione New Top Dance a Fasano. Un folto gruppo di figuranti in eleganti costumi farà rivivere il fascino, l’eleganza e i fasti del passato e il clima di una festa signorile. L’esperimento dello scorso anno, svoltosi in chiave carnevalesca, trovò molti consensi da parte del pubblico tant’è che quest’anno si è voluto ripetere l’appuntamento anche per farlo divenire, come negli intenti dell’amministrazione, un appuntamento fisso della ricorrenza di San Valentino.

