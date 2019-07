Formazione, come diventare Interior designer

L’interior designer è una figura professionale sempre più richiesta. Si tratta di una figura simile e spesso confusa con quella dell'architetto che si occupa in particolare di progettare e organizzare spazi pubblici e privati nel miglior modo possibile riuscendo a sfruttarne le potenzialità per creare ambienti pratici, funzionali e di tendenza.

Un mestiere affascinante, che implica creatività e versatilità e che richiede curiosità, passione, conoscenza dell’architettura e delle nuove tendenze.

Una delle principali capacità che deve imparare a sviluppare un interior designer è quella di Design Thinking, ovvero il pensare lo spazio da diversi punti di vista, ponendo sempre l’uomo al centro dell’ambiente da arredare, valutare le potenzialità dello spazio disponibile e creare una soluzione personalizzata che unisca estetica e praticità.

Vediamo insieme il percorso formativo più idoneo per diventare interior designer.

Interior designer: percorso di formazione

Il percorso tradizionale per diventare Interior designer è rappresentato dal conseguimento della laurea in Architettura e poi da una specializzazione post-universitaria in Design d’Interni. Da qualche anno sono però nati vari corsi di laurea triennali e scuole di Design come l'Ied (l’Istituto europeo del design) con varie sedi in Italia e all'estero. Il corso dell’Ied è riconosciuto dal Miur ed è equiparato ai titoli di Laurea di I Livello rilasciati dalle Università.

In generale le materie di studio affrontate durante il percorso formativo per Interior designer affrontano vari argomenti tra cui:

Storia e teoria dell’architettura moderna, degli interni, del Design e delle Arti attinenti.

Metodologia del Design per l’Architettura d’Interni e per l’Architettura in genere.

Abilità nel Design di oggetti, nozioni di Industrial Design.

Scienze dei materiali costruttivi e di rifinitura.

Relazione tra uomo e spazio con attenzione all’etica ambientale, alle scienze antropometriche ed ergonomiche.

Elementi di costruzione Architettonica e di Statica.

Elementi di progettazione degli impianti tecnologici e della domotica.

Legislazione attuale in materia di progetto, sicurezza, salute e benessere per edifici e interni.

Modellazione 3D

Percorso formativo che deve ovviamente includere uno stage formativo, presso studi e aziende che lavorano nel campo.

Ricordiamo, infine, che l'offerta in questo settore è davvero ampia e non mancano anche corsi di formazione avanzata come Lighting Design o Retail Design.

Interior design: i libri più venduti sul web

Interior design. Dall'ideazione al progetto

Enciclopedia degli schemi di colore e di superficie

La casa su misura. 100 schede pratiche per arredare. 1000 disegni tecnici per progettare

La casa di charme (ediz. bianco e nero): L'arte di rendere unica la propria casa con poca spesa e molto stile