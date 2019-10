Diversità e inclusione, al via corso formativo per docenti

BRINDISI - Proteo Fare Sapere Brindisi in collaborazione con la Flcgil promuove un'iniziativa di formazione finalizzata a fornire strumenti utili per l'inclusione di tutte le diversità. ll percorso formativo avrà una durata complessiva di 25 ore articolate in 4 moduli in presenza e 9 ore di studio on line. Le attività laboratoriali saranno strutturate come formazione in situazione, analisi di casi, role playing sperimentando pratiche didattiche su capacità di confronto, condivisione e approfondimenti individuali e di gruppo. Iscrizioni aperte dal 14 al 21 ottobre

Destinatari del corso:

docenti senza titolo di specializzazione, che operano sul sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;

docenti curricolari

docenti aspiranti al Tfa sostegno

Date incontri e argomenti

21 ottobre dalle 15.30 alle 19.30- “La pedagogia delle differenze” di Norma De Francesco, saluti Rosa Savoia. Argomenti trattati:

Alunni con disabilità certificate

Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Alunni con plusdotazione

25 ottobre dalle 15.30 alle 19.30- “Gli strumenti per l’inclusione” a cura di Ornella Discanno e Ursula Dragone:

La lettura dei bisogni

Dal Profilo di Funzionamento (P.F.) al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) al Piano per l’Inclusione (P.I.)

Laboratorio (Leggere la documentazione e compilare correttamente un P.E.I)

29 ottobre dalle 15.30 alle 19.30- “Approcci metodologici inclusivi” a cura di Giovanna Ruggiero e Fulvio Rubino

Adattamento e semplificazione dei materiali

Metodologie attive e partecipative

Cooperative learning come strategia di cerniera

Tecnologie come risorse inclusive

Laboratorio (Fare lezioni inclusive con modalità differenti)

7 novembre dalle 15.30 alle 19.30- “Sulla professionalità del docente inclusivo” a cura di Norma De Francesco

Il livello individuale (atteggiamenti, credenze)

Il livello della classe :individualizzazione , personalizzazione, differenziazione, cultura del compito.

Tutti, non solo gli specializzati

Laboratorio( Role playing e team docenti)

L’offerta formativa totale corrisponde a 25 ore comprensive di studio personale.

Il corso si svolgerà nella sede Cgil di Brindisi

Costi: 40 € per gli iscritti Flcgil, 70 € per i non iscritti

Per le iscrizioni: 3403591119-3400537139

Oppure mandare mail a: proteofaresaperebrindisi@gmail.com

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8 giugno 2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt.64 e 67 CCNL 2006/2009 del comparto scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art 21 del CCNL,11 aprile 2006 Area V e dispone dell’ autorizzazione in orario di servizio con recupero delle ore di corso effettuate presentando l’attestato di partecipazione.