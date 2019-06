Agente di commercio: requisiti, corso e consigli

L’agente di commercio è colui che, per conto di varie imprese, si occupa della stipulazione di contratti e dei rapporti commerciali tra diverse aziende.

In Italia solitamente è un libero professionista, e ancor più spesso, il suo stipendio si basa sulle provvigioni che l’azienda gli riconosce per il fatturato che produce.

Tutti i requisiti per intraprendere la professione di agente di commercio

L’agente di commercio, per essere definito tale, deve essersi iscritto a una particolare sezione della camera di commercio.

Ma prima di arrivare a questo punto, che rappresenta la conclusione del suo percorso, egli deve aver adempito ad una serie di requisiti fondamentali.

Innanzitutto deve avere la cittadinanza italiana o appartenere a uno degli stati dell’Unione Europea.

Deve avere poi la fedina penale completamente pulita: non deve essersi macchiato di reati.

Per quanto riguarda il percorso scolastico, l’agente di commercio deve aver frequentato delle scuole superiori ad indirizzo commerciale, oppure possedere una laurea in materie economiche o giuridiche.

Infine egli dovrà partecipare attivamente a un corso proposto e riconosciuto dalla Regione Puglia.

Prima di diventare agente di commercio, la persona deve aver maturato anche un’esperienza professionale biennale, negli ultimi cinque anni, in alcuni ambiti: operatore di vendita, dipendente con mansioni di direzione o di organizzazione delle vendite, rappresentante legale di un’azienda.

Se si hanno questi requisiti, allora si può pensare di diventare concretamente agente di commercio.

Per far questo è necessario aprire una partita Iva e presentare quindi la domanda alla Camera di Commercio. Qui è necessario specificare se si lavorerà come ditta individuale o all’interno di una società.

Infine bisogna inviare la documentazione, anche online, al Registro delle Imprese.

Questo è l’iter che tutti i rappresentanti di commercio devono passare prima di poter ricoprire a tutti gli effetti la professione.

Come diventare un agente di commercio di successo: cosa serve per lavorare

Le aziende alla ricerca di un’agente commerciale, richiedono persone con: ottime capacità comunicative, grande grinta e forza di volontà, problem solving, motivazione, gestione dello stress e autonomia.

Ovviamente molte di queste caratteristiche si apprendono direttamente sul campo, attraverso l’esperienza, e si hanno in parte nel proprio modo di essere.

Per poter avviare un’attività di successo non bisogna limitarsi a “subire” passivamente la chiamata di un’azienda che ha bisogno dei servigi di un agente, ma bisogna attivarsi in prima persona.

Cosa significa ciò? Significa che lo stesso lavoratore deve individuare un prodotto che possa avere un certo margine d’azione e garantire una buona prospettiva, un prodotto che sinora non sia già stato oggetto di figure analoghe, così come bisogna individuare l’azienda migliore per la quale bisogna lavorare.

Bisogna naturalmente studiare la concorrenza, conoscenza che viene automatica esaminando per quale azienda e prodotto si desidera lavorare.

Infine bisogna studiare e formarsi sempre, senza mai trascurare i prodotti, la realtà che ci circonda, i cambiamenti del mercato: come avviene in moltissime altre professioni, anche i questo caso la formazione continua è un elemento imprescindibile.