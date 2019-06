Brindisi, giovani e lavoro: InPuglia organizza un corso di formazione

Nella sede di via Seneca 65 dalle 18.30, InPuglia organizza un incontro per favorire l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro sin dagli anni in cui ognuno di loro è impegnato negli studi delle scuole superiori.

In questi anni di studio iniziano a farsi un’ idea del lavoro che vorranno fare da adulti, avranno la possibilità, grazie a tale occasione, di mettersi alla prova sulle abilità lavorative e sulle possibili passioni professionali.

Verrà facilitato loro l’ingresso nel mondo del lavoro, sia da lavoratori dipendenti che da autonomi: il percorso formativo che realizzeranno li agevolerà nella scelta di futuri studi universitari e nella valutazione che dovranno fare durante la fase di ricerca del lavoro nella propria città, regione o all’estero.

L’incontro che InPuglia ha deciso di promuovere prevede l’intervento di esperti dell’Anpal Servizi, l’Agenzia tecnica del Ministero del lavoro che agevola l’incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese, agevolando la nascita di occasioni di formazione teorico-pratica e coinvolgendo imprese e studi professionali che operano nei diversi settori dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo, della piccola industria metalmeccanica, dell’impiantistica, dell’aeronautica e di tutti quei settori che nella provincia di Brindisi richiedono giovani da specializzare su nuove qualifiche professionali.

L’appuntamento è per tutti quei potenziali datori di lavoro che intendono contribuire alla crescita professionale di giovanissimi studenti mettendo a disposizione conoscenze ed esperienze oltre che strumentazioni, ambienti di lavoro e personale qualificato.